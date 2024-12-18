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Алиев рассказал о проекте энергокабеля из Азербайджана в Европу - РИА Новости, 18.12.2024
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10:39 18.12.2024 (обновлено: 10:48 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/energokabel-1989851519.html
Алиев рассказал о проекте энергокабеля из Азербайджана в Европу
Алиев рассказал о проекте энергокабеля из Азербайджана в Европу - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев рассказал о проекте энергокабеля из Азербайджана в Европу
Технико-экономическое обоснование проекта энергокабеля из Азербайджана в Европу появится в ближайшие недели или месяцы, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:39:00+03:00
2024-12-18T10:48:00+03:00
экономика
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европа
узбекистан
ильхам алиев
шавкат мирзиеев
касым-жомарт токаев
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Технико-экономическое обоснование проекта энергокабеля из Азербайджана в Европу появится в ближайшие недели или месяцы, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. “Сейчас, буквально в эти дни, в ближайшие недели или, может быть, пару месяцев, будет завершено ТЭО строительства энергокабеля отсюда, из Азербайджана, в Европу по дну Черного моря”, - сказал Алиев. По его словам, на начальном этапе мощность кабеля будет составлять 4000 мегаватт, а сам проект может способствовать увеличению притока иностранных инвестиций в зеленую энергетику Азербайджана. “С учетом потребности европейских стран в энергии, даже с учетом того, что они сами очень много инвестируют, мы знаем, что они все равно будут в дефиците, поэтому дополнительные источники чистой зеленой энергии для них будут нужны”, - сказал президент Азербайджана. В ноябре президенты Узбекистана, Азербайджана и Казахстана Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев на климатическом саммите в Баку подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области развития и передачи зеленой энергии. В июле энергетические ведомства трех стран подписали в Астане протокол по проекту создания зеленого энергетического коридора Азербайджан-Центральная Азия-Европа. Проект предусматривает создание совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. ТЭО проекта разработает итальянская CESI. По данным узбекской стороны, маршрут поставок зеленой электроэнергии из Узбекистана будет проходить через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее по дну Черного моря через Румынию в Европу.
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экономика, азербайджан, европа, узбекистан, ильхам алиев, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев, вгтрк
Экономика, Азербайджан, Европа, Узбекистан, Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиеев, Касым-Жомарт Токаев, ВГТРК
Алиев рассказал о проекте энергокабеля из Азербайджана в Европу

Алиев: ТЭО энергокабеля из Азербайджана в Европу появится в ближайшие недели

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Технико-экономическое обоснование проекта энергокабеля из Азербайджана в Европу появится в ближайшие недели или месяцы, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
“Сейчас, буквально в эти дни, в ближайшие недели или, может быть, пару месяцев, будет завершено ТЭО строительства энергокабеля отсюда, из Азербайджана, в Европу по дну Черного моря”, - сказал Алиев.
По его словам, на начальном этапе мощность кабеля будет составлять 4000 мегаватт, а сам проект может способствовать увеличению притока иностранных инвестиций в зеленую энергетику Азербайджана.
«
“С учетом потребности европейских стран в энергии, даже с учетом того, что они сами очень много инвестируют, мы знаем, что они все равно будут в дефиците, поэтому дополнительные источники чистой зеленой энергии для них будут нужны”, - сказал президент Азербайджана.
В ноябре президенты Узбекистана, Азербайджана и Казахстана Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев на климатическом саммите в Баку подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области развития и передачи зеленой энергии.
В июле энергетические ведомства трех стран подписали в Астане протокол по проекту создания зеленого энергетического коридора Азербайджан-Центральная Азия-Европа. Проект предусматривает создание совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. ТЭО проекта разработает итальянская CESI. По данным узбекской стороны, маршрут поставок зеленой электроэнергии из Узбекистана будет проходить через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее по дну Черного моря через Румынию в Европу.
 
ЭкономикаАзербайджанЕвропаУзбекистанИльхам АлиевШавкат МирзиеевКасым-Жомарт ТокаевВГТРК
 
 
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