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Боррель был бы хорошим главой МИД у диктатора Франко, считает Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
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11:00 18.12.2024 (обновлено: 17:30 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/borrel-1989856282.html
Боррель был бы хорошим главой МИД у диктатора Франко, считает Алиев
Боррель был бы хорошим главой МИД у диктатора Франко, считает Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
Боррель был бы хорошим главой МИД у диктатора Франко, считает Алиев
Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был бы хорошим главой МИД у испанского диктатора Франсиско Франко, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:00:00+03:00
2024-12-18T17:30:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был бы хорошим главой МИД у испанского диктатора Франсиско Франко, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто "не повезло" жить в другое время", - сказал Алиев. "Хочу напоследок ему еще послать пару сигналов, хотя я говорил об этом во время одного из выступлений на COP (Конференции ООН по изменению климата в ноябре 2024 года в Баку – ред.). Цитировал даже я Борреля. Он же сказал, что Европа - это цветущий сад, а все остальное джунгли. А я сказал, что если мы джунгли, держитесь от нас подальше", - отметил президент Азербайджана.
https://ria.ru/20241114/borrel-1983838326.html
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в мире, азербайджан, баку, европа, жозеп боррель, франсиско франко, ильхам алиев, евросоюз, вгтрк, оон
В мире, Азербайджан, Баку, Европа, Жозеп Боррель, Франсиско Франко, Ильхам Алиев, Евросоюз, ВГТРК, ООН
Боррель был бы хорошим главой МИД у диктатора Франко, считает Алиев

Алиев призвал держаться подальше от Азербайджана после слов Борреля о джунглях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был бы хорошим главой МИД у испанского диктатора Франсиско Франко, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«
"Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто "не повезло" жить в другое время", - сказал Алиев.
"Хочу напоследок ему еще послать пару сигналов, хотя я говорил об этом во время одного из выступлений на COP (Конференции ООН по изменению климата в ноябре 2024 года в Баку – ред.). Цитировал даже я Борреля. Он же сказал, что Европа - это цветущий сад, а все остальное джунгли. А я сказал, что если мы джунгли, держитесь от нас подальше", - отметил президент Азербайджана.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Помощник Алиева напомнил Боррелю его же слова про ЕС, сад, мир и джунгли
14 ноября, 20:10
 
В миреАзербайджанБакуЕвропаЖозеп БоррельФрансиско ФранкоИльхам АлиевЕвросоюзВГТРКООН
 
 
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