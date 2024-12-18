https://ria.ru/20241218/energokabel-1989851519.html

Алиев рассказал о проекте энергокабеля из Азербайджана в Европу

Алиев рассказал о проекте энергокабеля из Азербайджана в Европу - РИА Новости, 18.12.2024

Алиев рассказал о проекте энергокабеля из Азербайджана в Европу

Технико-экономическое обоснование проекта энергокабеля из Азербайджана в Европу появится в ближайшие недели или месяцы, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:39:00+03:00

2024-12-18T10:39:00+03:00

2024-12-18T10:48:00+03:00

экономика

азербайджан

европа

узбекистан

ильхам алиев

шавкат мирзиеев

касым-жомарт токаев

вгтрк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152262/21/1522622123_0:13:2505:1422_1920x0_80_0_0_9c70b7b522b8b8bcd07ecc3b2077c0bd.jpg

БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Технико-экономическое обоснование проекта энергокабеля из Азербайджана в Европу появится в ближайшие недели или месяцы, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. “Сейчас, буквально в эти дни, в ближайшие недели или, может быть, пару месяцев, будет завершено ТЭО строительства энергокабеля отсюда, из Азербайджана, в Европу по дну Черного моря”, - сказал Алиев. По его словам, на начальном этапе мощность кабеля будет составлять 4000 мегаватт, а сам проект может способствовать увеличению притока иностранных инвестиций в зеленую энергетику Азербайджана. “С учетом потребности европейских стран в энергии, даже с учетом того, что они сами очень много инвестируют, мы знаем, что они все равно будут в дефиците, поэтому дополнительные источники чистой зеленой энергии для них будут нужны”, - сказал президент Азербайджана. В ноябре президенты Узбекистана, Азербайджана и Казахстана Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев на климатическом саммите в Баку подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области развития и передачи зеленой энергии. В июле энергетические ведомства трех стран подписали в Астане протокол по проекту создания зеленого энергетического коридора Азербайджан-Центральная Азия-Европа. Проект предусматривает создание совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. ТЭО проекта разработает итальянская CESI. По данным узбекской стороны, маршрут поставок зеленой электроэнергии из Узбекистана будет проходить через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее по дну Черного моря через Румынию в Европу.

азербайджан

европа

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, азербайджан, европа, узбекистан, ильхам алиев, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев, вгтрк