https://ria.ru/20241218/mazut-1989973041.html

Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы

Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы - РИА Новости, 18.12.2024

Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы

Шестнадцатилетняя Анастасия Тирновая рассказала РИА Новости, что несмотря на то, что в колледже ее из-за возраста не взяли в группу волонтёров для очистки... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:09:00+03:00

2024-12-18T18:09:00+03:00

2024-12-18T18:09:00+03:00

анапа

экология

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989935862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbdeda8a30cb03b8921f90e08b6f66e0.jpg

АНАПА, 18 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетняя Анастасия Тирновая рассказала РИА Новости, что несмотря на то, что в колледже ее из-за возраста не взяли в группу волонтёров для очистки берега Анапы от мазута, она пришла сама и помогает весь день. Девушка учится на дизайнера и рассказала, что обратилась в своё учебное учреждение, чтобы очищать берег как волонтёр, но ей отказали из-за возраста. Но Настя все равно пришла и принесла с собой еду и инвентарь. "Мне 16 лет. Я здесь учусь, параллельно помогаю бабушке с хозяйством. Почему я пошла не как волонтёр, просто помогать всем? Потому что мне очень больно смотреть на происходящее, прям чуть ли сердце не разрывается. Я подошла, помогала, собирала всё. Я видела прям трупы маленьких птичек. Больно было на это смотреть", - говорит Анастасия.

https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html

анапа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анапа, экология, россия, происшествия