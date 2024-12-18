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Экосистема в Анапе восстановится к лету, считает океанолог - РИА Новости, 18.12.2024
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03:41 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/anapa-1989815189.html
Экосистема в Анапе восстановится к лету, считает океанолог
Экосистема в Анапе восстановится к лету, считает океанолог - РИА Новости, 18.12.2024
Экосистема в Анапе восстановится к лету, считает океанолог
Россиянам не стоит спешить с отменой поездки в Анапу летом после загрязнения морского побережья нефтепродуктами от затонувшего танкера, экосистема должна... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T03:41:00+03:00
2024-12-18T03:41:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
веселовка
вениамин кондратьев
российская академия наук
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россиянам не стоит спешить с отменой поездки в Анапу летом после загрязнения морского побережья нефтепродуктами от затонувшего танкера, экосистема должна восстановиться к этому времени, заявил РИА Новости руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Петр Завьялов. Во вторник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка до станицы Благовещенской в Анапе. "Я думаю, что да. Во всяком случае, острого загрязнения к тому времени быть уже не должно", - ответил учёный на вопрос, стоит ли россиянам планировать отдых летом в Анапе. Учёный отметил, что в Краснодарском крае произошел серьезный инцидент, который нельзя недооценивать, но в то же время "вселенской катастрофы" не случилось, и экосистема сможет восстановиться. Завьялов напомнил, что подобная ситуация произошла в Керченском проливе в 2007 году - тогда за один день затонули пять судов, в том числе танкер с мазутом. "Тогда погибло несколько тысяч морских птиц, которые попали в зону загрязнения. Вместе с этим, экосистема в целом тогда восстановилась значительно быстрее, чем это прогнозировалось. То есть, уже через несколько месяцев следов мазута не осталось", - отметил эксперт. По его словам, после инцидента в 2007 году за экосистемой моря в районе загрязнения следили в течение нескольких лет, и в итоге специалисты констатировали её полное восстановление. "Вероятно, так будет и на этот раз, но потребуются определённые усилия по ликвидации нефтепродуктов и достаточно длительный научный мониторинг", - добавил учёный. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн мазута.
https://ria.ru/20241217/mazut-1989723500.html
https://ria.ru/20241217/anapa-1989788781.html
https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989739837.html
анапа
керченский пролив
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происшествия, анапа, керченский пролив, веселовка, вениамин кондратьев, российская академия наук, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Веселовка, Вениамин Кондратьев, Российская академия наук, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Экосистема в Анапе восстановится к лету, считает океанолог

Океанолог Завьялов призвал россиян не спешить с отменой поездки в Анапу летом

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россиянам не стоит спешить с отменой поездки в Анапу летом после загрязнения морского побережья нефтепродуктами от затонувшего танкера, экосистема должна восстановиться к этому времени, заявил РИА Новости руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Петр Завьялов.
Во вторник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка до станицы Благовещенской в Анапе.
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"Я думаю, что да. Во всяком случае, острого загрязнения к тому времени быть уже не должно", - ответил учёный на вопрос, стоит ли россиянам планировать отдых летом в Анапе.
Учёный отметил, что в Краснодарском крае произошел серьезный инцидент, который нельзя недооценивать, но в то же время "вселенской катастрофы" не случилось, и экосистема сможет восстановиться.
Завьялов напомнил, что подобная ситуация произошла в Керченском проливе в 2007 году - тогда за один день затонули пять судов, в том числе танкер с мазутом.
"Тогда погибло несколько тысяч морских птиц, которые попали в зону загрязнения. Вместе с этим, экосистема в целом тогда восстановилась значительно быстрее, чем это прогнозировалось. То есть, уже через несколько месяцев следов мазута не осталось", - отметил эксперт.
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По его словам, после инцидента в 2007 году за экосистемой моря в районе загрязнения следили в течение нескольких лет, и в итоге специалисты констатировали её полное восстановление.
"Вероятно, так будет и на этот раз, но потребуются определённые усилия по ликвидации нефтепродуктов и достаточно длительный научный мониторинг", - добавил учёный.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн мазута.
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ПроисшествияАнапаКерченский проливВеселовкаВениамин КондратьевРоссийская академия наукФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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