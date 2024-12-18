Алиев рассказал о проекте энергокабеля из Азербайджана в Европу
Алиев: ТЭО энергокабеля из Азербайджана в Европу появится в ближайшие недели
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Технико-экономическое обоснование проекта энергокабеля из Азербайджана в Европу появится в ближайшие недели или месяцы, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
“Сейчас, буквально в эти дни, в ближайшие недели или, может быть, пару месяцев, будет завершено ТЭО строительства энергокабеля отсюда, из Азербайджана, в Европу по дну Черного моря”, - сказал Алиев.
По его словам, на начальном этапе мощность кабеля будет составлять 4000 мегаватт, а сам проект может способствовать увеличению притока иностранных инвестиций в зеленую энергетику Азербайджана.
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“С учетом потребности европейских стран в энергии, даже с учетом того, что они сами очень много инвестируют, мы знаем, что они все равно будут в дефиците, поэтому дополнительные источники чистой зеленой энергии для них будут нужны”, - сказал президент Азербайджана.
В ноябре президенты Узбекистана, Азербайджана и Казахстана Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев на климатическом саммите в Баку подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области развития и передачи зеленой энергии.
В июле энергетические ведомства трех стран подписали в Астане протокол по проекту создания зеленого энергетического коридора Азербайджан-Центральная Азия-Европа. Проект предусматривает создание совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. ТЭО проекта разработает итальянская CESI. По данным узбекской стороны, маршрут поставок зеленой электроэнергии из Узбекистана будет проходить через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее по дну Черного моря через Румынию в Европу.