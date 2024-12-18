Алиев рассказал о несправедливости западных СМИ к Баку из-за COP29
Алиев: западные СМИ начали кампанию против Баку из-за климатической конференции
© РИА НовостиИльхам Алиев и Дмитрий Киселев во время интервью
© РИА Новости
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Ряд западных СМИ опубликовал материалы, пропитанные завистью по отношению к Азербайджану из-за проведения там климатической конференции COP29, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.
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"Было совершенно не мотивированное чувство агрессии, злобы, перемешанной с завистью и невосприятием Азербайджана... Как это такая страна - и вдруг получила такую конференцию? Нас начали обзывать в разных западных медиа "petrostate" (нефтяным государством, основная статья дохода которого экспорт нефти – ред.)", - сказал Алиев.
При этом он выразил недоумение в связи с тем, что "fake news страны, которая производит почти миллиард тонн нефти", называют Азербайджан "petrostate", тогда как Баку добывает 30 миллионов тонн нефти в год. Алиев пояснил, что имеет в виду американские СМИ. "Когда сосед этой страны - я имею в виду Канаду, - добывает в 10 раз больше нефти, чем у нас, называть нас "petrostate" несправедливо", - сказал он.
В контексте данной ситуации Алиев назвал "лживой четверкой", издания Washington Post, New York Times, Figaro и Monde. "Вот эта лживая четверка вкупе с госдеповскими прихлебателями в виде разных неправительственных организаций, начали кампанию дискредитации, атаки каждый день. Каждый день количество статей, наверное, было пару дюжин как минимум. Это не вызывало трудностей, но вызывало просто чувство брезгливости и отвращения", - посетовал президент.
Между тем главная трудность в организации COP29, по его словам, была в том, что Азербайджан был ограничен во времени. "Как правило, странам дается два года на подготовку. В нашем же случае было 11 месяцев. Это было из-за того, что еще буквально за 2-3 дня до принятия решения, в декабре прошлого года, Армения все еще блокировала кандидатуру Азербайджана. И поскольку не было консенсуса, вопрос, будет ли COP29 в Баку или нет, решался в последние дни", - подчеркнул Алиев.
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