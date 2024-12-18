https://ria.ru/20241218/krysy-1989909831.html

В квартире в Воскресенске отловили более 130 голодных крыс

В квартире в Воскресенске отловили более 130 голодных крыс - РИА Новости, 18.12.2024

В квартире в Воскресенске отловили более 130 голодных крыс

Более 130 голодных декоративных крыс отловили в квартире подмосковного Воскресенска, сейчас грызуны в хорошем состоянии, их пристраивают в добрые руки,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:02:00+03:00

2024-12-18T14:02:00+03:00

2024-12-18T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 130 голодных декоративных крыс отловили в квартире подмосковного Воскресенска, сейчас грызуны в хорошем состоянии, их пристраивают в добрые руки, рассказала РИА Новости заместитель председателя по вопросам ветеринарии совета "Московского сообщества спасения декоративных крыс" Надежда Ефремова. "Нам написали, что в квартире в Воскресенском районе у женщины расплодились крысы, и сказали, что там от 30 до 50 крыс. Но когда мы приехали на место, мы поняли, что там их далеко не 30, и даже не 50. В конце первого дня ловли мы отловили 131 крысу. На следующие выходные наши ловцы отловили еще пять крыс. Всего было отловлено 136 крыс. Мы там нашли и малышей совсем слепых, и одна самка у нас в процессе ловли даже родила", - рассказала Ефремова. Она отметила, что оставила часть крыс у себя, а остальных развезли по разным сообществам в другие города: Санкт-Петербург, Самару, Уфу. Некоторым из грызунов уже нашли новый дом, оставшихся продолжат пристраивать в добрые руки. "Во время отлова они были не в очень хорошем состоянии, были очень сильно обезвожены, конечно же, были голодные. Сейчас часть крыс приходит в себя, они достаточно адекватные, ручные, декоративные, уже в хорошем состоянии", - добавила Ефремова. Она подчеркнула, что часть взрослых самок, способных к деторождению, были стерилизованы, чтобы не допустить дальнейшего размножения. "В квартире остаются еще одна-две крысы. Мы надеемся, что в эти выходные ловцы смогут сходить и поймать их", - отметила Ефремова.

https://ria.ru/20241111/moskva-1983084744.html

https://ria.ru/20241211/nauka-1988337445.html

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общество, воскресенск, воскресенский район, санкт-петербург