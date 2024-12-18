https://ria.ru/20241218/gorlovka-1989832689.html

Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке

Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке - РИА Новости, 18.12.2024

Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке

Украинский беспилотник в среду утром атаковал пассажирский автобус в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:08:00+03:00

2024-12-18T09:08:00+03:00

2024-12-18T09:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник в среду утром атаковал пассажирский автобус в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Сегодня в 05.20 пассажирский автобус маршрута №25 был атакован около автодрома (Никитовский район Горловки) дроном вооруженных формирований Украины. К счастью, без пострадавших",- написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 5.20 мск беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия