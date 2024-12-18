https://ria.ru/20241218/azerbajdzhan-1989841997.html

Азербайджан планирует закупать российское оружие, заявил Алиев

Азербайджан планирует закупать российское оружие, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024

Азербайджан планирует закупать российское оружие, заявил Алиев

Азербайджан планирует и далее закупать российское оружие, но этот процесс приостановлен по объективным причинам, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Азербайджан планирует и далее закупать российское оружие, но этот процесс приостановлен по объективным причинам, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Да, планирует. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было", - сказал он. По словам Алиева, временное отсутствие новых контрактов объясняется работой российского ВПК "на внутреннего потребителя". Президент Азербайджана отметил, что в Баку пошли на сдвиг сроки реализации военных контрактов с РФ, заключенных еще четыре года назад. В то же время Алиев подчеркнул, что рассматривает реализацию оборонных контрактов как "временно приостановленную по объективным причинам".

https://ria.ru/20241218/azerbajdzhan-1989840925.html

https://ria.ru/20241218/aliev-1989841513.html

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Алиев о планах закупать оружие у России Азербайджан планирует покупать оружие у России, но сейчас процесс временно приостановлен по объективным причинам, заявил Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. В целом же Баку внимательно следит за новинками российского оборонпрома, подчеркнул лидер Азербайджана. 2024-12-18T10:07 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азербайджан, баку, россия, ильхам алиев, вгтрк, политика