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Алиев рассказал о несправедливости западных СМИ к Баку из-за COP29 - РИА Новости, 18.12.2024
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11:22 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/aliev-1989863567.html
Алиев рассказал о несправедливости западных СМИ к Баку из-за COP29
Алиев рассказал о несправедливости западных СМИ к Баку из-за COP29 - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев рассказал о несправедливости западных СМИ к Баку из-за COP29
Ряд западных СМИ опубликовал материалы, пропитанные завистью по отношению к Азербайджану из-за проведения там климатической конференции COP29, заявил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:22:00+03:00
2024-12-18T11:22:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Ряд западных СМИ опубликовал материалы, пропитанные завистью по отношению к Азербайджану из-за проведения там климатической конференции COP29, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) прошла в Баку 11-22 ноября. В ней приняли участие около 80 глав государств и правительств. "Было совершенно не мотивированное чувство агрессии, злобы, перемешанной с завистью и невосприятием Азербайджана... Как это такая страна - и вдруг получила такую конференцию? Нас начали обзывать в разных западных медиа "petrostate" (нефтяным государством, основная статья дохода которого экспорт нефти – ред.)", - сказал Алиев. При этом он выразил недоумение в связи с тем, что "fake news страны, которая производит почти миллиард тонн нефти", называют Азербайджан "petrostate", тогда как Баку добывает 30 миллионов тонн нефти в год. Алиев пояснил, что имеет в виду американские СМИ. "Когда сосед этой страны - я имею в виду Канаду, - добывает в 10 раз больше нефти, чем у нас, называть нас "petrostate" несправедливо", - сказал он. В контексте данной ситуации Алиев назвал "лживой четверкой", издания Washington Post, New York Times, Figaro и Monde. "Вот эта лживая четверка вкупе с госдеповскими прихлебателями в виде разных неправительственных организаций, начали кампанию дискредитации, атаки каждый день. Каждый день количество статей, наверное, было пару дюжин как минимум. Это не вызывало трудностей, но вызывало просто чувство брезгливости и отвращения", - посетовал президент. Между тем главная трудность в организации COP29, по его словам, была в том, что Азербайджан был ограничен во времени. "Как правило, странам дается два года на подготовку. В нашем же случае было 11 месяцев. Это было из-за того, что еще буквально за 2-3 дня до принятия решения, в декабре прошлого года, Армения все еще блокировала кандидатуру Азербайджана. И поскольку не было консенсуса, вопрос, будет ли COP29 в Баку или нет, решался в последние дни", - подчеркнул Алиев.
https://ria.ru/20241111/klimat-1982716866.html
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в мире, азербайджан, баку, канада, ильхам алиев, оон
В мире, Азербайджан, Баку, Канада, Ильхам Алиев, ООН
Алиев рассказал о несправедливости западных СМИ к Баку из-за COP29

Алиев: западные СМИ начали кампанию против Баку из-за климатической конференции

© РИА НовостиИльхам Алиев и Дмитрий Киселев во время интервью
Ильхам Алиев и Дмитрий Киселев во время интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Ряд западных СМИ опубликовал материалы, пропитанные завистью по отношению к Азербайджану из-за проведения там климатической конференции COP29, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.
Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) прошла в Баку 11-22 ноября. В ней приняли участие около 80 глав государств и правительств.
Подготовка к 29-й конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Конференция ООН по вопросам изменения климата
11 ноября, 00:36
"Было совершенно не мотивированное чувство агрессии, злобы, перемешанной с завистью и невосприятием Азербайджана... Как это такая страна - и вдруг получила такую конференцию? Нас начали обзывать в разных западных медиа "petrostate" (нефтяным государством, основная статья дохода которого экспорт нефти – ред.)", - сказал Алиев.
При этом он выразил недоумение в связи с тем, что "fake news страны, которая производит почти миллиард тонн нефти", называют Азербайджан "petrostate", тогда как Баку добывает 30 миллионов тонн нефти в год. Алиев пояснил, что имеет в виду американские СМИ. "Когда сосед этой страны - я имею в виду Канаду, - добывает в 10 раз больше нефти, чем у нас, называть нас "petrostate" несправедливо", - сказал он.
В контексте данной ситуации Алиев назвал "лживой четверкой", издания Washington Post, New York Times, Figaro и Monde. "Вот эта лживая четверка вкупе с госдеповскими прихлебателями в виде разных неправительственных организаций, начали кампанию дискредитации, атаки каждый день. Каждый день количество статей, наверное, было пару дюжин как минимум. Это не вызывало трудностей, но вызывало просто чувство брезгливости и отвращения", - посетовал президент.
Между тем главная трудность в организации COP29, по его словам, была в том, что Азербайджан был ограничен во времени. "Как правило, странам дается два года на подготовку. В нашем же случае было 11 месяцев. Это было из-за того, что еще буквально за 2-3 дня до принятия решения, в декабре прошлого года, Армения все еще блокировала кандидатуру Азербайджана. И поскольку не было консенсуса, вопрос, будет ли COP29 в Баку или нет, решался в последние дни", - подчеркнул Алиев.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
"Затронет каждого". В ООН рассказали о климатическом кризисе
11 ноября, 11:40
 
В миреАзербайджанБакуКанадаИльхам АлиевООН
 
 
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