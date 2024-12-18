https://ria.ru/20241218/aliev-1989863567.html

Алиев рассказал о несправедливости западных СМИ к Баку из-за COP29

Алиев рассказал о несправедливости западных СМИ к Баку из-за COP29 - РИА Новости, 18.12.2024

Алиев рассказал о несправедливости западных СМИ к Баку из-за COP29

Ряд западных СМИ опубликовал материалы, пропитанные завистью по отношению к Азербайджану из-за проведения там климатической конференции COP29, заявил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:22:00+03:00

2024-12-18T11:22:00+03:00

2024-12-18T11:22:00+03:00

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Ряд западных СМИ опубликовал материалы, пропитанные завистью по отношению к Азербайджану из-за проведения там климатической конференции COP29, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) прошла в Баку 11-22 ноября. В ней приняли участие около 80 глав государств и правительств. "Было совершенно не мотивированное чувство агрессии, злобы, перемешанной с завистью и невосприятием Азербайджана... Как это такая страна - и вдруг получила такую конференцию? Нас начали обзывать в разных западных медиа "petrostate" (нефтяным государством, основная статья дохода которого экспорт нефти – ред.)", - сказал Алиев. При этом он выразил недоумение в связи с тем, что "fake news страны, которая производит почти миллиард тонн нефти", называют Азербайджан "petrostate", тогда как Баку добывает 30 миллионов тонн нефти в год. Алиев пояснил, что имеет в виду американские СМИ. "Когда сосед этой страны - я имею в виду Канаду, - добывает в 10 раз больше нефти, чем у нас, называть нас "petrostate" несправедливо", - сказал он. В контексте данной ситуации Алиев назвал "лживой четверкой", издания Washington Post, New York Times, Figaro и Monde. "Вот эта лживая четверка вкупе с госдеповскими прихлебателями в виде разных неправительственных организаций, начали кампанию дискредитации, атаки каждый день. Каждый день количество статей, наверное, было пару дюжин как минимум. Это не вызывало трудностей, но вызывало просто чувство брезгливости и отвращения", - посетовал президент. Между тем главная трудность в организации COP29, по его словам, была в том, что Азербайджан был ограничен во времени. "Как правило, странам дается два года на подготовку. В нашем же случае было 11 месяцев. Это было из-за того, что еще буквально за 2-3 дня до принятия решения, в декабре прошлого года, Армения все еще блокировала кандидатуру Азербайджана. И поскольку не было консенсуса, вопрос, будет ли COP29 в Баку или нет, решался в последние дни", - подчеркнул Алиев.

https://ria.ru/20241111/klimat-1982716866.html

https://ria.ru/20241111/oon-1983038409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, баку, канада, ильхам алиев, оон