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Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы
Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы - РИА Новости, 18.12.2024
Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы
Шестнадцатилетняя Анастасия Тирновая рассказала РИА Новости, что несмотря на то, что в колледже ее из-за возраста не взяли в группу волонтёров для очистки... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:09:00+03:00
2024-12-18T18:09:00+03:00
2024-12-18T18:09:00+03:00
анапа
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АНАПА, 18 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетняя Анастасия Тирновая рассказала РИА Новости, что несмотря на то, что в колледже ее из-за возраста не взяли в группу волонтёров для очистки берега Анапы от мазута, она пришла сама и помогает весь день. Девушка учится на дизайнера и рассказала, что обратилась в своё учебное учреждение, чтобы очищать берег как волонтёр, но ей отказали из-за возраста. Но Настя все равно пришла и принесла с собой еду и инвентарь. "Мне 16 лет. Я здесь учусь, параллельно помогаю бабушке с хозяйством. Почему я пошла не как волонтёр, просто помогать всем? Потому что мне очень больно смотреть на происходящее, прям чуть ли сердце не разрывается. Я подошла, помогала, собирала всё. Я видела прям трупы маленьких птичек. Больно было на это смотреть", - говорит Анастасия.
https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html
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анапа, экология, россия, происшествия
Анапа, Экология, Россия, Происшествия
Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы
Девушку 16-ти лет не взяли в волонтеры и она сама пришла очищать берег от мазута
АНАПА, 18 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетняя Анастасия Тирновая рассказала РИА Новости, что несмотря на то, что в колледже ее из-за возраста не взяли в группу волонтёров для очистки берега Анапы от мазута, она пришла сама и помогает весь день.
Девушка учится на дизайнера и рассказала, что обратилась в своё учебное учреждение, чтобы очищать берег как волонтёр, но ей отказали из-за возраста. Но Настя все равно пришла и принесла с собой еду и инвентарь.
"Мне 16 лет. Я здесь учусь, параллельно помогаю бабушке с хозяйством. Почему я пошла не как волонтёр, просто помогать всем? Потому что мне очень больно смотреть на происходящее, прям чуть ли сердце не разрывается. Я подошла, помогала, собирала всё. Я видела прям трупы маленьких птичек. Больно было на это смотреть", - говорит Анастасия.