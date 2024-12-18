Глава ЕК призвала начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС
фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен открыть переговоры с Киевом о членстве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС должен в начале 2025 года открыть переговоры с Киевом о членстве в союзе по существу.
"Мы должны продолжать нашу политическую поддержку украинцев. Они достигли огромного прогресса на пути к членству в нашем союзе. И если они продолжат эти усилия, то мы должны быть готовы открыть переговоры по первому кластеру в начале 2025 года, а также по другим кластерам в течение года", - сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
В конце июня этого года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Эти межправконференции были организованы бельгийским председательством всего за неделю до того момента, как в права председателя в Совете ЕС вступила Венгрия, которая относится к членству Украины критически. При этом лидеры Еврокомиссии и Евросовета уже предупредили Украину, что путь в ЕС "будет долгим" и будет зависеть от выполнения Киевом европейских условий.
После торжественного запуска переговоров началась подготовка к запуску первых консультаций по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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