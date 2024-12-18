https://ria.ru/20241218/dogovor-1989845820.html

Алиев рассказал о прогрессе в согласовании мирного договора с Ереваном

Алиев рассказал о прогрессе в согласовании мирного договора с Ереваном - РИА Новости, 18.12.2024

Алиев рассказал о прогрессе в согласовании мирного договора с Ереваном

Баку и Ереван не согласовали 2 статьи будущего мирного договора — по воздержанию от международных исков друг к другу и присутствию третьих стран на границе,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:20:00+03:00

2024-12-18T10:20:00+03:00

2024-12-18T10:42:00+03:00

в мире

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Баку и Ереван не согласовали 2 статьи будущего мирного договора — по воздержанию от международных исков друг к другу и присутствию третьих стран на границе, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхаи Алиев. "По мирному договору мы на самом деле сделали большой прогресс. Из 17 статей этого документа 15 согласовано, осталось 2. Во время моей последней встречи с премьер-министром Армении в Казани то, что я услышал и почувствовал, было то, что эти две статьи не согласованы, но могут быть также Арменией приняты, я имею в виду наши условия", - сказал он. По словам президента Азербайджана, "одна из них касается воздержания от международных исков друг к другу". "Другая статья касается неразмещения представителей других стран на нашей границе", - отметил он. В 2022 году Ереван и Баку приступили к обсуждению будущего мирного договора. В прошлом году премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Ранее Алиев заявил, что для подписания мирного договора с Ереваном важно, чтобы Армения положила конец территориальным претензиям против Азербайджана в своей конституции и других законодательных актах, а также чтобы была прекращена деятельность Минской группы ОБСЕ.

https://ria.ru/20240830/armenija-1969397155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиев: мирный договор и одновременное вооружение Армении несовместимы Мирный договор и одновременное вооружение Армении несовместимы, заявил Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. На данный момент не согласованы две статьи соглашения: по обязательству воздержаться от взаимных исков и неразмещению представителей других стран на границе. 2024-12-18T10:20 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, вгтрк, обсе