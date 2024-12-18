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На границе Азербайджана и Армении создали инфраструктуру НАТО, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
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10:26 18.12.2024 (обновлено: 16:35 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/aliev-1989848486.html
На границе Азербайджана и Армении создали инфраструктуру НАТО, заявил Алиев
На границе Азербайджана и Армении создали инфраструктуру НАТО, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
На границе Азербайджана и Армении создали инфраструктуру НАТО, заявил Алиев
На границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей ЕС создана инфраструктура НАТО, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:26:00+03:00
2024-12-18T16:35:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
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ильхам алиев
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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. На границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей ЕС создана инфраструктура НАТО, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами, с армянской стороны создана инфраструктура НАТО", — сказал Алиев. По словам Алиева, вопрос отправки наблюдателей был согласован с Баку в 2022 году на четырехсторонней встрече между премьером Армении Николом Пашиняном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и Алиевым. "Тогда Франция еще не была нами исключена из процесса нормализации. И было договорено, что на два месяца ограниченный контингент представителей Евросоюза &lt;…&gt; будут размещены. После этого миссия была продлена без согласования с нами. И аргументация была: "Зачем с вами согласовывать, это же миссия на территории Армении?". Наша аргументация была: "Зачем вы с нами согласовывали, когда мы договаривались? Так же нельзя", — подчеркнул Алиев. Он отметил, что потом количество наблюдателей ЕС было увеличено до более чем 200 человек. "Более того, эта миссия плавно превратилась в миссию НАТО, поскольку туда подключились представители Канады", — сказал Алиев. Евросоюз 20 февраля 2023 года запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Глава МИД Армении ранее заявил, что Европейский союз рассматривает вопрос продления мандата своей наблюдательной миссии в Армении на границе с Азербайджаном. По его словам, пока нет подписанного, ратифицированного мирного договора с Азербайджаном, завершенного процесса делимитации границы, стабильности и долгосрочного мира, пока отношения между странами не урегулированы, и у Еревана сохраняется обеспокоенность по поводу возможных действий Азербайджана, армянская сторона нуждается в объективной оценке нейтральной третьей стороны, какой и является наблюдательная миссия ЕС. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
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в мире, армения, азербайджан, франция, ильхам алиев, никол пашинян, шарль мишель, евросоюз, нато, вгтрк
В мире, Армения, Азербайджан, Франция, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Шарль Мишель, Евросоюз, НАТО, ВГТРК
На границе Азербайджана и Армении создали инфраструктуру НАТО, заявил Алиев

Алиев: на границе с Арменией под видом наблюдателей создана инфраструктура НАТО

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. На границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей ЕС создана инфраструктура НАТО, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами, с армянской стороны создана инфраструктура НАТО", — сказал Алиев.
По словам Алиева, вопрос отправки наблюдателей был согласован с Баку в 2022 году на четырехсторонней встрече между премьером Армении Николом Пашиняном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и Алиевым. "Тогда Франция еще не была нами исключена из процесса нормализации. И было договорено, что на два месяца ограниченный контингент представителей Евросоюза <…> будут размещены. После этого миссия была продлена без согласования с нами. И аргументация была: "Зачем с вами согласовывать, это же миссия на территории Армении?". Наша аргументация была: "Зачем вы с нами согласовывали, когда мы договаривались? Так же нельзя", — подчеркнул Алиев.
Он отметил, что потом количество наблюдателей ЕС было увеличено до более чем 200 человек. "Более того, эта миссия плавно превратилась в миссию НАТО, поскольку туда подключились представители Канады", — сказал Алиев.
Евросоюз 20 февраля 2023 года запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Глава МИД Армении ранее заявил, что Европейский союз рассматривает вопрос продления мандата своей наблюдательной миссии в Армении на границе с Азербайджаном. По его словам, пока нет подписанного, ратифицированного мирного договора с Азербайджаном, завершенного процесса делимитации границы, стабильности и долгосрочного мира, пока отношения между странами не урегулированы, и у Еревана сохраняется обеспокоенность по поводу возможных действий Азербайджана, армянская сторона нуждается в объективной оценке нейтральной третьей стороны, какой и является наблюдательная миссия ЕС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
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В МИД России заявили о ползучем проникновении НАТО на Южный Кавказ
12 июля, 06:36
 
В миреАрменияАзербайджанФранцияИльхам АлиевНикол ПашинянШарль МишельЕвросоюзНАТОВГТРК
 
 
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