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Глава ЕК призвала начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС - РИА Новости, 18.12.2024
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11:59 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/es-1989878252.html
Глава ЕК призвала начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС
Глава ЕК призвала начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС - РИА Новости, 18.12.2024
Глава ЕК призвала начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС должен в начале 2025 года открыть переговоры с Киевом о членстве в союзе по существу. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:59:00+03:00
2024-12-18T11:59:00+03:00
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евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС должен в начале 2025 года открыть переговоры с Киевом о членстве в союзе по существу. "Мы должны продолжать нашу политическую поддержку украинцев. Они достигли огромного прогресса на пути к членству в нашем союзе. И если они продолжат эти усилия, то мы должны быть готовы открыть переговоры по первому кластеру в начале 2025 года, а также по другим кластерам в течение года", - сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В конце июня этого года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Эти межправконференции были организованы бельгийским председательством всего за неделю до того момента, как в права председателя в Совете ЕС вступила Венгрия, которая относится к членству Украины критически. При этом лидеры Еврокомиссии и Евросовета уже предупредили Украину, что путь в ЕС "будет долгим" и будет зависеть от выполнения Киевом европейских условий. После торжественного запуска переговоров началась подготовка к запуску первых консультаций по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20241201/voyska-1986731915.html
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в мире, украина, киев, молдавия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Украина, Киев, Молдавия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Глава ЕК призвала начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС

фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен открыть переговоры с Киевом о членстве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС должен в начале 2025 года открыть переговоры с Киевом о членстве в союзе по существу.
"Мы должны продолжать нашу политическую поддержку украинцев. Они достигли огромного прогресса на пути к членству в нашем союзе. И если они продолжат эти усилия, то мы должны быть готовы открыть переговоры по первому кластеру в начале 2025 года, а также по другим кластерам в течение года", - сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Новая глава дипломатии ЕС сделала заявление об отправке войск на Украину
1 декабря, 16:05
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
В конце июня этого года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Эти межправконференции были организованы бельгийским председательством всего за неделю до того момента, как в права председателя в Совете ЕС вступила Венгрия, которая относится к членству Украины критически. При этом лидеры Еврокомиссии и Евросовета уже предупредили Украину, что путь в ЕС "будет долгим" и будет зависеть от выполнения Киевом европейских условий.
После торжественного запуска переговоров началась подготовка к запуску первых консультаций по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
12 декабря, 07:31
 
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