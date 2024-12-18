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Алиев выступил за увеличение числа российских компаний в Карабахе - РИА Новости, 18.12.2024
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10:32 18.12.2024 (обновлено: 10:33 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/karabakh-1989850133.html
Алиев выступил за увеличение числа российских компаний в Карабахе
Алиев выступил за увеличение числа российских компаний в Карабахе - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев выступил за увеличение числа российских компаний в Карабахе
Баку приветствовал бы увеличение числа российских компаний, участвующих в восстановлении Карабаха, Азербайджан открыт для инвесторов из РФ, заявил в интервью... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:32:00+03:00
2024-12-18T10:33:00+03:00
азербайджан
россия
ильхам алиев
евросоюз
в мире
нагорный карабах
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Баку приветствовал бы увеличение числа российских компаний, участвующих в восстановлении Карабаха, Азербайджан открыт для инвесторов из РФ, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как отметил Алиев, в восстановлении региона участвуют не только фирмы из РФ, но и российские регионы. Так, по поручению губернатора Астраханской области начался проект по строительству детского сада, а власти Татарстана участвовали в открытии сервисного центра КАМАЗ Джабраильском районе. "Мы бы это приветствовали и приветствуем. И в плане оказания помощи, как Астраханская область, и в плане просто участия в проектах. Есть инвестиционные проекты", - сказал он. По мнению главы Азербайджана, число российских подрядчиков, участвующих в восстановлении Карабаха, может быть больше из-за масштабов проводимых работ. При этом Алиев отметил, что в первую очередь фирмы из РФ заняты в инфраструктурных проектах, строительстве мостов, дорог и тоннелей "Первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады", - резюмировал он. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.
https://ria.ru/20240116/pomozhet-1921577875.html
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азербайджан, россия, ильхам алиев, евросоюз, в мире, нагорный карабах
Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Евросоюз, В мире, Нагорный Карабах
Алиев выступил за увеличение числа российских компаний в Карабахе

Алиев: Баку приветствовал бы увеличение числа российских компаний в Карабахе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКарабах
Карабах - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Карабах. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Баку приветствовал бы увеличение числа российских компаний, участвующих в восстановлении Карабаха, Азербайджан открыт для инвесторов из РФ, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Как отметил Алиев, в восстановлении региона участвуют не только фирмы из РФ, но и российские регионы. Так, по поручению губернатора Астраханской области начался проект по строительству детского сада, а власти Татарстана участвовали в открытии сервисного центра КАМАЗ Джабраильском районе.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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16 января, 11:46
"Мы бы это приветствовали и приветствуем. И в плане оказания помощи, как Астраханская область, и в плане просто участия в проектах. Есть инвестиционные проекты", - сказал он.
По мнению главы Азербайджана, число российских подрядчиков, участвующих в восстановлении Карабаха, может быть больше из-за масштабов проводимых работ. При этом Алиев отметил, что в первую очередь фирмы из РФ заняты в инфраструктурных проектах, строительстве мостов, дорог и тоннелей
«
"Первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады", - резюмировал он.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.
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