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Израиль ежедневно нарушает перемирие, заявили в Ливане - РИА Новости, 18.12.2024
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20:47 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/izrail-1989999849.html
Израиль ежедневно нарушает перемирие, заявили в Ливане
Израиль ежедневно нарушает перемирие, заявили в Ливане - РИА Новости, 18.12.2024
Израиль ежедневно нарушает перемирие, заявили в Ливане
Израиль продолжает ежедневно нарушать режим прекращения огня с Ливаном, израильская агрессия привела к тяжелым последствиям в различных сферах, заявил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:47:00+03:00
2024-12-18T20:47:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
наджиб микати
реджеп тайип эрдоган
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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КАИР, 18 дек - РИА Новости. Израиль продолжает ежедневно нарушать режим прекращения огня с Ливаном, израильская агрессия привела к тяжелым последствиям в различных сферах, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати. "Наша страна страдала и продолжает сильно страдать из-за израильской агрессии, которая оставила тяжелые экономические, финансовые и человеческие последствия. Эта агрессия продолжается посредством ежедневных нарушений прекращения огня", - сказал Микати в ходе пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, которую транслировали ливанские телеканалы. Ранее глава муниципалитета приграничного города Накура на юге Ливана Аббас Авада заявил РИА Новости, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) систематически разрушает Накуру, ущерб увеличился с 35% до 70% уже после вступления в силу перемирия с ливанским шиитским движением "Хезболла". В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
https://ria.ru/20241209/bespilotnik-1988117149.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, наджиб микати, реджеп тайип эрдоган, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Наджиб Микати, Реджеп Тайип Эрдоган, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль ежедневно нарушает перемирие, заявили в Ливане

И.о. премьера Ливана Микати: израильская агрессия оставила тяжелые последствия

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута, Ливане
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута, Ливане - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута, Ливане. Архивное фото
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КАИР, 18 дек - РИА Новости. Израиль продолжает ежедневно нарушать режим прекращения огня с Ливаном, израильская агрессия привела к тяжелым последствиям в различных сферах, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати.
"Наша страна страдала и продолжает сильно страдать из-за израильской агрессии, которая оставила тяжелые экономические, финансовые и человеческие последствия. Эта агрессия продолжается посредством ежедневных нарушений прекращения огня", - сказал Микати в ходе пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, которую транслировали ливанские телеканалы.
Боец армии Израиля - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана
9 декабря, 11:46
Ранее глава муниципалитета приграничного города Накура на юге Ливана Аббас Авада заявил РИА Новости, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) систематически разрушает Накуру, ущерб увеличился с 35% до 70% уже после вступления в силу перемирия с ливанским шиитским движением "Хезболла".
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
Удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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В миреЛиванИзраильБейрутНаджиб МикатиРеджеп Тайип ЭрдоганХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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