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Азербайджан планирует закупать российское оружие, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
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10:07 18.12.2024 (обновлено: 10:14 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/azerbajdzhan-1989841997.html
Азербайджан планирует закупать российское оружие, заявил Алиев
Азербайджан планирует закупать российское оружие, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
Азербайджан планирует закупать российское оружие, заявил Алиев
Азербайджан планирует и далее закупать российское оружие, но этот процесс приостановлен по объективным причинам, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:07:00+03:00
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азербайджан
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россия
ильхам алиев
вгтрк
политика
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Азербайджан планирует и далее закупать российское оружие, но этот процесс приостановлен по объективным причинам, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Да, планирует. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было", - сказал он. По словам Алиева, временное отсутствие новых контрактов объясняется работой российского ВПК "на внутреннего потребителя". Президент Азербайджана отметил, что в Баку пошли на сдвиг сроки реализации военных контрактов с РФ, заключенных еще четыре года назад. В то же время Алиев подчеркнул, что рассматривает реализацию оборонных контрактов как "временно приостановленную по объективным причинам".
https://ria.ru/20241218/azerbajdzhan-1989840925.html
https://ria.ru/20241218/aliev-1989841513.html
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Алиев о планах закупать оружие у России
Азербайджан планирует покупать оружие у России, но сейчас процесс временно приостановлен по объективным причинам, заявил Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. В целом же Баку внимательно следит за новинками российского оборонпрома, подчеркнул лидер Азербайджана.
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азербайджан, баку, россия, ильхам алиев, вгтрк, политика
Азербайджан, Баку, Россия, Ильхам Алиев, ВГТРК, Политика
Азербайджан планирует закупать российское оружие, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан планирует закупать оружие из РФ, но процесс приостановлен

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Азербайджан планирует и далее закупать российское оружие, но этот процесс приостановлен по объективным причинам, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Да, планирует. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было", - сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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По словам Алиева, временное отсутствие новых контрактов объясняется работой российского ВПК "на внутреннего потребителя".
Президент Азербайджана отметил, что в Баку пошли на сдвиг сроки реализации военных контрактов с РФ, заключенных еще четыре года назад. В то же время Алиев подчеркнул, что рассматривает реализацию оборонных контрактов как "временно приостановленную по объективным причинам".
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АзербайджанБакуРоссияИльхам АлиевВГТРКПолитика
 
 
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