https://ria.ru/20241218/maslo-1790500718.html

Сизый дым и характерный запах: что делать, если авто "ест" масло

Масложор: почему двигатель ест масло, причины и устранение большого расхода

Сизый дым и характерный запах: что делать, если авто "ест" масло

Если у авто повысился расход масла на угар, это может говорить о неисправности мотора. Причины, почему двигатель ест масло, что делать для определения утечек,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:59:00+03:00

2024-12-18T10:59:00+03:00

2024-12-18T10:59:00+03:00

авто

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Если у авто повысился расход масла на угар, это может говорить о неисправности мотора. Причины, почему двигатель ест масло, что делать для определения утечек, как самостоятельно их устранить и почему от вязкости масла зависит то, будет ли большим расход, помогает ли водородная очистка двигателя убрать “масложор” - в материале РИА Новости.Двигатель ест маслоПовышенный расход масла - это нормально или стоит обратиться в сервис и сделать диагностику? Дело в том, что многие современные двигатели по инструкции требуют подливать по литру масла на каждую тысячу километров, а иногда и чаще. Даже в совершенно исправном моторе масло расходуется, прогорая в цилиндрах. Именно на угар уходит до 80% всего объема, остальное - на смазку клапанов, подшипников турбокомпрессора, картерные газы. Прожорливость автомобиля во многом зависит и от стиля езды водителя: большие скорости, агрессивное вождение, перегруз, заставляют двигатель активно расходовать масло."Смазочные материалы автомобиля расходуются, попадая в камеру внутреннего сгорания мотора со стенок цилиндров поршневого двигателя. Расход моторного масла зависит от конструкции автомобиля. Уровень расхода повышается у авто с турбомотором, если автовладелец резко заглушает его после езды на высокой скорости. Этот показатель увеличивается у автомобилей при больших оборотах и больших скоростях, когда растет давление в цилиндрах. Мощные современные двигатели расходуют больше масла, чем произведенные ранее – это происходит из-за возрастающей нагрузки на детали при повышенном сжатии и росте эффективного давления в цилиндрах. У наддувных моторов расход масла выше", - отмечают специалисты ГК АВТОДОМ.Норма расхода маслаНорма расхода масла зависит от конструкции транспортного средства, но в среднем уровень потребления смазочной жидкости должен составлять от 0,1 до 0,3% от общего расхода топлива."То есть при расходе топлива 10 литров на 100 км пути оптимальный расход масла составит 10-30 мл. Если на это же расстояние уходит до 50 мл смазочной жидкости, стоит запланировать поездку в сервис. А в случае, когда показатели превышают 50 мл на 100 км, необходимо срочно обратиться к специалистам, иначе капитального ремонта двигателя не избежать", - предупреждает Чингис Дашимолонов, генеральный директор ООО "Газойл-Смазочные материалы"."Многие автопроизводители регламентируют нормальный расход масла 1 л на 1000 км пробега , но это очень много и при таком расходе двигатель уже считается неисправным. Адекватный расход масла не более 200 г на 1000 км при условии, что двигатель проехал более 100 тыс. км, это турбированный двигатель, который чаще всего потребляет небольшое количество масла при полностью исправных агрегатах и автомобиль эксплуатируется агрессивно (переключения на повышенных оборотах, постоянные резкие разгоны и торможения)", - объясняет Николай Баранов, генеральный директор клубного автосервиса "Детали".По словам экспертов мультиплатформы Raddy.com, написанные в инструкции к автомобилю значения не всегда оказываются точными. Более информативным вариантом является расчет в процентах от потребления бензина или дизельного топлива. Эта цифра намного меньше, чем указываемая сотрудниками сервисных центров.Причины повышенного расходаНаиболее частыми причинами так называемого “масложора” становятся внешние и внутренние утечки, а также неправильно подобранная вязкость этой технической жидкости."К внешним утечкам относятся течи через сальники коленвала и прокладки под клапанной крышкой движка, головки блока цилиндров. Их легко определить по наличию капель под капотом автомобиля при остановке или парковке. Внутренние течи происходят в основном из-за износа маслосъемных колпачков клапанов, диагностировать эту проблему можно по сильному дымлению во время запуска двигателя", - рассказывает Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.Впускная системаНедостаточная очистка воздуха при нерегулярной смене фильтра и разгерметизация системы впуска приводят к проникновению частиц грязи в камеру сгорания. Возникает выраженный, ускоренный износ блока цилиндров и подвижных элементов мотора. На деталях появляется толстый жирный нагар, который в дальнейшем сжигается."Грязь собирается в желобах колец. Там она смешивается со смазочным материалом, образуется абразивный состав. Движущиеся детали со временем стираются: ширина канавок увеличивается, высота поршня уменьшается. Герметичность цилиндра снижается, масло сжигается впустую", - объясняют эксперты мультиплатформы Raddy.com."Старый фильтр или нарушенная герметичность впуска пропускают мелкую грязь прямиком в двигатель. Там она соединяется с маслом, превращаясь в абразивную массу, которая постепенно закоксовывается в паре поршень-цилиндр. Начинают залипать маслосъемные кольца, герметичность цилиндров уменьшается и растет нагар. Проблему решают по факту. Иногда помогает раскоксовка двигателя с помощью специальных присадок и замены маслосъемных колец, бывает, что требуется ремонт поршневой группы, так как геометрия необратимо нарушена", - говорит Сергей Власов, эксперт "Открытие Авто".ТурбокомпрессорДаже при исправном состоянии турбины небольшой объем масла все равно перетекает во впускную систему. Вместо сальников в систему устанавливаются газодинамические уплотнители. Они отделяют компрессор от остальных систем мотора. Принцип действия уплотнителей схож с таковым у поршневых колец. Они не слишком герметичны, поэтому выпускают часть газов.При определенных режимах функционирования турбины создается повышенное давление выхлопных газов на выходе и сниженное на входе. Перепад давления способствует попаданию нагретых газов в холодную часть системы. Газы содержат масляную взвесь. Это приводит к попаданию смазочного материала в интеркулер. При истончении уплотнителей турбина перегоняет еще большие объемы масла. Потери повышаются из-за разницы давления, возникающих из-за засорения нейтрализатора и фильтра.Клапанный механизмСмазка в камеру сгорания проникает из-за истирания втулок и масляных колпачков. Последние нередко затвердевают из-за физического износа и утрачивают уплотнительные свойства. При замене этих деталей нужно осматривать втулки: из-за люфта клапанов колпачки быстро выходят из строя. Масло вновь начинает проникать в камеру."Самой распространенной причиной повышенного расхода масла является изнашивание направляющих втулок клапанов. На это могут указывать мощное дымление при запуске двигателя и замасленная резьба свечей зажигания", - отмечает Чингис Дашимолонов.Неполное сгорание топливаТакая ситуация возникает под влиянием нескольких факторов. Например, из-за чрезмерно обогащенной воздушно-топливной смеси. Это опасно, поскольку остающееся топливо удаляет с внутренних поверхностей цилиндра защитную пленку. Блок сильно изнашивается, мощность двигателя снижается, расход масла повышается.Система вентиляции картерных газовПри повышенном давлении картерных газов усиливается дымление из вентиляционной трубки картера. В этом случае смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. Для устранения такой проблемы необходимо очистить систему вентиляции."Симптомы обычно точно такие же, как при неисправном двигателе - повышенная дымность выхлопа, неровная работа, высокий расход масла. Не стоит откладывать с ремонтом вентиляции, так как повышенное давление в двигателе вспенивает моторное масло, превращая его в эмульсию, тем самым смазочные свойства ухудшаются и происходит износ двигателя, переизбыток давления может выдавить сальники и резиновые уплотнения, что приводит к течи масла и дополнительному, зачастую непростому ремонту", - предупреждает Николай Баранов.Неправильный выбор маслаПри выборе моторного масла важно учитывать допуски, которые указаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Один из важных параметров – это вязкость."Слишком вязкие масла образуют толстую масляную пленку и верхний слой начинает угорать. Маловязкие масла легко вытекают через уплотнительные соединения, особенно в двигателях с большим пробегом. Поэтому необходимо придерживаться рекомендаций автопроизводителя и заливать масло с теми спецификациями, которые указаны в сервисной книжке", - объясняет Михаил Иванов, специалист фирмы по поставкам смазочных материалов, автомобильной и бытовой химии Альфа Хим Групп."Решить эту проблему просто: выбирайте масло, исходя из рекомендаций производителя, и вовремя заменяйте смазочную жидкость. При покупке масла учитывайте класс вязкости SAE (он указан на канистре буквой W и числом), а также на класс качества API. Выбирайте масло в проверенных автомагазинах и сервисах", - советует Чингис Дашимолонов.Старый масляный фильтрНаиболее часто у двигателей выходит из строя масляный фильтр по причине того, что на нем прохудилась уплотнительная прокладка или он был слабо прикручен. В этом случае старый фильтр меняется на новый и заливается свежее масло.Некачественное маслоПричиной повышенного расхода может быть некачественное моторное масло."Склонность масла к угару можно определить по двум основным параметрам: температуре вспышки и испаряемости НОАК. Эти показатели можно найти в листе технического описания. Чем выше температура вспышки и ниже испаряемость, тем меньше легких и летучих фракций содержит базовое масло, а значит и угорать при воздействии высоких температур оно будет меньше", - говорит Михаил Иванов.По словам Сергея Власова, на рынке лубрикантов много подделок. Как следствие: масло сомнительного происхождения может угорать просто потому что оно некачественное, а с самим автомобилем пока все в порядке. Для того, чтобы проверить продукт на подделку, нужно связаться с производителем и сообщить ему код, указанный на крышке канистры или этикетке.Срок службы маслаЕсли масло не менять вовремя, его устаревание или минимальное количество может стать причиной закоксовывания поршневых колец, что снизит герметичность цилиндров, увеличит объемы картерных газов, с которыми тяжело будут справиться системе вентиляции."В итоге все эти факторы могут вывести двигатель из строя, а его капитальный ремонт или замена обойдутся значительно дороже, чем регулярная процедура замены масла", - предупреждает Максим Рязанов.Эксперты мультиплатформы Raddy советуют при сложных условиях эксплуатации автомобиля менять смазочные материалы чаще. Об этом нередко говорится и в инструкции к транспортному средству.Условия эксплуатации двигателяПотребление масла увеличивается не только из-за конструктивных особенностей и поломок двигателя, но и из-за неправильного выбора режимов езды. Например, длительной работы мотора на малых оборотах и холостом ходу. Из-за недостаточного давления система разгерметизируется, на стенках образуется плотный масляный налет, который в дальнейшем сгорает. Езда с холодным двигателем также относится к сложным условиям.ДиагностикаКосвенные проявления "масложора" заключаются в:Цвет выхлопных газовПри сгорании топливовоздушной смеси в цилиндре образуются газы. В том случае, когда этот процесс по какой-то причине происходит неправильно, дым, выходящий из выхлопной трубы, приобретает характерные запах и цвет. Например, черный сигнализирует о неполадках в системе питания, белый - об избытке влаги, а голубой говорит о том, что в частицах газа содержится масло.При износе маслосъемных колпачков такой выброс происходит во время запуска холодного двигателя, потом полностью исчезает. Это объясняется тем, что при простое машины масло потихоньку просачивается через колпачки и накапливается в цилиндре, а после запуска двигателя мгновенно сгорает.Если сизый дым виден и во время движения, значит масло поступает в камеру сгорания постоянно и в большом объеме, это говорит о износе цилиндров или поршневых колец. В этом случае капитальный ремонт мотора неизбежен.Поиск масляных утечекПервый признак проблемы - наличие пятен и капель под автомобилем, оставленным на ночную стоянку. В том случае, если они выглядят жирными, имеют коричневый или желтый оттенок, то, скорее всего, это и есть моторное масло.Но не всегда чистота под авто говорит о том, что проблемы нет, часто утечка может быть сначала незначительной. Для того, чтобы найти течь, бывалые автомобилисты советуют воспользоваться флуоресцентным красителем и ультрафиолетовым фонариком, которые продаются в магазинах с автозапчастями. Краситель необходимо добавить в двигатель вместе с маслом, предварительно прочитав инструкцию. После этого мотор должен поработать на холостом ходу в течение 5-10 минут. Если под ультрафиолетовыми лучами будут видны светящиеся области - это протечки масла.Другие способы - нанесение слоя талька вокруг двигателя, на котором будут хорошо видны следы появившегося масла, или предварительная очистка мотора, так как следы грязи не дают своевременно обнаружить течь.Контроль вентиляции картераПервый признак проблем с вентиляцией картера - чрезмерное количество конденсата в нем. Это обычно замечается при замене масла (молочные отложения появляются на крышке заливного отверстия или внутри него). Система предназначена для удаления газов, попадающих из цилиндров, но удаляется также и масло. Для того, чтобы решить эту проблему, автопроизводители применяют различные маслоотделители, но при малейших проблемах с ними, начинается сильный "масложор".Для того, чтобы проверить систему вентиляции, необходимо снять хомуты крепления и клапан PCV (принудительной вентиляции картерных газов), продуть его (при исправном клапане воздух проходит только в одну сторону с небольшим усилием), а также все шланги, патрубки, возможно, какой-то из них забит грязью.Проверка прокладки ГБЦПрокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) может быть повреждена, в результате также появляется сизый дым при выхлопе и прогорает масло. Необходимо ее снять и осмотреть на предмет трещин, усыхания, заломов. Несвоевременная замена прокладки ГБЦ может привести к капитальному ремонту двигателя.Устранение масложораЕсли расход масла повышается из-за использования некачественных смазочных материалов или неправильной эксплуатации автомобиля, достаточно промыть двигатель и залить новое масло.В остальных случаях эксперты мультиплатформы Raddy советуют:Водородная очисткаВо время этой процедуры в впускной тракт подается газ из специального аппарата, водород провоцирует большое количество реакций: от окисления до эффекта отпаривания, в результате двигатель очищается практически полностью от нагара и грязи."У водородной очистки двигателя есть свои достоинства и недостатки. К первым я бы отнес возможность практически полностью устранить нагар, если он сильно не затвердел, отсутствие после нее загрязнения масла, ко вторым – необходимость проведения нескольких подобных чисток, требования к обеспечению безопасности операции (все-таки водород взрывоопасен) и дороговизну", - отмечает Дмитрий Парфенов, руководитель департамента продаж Идемитсу Лубрикантс Рус.Масложор на новых автомобиляхНе стоит забывать, что у двигателей, которые только выпущены, и у тех, которые подверглись капитальному ремонту, еще не притерлись все детали и масло первые несколько сотен километров пробега может утекать через микроскопические зазоры между комплектующими мотора."Когда период обкатки пройдет, ситуация с расходом масла стабилизируется, а до этого времени необходимо эксплуатировать авто в щадящем режиме – без больших нагрузок, особенно, на повышенных оборотах", - говорит Максим Рязанов.Советы автомобилистовСамостоятельно определить большой расход масла можно визуально – осмотрев автомобиль на предмет места течи. При этом стоит обратить внимание, что при самостоятельной диагностике можно сделать ошибочный вывод: например, по цвету выхлопных газов с современными выпускными системами можно не заметить проблему, а забитая вентиляция чаще является причиной разжижения масла топливом. Поэтому лучше не рисковать и доверить автомобиль профессионалам, - считает Алексей Балашов, директор по сервису и запчастям "Авилон Mercedes-Benz"."Если масложор не сильный, двигателю можно продлить жизнь, просто превентивно делать промывку инжектора без демонтажа форсунок специальной жидкостью. При промывке не только отмываются сопла форсунок, но и проникая в поршневую группу получается эффект легкой раскоксовки поршневых колес, тем самым снижая расход масла", - советует : Николай Баранов.Чтобы избежать повышения расхода масла в будущем, эксперты мультиплатформы Raddy советуют:

https://ria.ru/20210511/avto-1731705839.html

https://ria.ru/20210124/maslo-1594334826.html

https://ria.ru/20220508/avtomobil-1787453793.html

https://ria.ru/20200923/avtokhlam-1577677082.html

https://ria.ru/20191118/1561051661.html

https://ria.ru/20180207/1514098823.html

https://ria.ru/20171004/1506116838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авто, общество