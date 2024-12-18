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Фицо поднимет вопрос о транзите газа через Украину на саммите ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
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14:37 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/fitso-1989919281.html
Фицо поднимет вопрос о транзите газа через Украину на саммите ЕС, пишут СМИ
Фицо поднимет вопрос о транзите газа через Украину на саммите ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
Фицо поднимет вопрос о транзите газа через Украину на саммите ЕС, пишут СМИ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках заседания Европейского совета, который состоится в Брюсселе в четверг, поднимет вопрос о транзите газа через... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:37:00+03:00
2024-12-18T14:37:00+03:00
украина
словакия
брюссель
роберт фицо
урсула фон дер ляйен
европейский совет
еврокомиссия
газпром
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БРАТИСЛАВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках заседания Европейского совета, который состоится в Брюсселе в четверг, поднимет вопрос о транзите газа через Украину, сообщило словацкое новостное агентство TASR. “Премьер Роберт Фицо хочет заседание Европейского совета, которое состоится в четверг, использовать и для переговоров о поставках газа. Он сообщил об этом на заседании парламентского комитета по европейским делам”, - говорится в информации портала. По данным СМИ, премьер Словакии планирует обсудить данный вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Фицо хочет представить решения, которые бы позволили Украине транспортировать не российский газ, а газ, который принадлежал бы кому-то другому. “Принимаю к сведению решение украинского правительства о нежелании продлевать контракт с “Газпромом” после 31 декабря 2024 года, но это не значит, что мы не можем брать газ с востока”, - сказал Фицо, его слова приводятся в сообщении. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.
https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html
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украина, словакия, брюссель, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, европейский совет, еврокомиссия, газпром, в мире, евросоюз
Украина, Словакия, Брюссель, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет, Еврокомиссия, Газпром, В мире, Евросоюз
Фицо поднимет вопрос о транзите газа через Украину на саммите ЕС, пишут СМИ

TASR: Фицо поднимет вопрос о транзите газа через Украину на саммите ЕС в четверг

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках заседания Европейского совета, который состоится в Брюсселе в четверг, поднимет вопрос о транзите газа через Украину, сообщило словацкое новостное агентство TASR.
“Премьер Роберт Фицо хочет заседание Европейского совета, которое состоится в четверг, использовать и для переговоров о поставках газа. Он сообщил об этом на заседании парламентского комитета по европейским делам”, - говорится в информации портала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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8 декабря, 08:00
По данным СМИ, премьер Словакии планирует обсудить данный вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Фицо хочет представить решения, которые бы позволили Украине транспортировать не российский газ, а газ, который принадлежал бы кому-то другому.
“Принимаю к сведению решение украинского правительства о нежелании продлевать контракт с “Газпромом” после 31 декабря 2024 года, но это не значит, что мы не можем брать газ с востока”, - сказал Фицо, его слова приводятся в сообщении.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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УкраинаСловакияБрюссельРоберт ФицоУрсула фон дер ЛяйенЕвропейский советЕврокомиссияГазпромВ миреЕвросоюз
 
 
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