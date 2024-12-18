https://ria.ru/20241218/borrel-1989856282.html

Боррель был бы хорошим главой МИД у диктатора Франко, считает Алиев

Боррель был бы хорошим главой МИД у диктатора Франко, считает Алиев - РИА Новости, 18.12.2024

Боррель был бы хорошим главой МИД у диктатора Франко, считает Алиев

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был бы хорошим главой МИД у испанского диктатора Франсиско Франко, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:00:00+03:00

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2024-12-18T17:30:00+03:00

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ильхам алиев

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был бы хорошим главой МИД у испанского диктатора Франсиско Франко, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто "не повезло" жить в другое время", - сказал Алиев. "Хочу напоследок ему еще послать пару сигналов, хотя я говорил об этом во время одного из выступлений на COP (Конференции ООН по изменению климата в ноябре 2024 года в Баку – ред.). Цитировал даже я Борреля. Он же сказал, что Европа - это цветущий сад, а все остальное джунгли. А я сказал, что если мы джунгли, держитесь от нас подальше", - отметил президент Азербайджана.

https://ria.ru/20241114/borrel-1983838326.html

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Ольга Фомченкова

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