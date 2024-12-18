https://ria.ru/20241218/izrail-1989999849.html

Израиль ежедневно нарушает перемирие, заявили в Ливане

Израиль ежедневно нарушает перемирие, заявили в Ливане - РИА Новости, 18.12.2024

Израиль ежедневно нарушает перемирие, заявили в Ливане

Израиль продолжает ежедневно нарушать режим прекращения огня с Ливаном, израильская агрессия привела к тяжелым последствиям в различных сферах, заявил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:47:00+03:00

2024-12-18T20:47:00+03:00

2024-12-18T20:47:00+03:00

в мире

ливан

израиль

бейрут

наджиб микати

реджеп тайип эрдоган

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983280064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93f3b3f46644acd4474629cd357b3a76.jpg

КАИР, 18 дек - РИА Новости. Израиль продолжает ежедневно нарушать режим прекращения огня с Ливаном, израильская агрессия привела к тяжелым последствиям в различных сферах, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати. "Наша страна страдала и продолжает сильно страдать из-за израильской агрессии, которая оставила тяжелые экономические, финансовые и человеческие последствия. Эта агрессия продолжается посредством ежедневных нарушений прекращения огня", - сказал Микати в ходе пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, которую транслировали ливанские телеканалы. Ранее глава муниципалитета приграничного города Накура на юге Ливана Аббас Авада заявил РИА Новости, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) систематически разрушает Накуру, ущерб увеличился с 35% до 70% уже после вступления в силу перемирия с ливанским шиитским движением "Хезболла". В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.

https://ria.ru/20241209/bespilotnik-1988117149.html

https://ria.ru/20241203/livan-1986988919.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, бейрут, наджиб микати, реджеп тайип эрдоган, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024