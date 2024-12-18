Израиль ежедневно нарушает перемирие, заявили в Ливане
И.о. премьера Ливана Микати: израильская агрессия оставила тяжелые последствия
© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута, Ливане
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута, Ливане. Архивное фото
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КАИР, 18 дек - РИА Новости. Израиль продолжает ежедневно нарушать режим прекращения огня с Ливаном, израильская агрессия привела к тяжелым последствиям в различных сферах, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати.
"Наша страна страдала и продолжает сильно страдать из-за израильской агрессии, которая оставила тяжелые экономические, финансовые и человеческие последствия. Эта агрессия продолжается посредством ежедневных нарушений прекращения огня", - сказал Микати в ходе пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, которую транслировали ливанские телеканалы.
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана
9 декабря, 11:46
Ранее глава муниципалитета приграничного города Накура на юге Ливана Аббас Авада заявил РИА Новости, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) систематически разрушает Накуру, ущерб увеличился с 35% до 70% уже после вступления в силу перемирия с ливанским шиитским движением "Хезболла".
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.