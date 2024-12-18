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Мания величия правительства Макрона ухудшила отношения с Баку, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
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10:36 18.12.2024 (обновлено: 10:39 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/aliev-1989851025.html
Мания величия правительства Макрона ухудшила отношения с Баку, заявил Алиев
Мания величия правительства Макрона ухудшила отношения с Баку, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
Мания величия правительства Макрона ухудшила отношения с Баку, заявил Алиев
Мания величия правительства президента Франции Эммануэля Макрона привела к резкому ухудшению отношений Баку и Парижа, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:36:00+03:00
2024-12-18T10:39:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Мания величия правительства президента Франции Эммануэля Макрона привела к резкому ухудшению отношений Баку и Парижа, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы активно сотрудничали, очень много французских компаний здесь работало. У нас с 13 французскими городами наши города стали побратимами. Но эти непомерные амбиции и мания величия необоснованная правительства Макрона, по существу, все это сбросило в пропасть", - заявил он. По словам Алиева, вмешательство Франции в дела Армении и Азербайджана скатило отношения Баку и Парижа в кризис. Как считает президент, во Франции делают все, чтобы дискредитировать Азербайджан. "Франция, может быть, и была когда-то великой страной великих мыслителей, великих ученых, писателей. Но сейчас это не так. Сейчас режим Макрона Францию превращает в failed state (несостоявшееся государство - ред)", - подчеркнул Алиев. При этом Алиев напомнил о внешнеполитических проблемах Парижа в Африке и призвал Макрона сосредоточиться на других вопросах, "а не о том, как навредить Азербайджану". Ранее Алиев заявлял, что заморские территории Франции и Нидерландов "сталкиваются с очень серьезными проблемами", такими как "неоколониализм и изменение климата". В сентябре МИД Азербайджана в ответ на заявление Макрона на Генеральной ассамблее ООН о солидарности с Арменией потребовал от Парижа "положить конец деструктивной деятельности" в Закавказье.
https://ria.ru/20241218/karabakh-1989850133.html
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в мире, цены на нефть, франция, париж, азербайджан, эммануэль макрон, ильхам алиев, вгтрк, оон
В мире, Цены на нефть, Франция, Париж, Азербайджан, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев, ВГТРК, ООН
Мания величия правительства Макрона ухудшила отношения с Баку, заявил Алиев

Алиев: мания величия правительства Макрона сбросила в пропасть отношения с Баку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Мания величия правительства президента Франции Эммануэля Макрона привела к резкому ухудшению отношений Баку и Парижа, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы активно сотрудничали, очень много французских компаний здесь работало. У нас с 13 французскими городами наши города стали побратимами. Но эти непомерные амбиции и мания величия необоснованная правительства Макрона, по существу, все это сбросило в пропасть", - заявил он.
Карабах - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Алиев выступил за увеличение числа российских компаний в Карабахе
10:32
По словам Алиева, вмешательство Франции в дела Армении и Азербайджана скатило отношения Баку и Парижа в кризис. Как считает президент, во Франции делают все, чтобы дискредитировать Азербайджан.
"Франция, может быть, и была когда-то великой страной великих мыслителей, великих ученых, писателей. Но сейчас это не так. Сейчас режим Макрона Францию превращает в failed state (несостоявшееся государство - ред)", - подчеркнул Алиев.
При этом Алиев напомнил о внешнеполитических проблемах Парижа в Африке и призвал Макрона сосредоточиться на других вопросах, "а не о том, как навредить Азербайджану".
Алиев: мирный договор и одновременное вооружение Армении несовместимы - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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10:30
Ранее Алиев заявлял, что заморские территории Франции и Нидерландов "сталкиваются с очень серьезными проблемами", такими как "неоколониализм и изменение климата".
В сентябре МИД Азербайджана в ответ на заявление Макрона на Генеральной ассамблее ООН о солидарности с Арменией потребовал от Парижа "положить конец деструктивной деятельности" в Закавказье.
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В миреЦены на нефтьФранцияПарижАзербайджанЭммануэль МакронИльхам АлиевВГТРКООН
 
 
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