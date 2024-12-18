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Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы - РИА Новости, 18.12.2024
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18:09 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/mazut-1989973041.html
Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы
Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы - РИА Новости, 18.12.2024
Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы
Шестнадцатилетняя Анастасия Тирновая рассказала РИА Новости, что несмотря на то, что в колледже ее из-за возраста не взяли в группу волонтёров для очистки... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:09:00+03:00
2024-12-18T18:09:00+03:00
анапа
экология
россия
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АНАПА, 18 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетняя Анастасия Тирновая рассказала РИА Новости, что несмотря на то, что в колледже ее из-за возраста не взяли в группу волонтёров для очистки берега Анапы от мазута, она пришла сама и помогает весь день. Девушка учится на дизайнера и рассказала, что обратилась в своё учебное учреждение, чтобы очищать берег как волонтёр, но ей отказали из-за возраста. Но Настя все равно пришла и принесла с собой еду и инвентарь. "Мне 16 лет. Я здесь учусь, параллельно помогаю бабушке с хозяйством. Почему я пошла не как волонтёр, просто помогать всем? Потому что мне очень больно смотреть на происходящее, прям чуть ли сердце не разрывается. Я подошла, помогала, собирала всё. Я видела прям трупы маленьких птичек. Больно было на это смотреть", - говорит Анастасия.
https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html
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анапа, экология, россия, происшествия
Анапа, Экология, Россия, Происшествия
Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы

Девушку 16-ти лет не взяли в волонтеры и она сама пришла очищать берег от мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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АНАПА, 18 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетняя Анастасия Тирновая рассказала РИА Новости, что несмотря на то, что в колледже ее из-за возраста не взяли в группу волонтёров для очистки берега Анапы от мазута, она пришла сама и помогает весь день.
Девушка учится на дизайнера и рассказала, что обратилась в своё учебное учреждение, чтобы очищать берег как волонтёр, но ей отказали из-за возраста. Но Настя все равно пришла и принесла с собой еду и инвентарь.
"Мне 16 лет. Я здесь учусь, параллельно помогаю бабушке с хозяйством. Почему я пошла не как волонтёр, просто помогать всем? Потому что мне очень больно смотреть на происходящее, прям чуть ли сердце не разрывается. Я подошла, помогала, собирала всё. Я видела прям трупы маленьких птичек. Больно было на это смотреть", - говорит Анастасия.
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Вчера, 14:43
 
АнапаЭкологияРоссияПроисшествия
 
 
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