https://ria.ru/20241218/es-1989878252.html

Глава ЕК призвала начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС

Глава ЕК призвала начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС - РИА Новости, 18.12.2024

Глава ЕК призвала начать переговоры с Киевом о членстве в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС должен в начале 2025 года открыть переговоры с Киевом о членстве в союзе по существу. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:59:00+03:00

2024-12-18T11:59:00+03:00

2024-12-18T11:59:00+03:00

в мире

украина

киев

молдавия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204304_0:95:3088:1832_1920x0_80_0_0_1f450ac8724c652523d49f8fb3b190e7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС должен в начале 2025 года открыть переговоры с Киевом о членстве в союзе по существу. "Мы должны продолжать нашу политическую поддержку украинцев. Они достигли огромного прогресса на пути к членству в нашем союзе. И если они продолжат эти усилия, то мы должны быть готовы открыть переговоры по первому кластеру в начале 2025 года, а также по другим кластерам в течение года", - сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В конце июня этого года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Эти межправконференции были организованы бельгийским председательством всего за неделю до того момента, как в права председателя в Совете ЕС вступила Венгрия, которая относится к членству Украины критически. При этом лидеры Еврокомиссии и Евросовета уже предупредили Украину, что путь в ЕС "будет долгим" и будет зависеть от выполнения Киевом европейских условий. После торжественного запуска переговоров началась подготовка к запуску первых консультаций по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20241201/voyska-1986731915.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988732343.html

украина

киев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, молдавия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент