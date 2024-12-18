https://ria.ru/20241218/fitso-1989919281.html

Фицо поднимет вопрос о транзите газа через Украину на саммите ЕС, пишут СМИ

Фицо поднимет вопрос о транзите газа через Украину на саммите ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024

Фицо поднимет вопрос о транзите газа через Украину на саммите ЕС, пишут СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках заседания Европейского совета, который состоится в Брюсселе в четверг, поднимет вопрос о транзите газа через... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:37:00+03:00

2024-12-18T14:37:00+03:00

2024-12-18T14:37:00+03:00

украина

словакия

брюссель

роберт фицо

урсула фон дер ляйен

европейский совет

еврокомиссия

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg

БРАТИСЛАВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках заседания Европейского совета, который состоится в Брюсселе в четверг, поднимет вопрос о транзите газа через Украину, сообщило словацкое новостное агентство TASR. “Премьер Роберт Фицо хочет заседание Европейского совета, которое состоится в четверг, использовать и для переговоров о поставках газа. Он сообщил об этом на заседании парламентского комитета по европейским делам”, - говорится в информации портала. По данным СМИ, премьер Словакии планирует обсудить данный вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Фицо хочет представить решения, которые бы позволили Украине транспортировать не российский газ, а газ, который принадлежал бы кому-то другому. “Принимаю к сведению решение украинского правительства о нежелании продлевать контракт с “Газпромом” после 31 декабря 2024 года, но это не значит, что мы не можем брать газ с востока”, - сказал Фицо, его слова приводятся в сообщении. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.

https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html

украина

словакия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, словакия, брюссель, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, европейский совет, еврокомиссия, газпром, в мире, евросоюз