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Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
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10:23 18.12.2024 (обновлено: 10:32 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/aliev-1989847952.html
Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном, заявил Алиев
Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном, заявил Алиев
Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ, заявил в интервью ВГТРК и... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:23:00+03:00
2024-12-18T10:32:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
баку
ильхам алиев
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Еще два момента, которые армянская сторона должна сделать. Первое – это изменить свою конституцию. Потому что в конституции существует ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая Нагорно-Карабахская автономная область объявляется частью Армении. Поэтому изменение конституции – это не наша прихоть, это просто объективные условия", - заявил Алиев. Второе условие Баку, добавил он, это ликвидация Минской группы ОБСЕ. "Поскольку этот вопрос решается консенсусом, без согласия Армении это сделать формально невозможно. Хотя Минская группа ОБСЕ уже давно не функциональна, но формально она существует. И наш вопрос заключается в том, что если Армения признала Карабах частью Азербайджана, а минская группа была создана для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна? Нежелание Армении ликвидировать (Минскую группу ОБСЕ – ред.), вместе с нами обратиться в ОБСЕ по ликвидации Минской группы ОБСЕ, говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны", - указал президент Азербайджана. В 2022 году Ереван и Баку приступили к обсуждению будущего мирного договора. По заверению сторон, уже согласованы 15 из 17 статей будущего договора. В прошлом году премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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в мире, армения, азербайджан, баку, ильхам алиев, никол пашинян, обсе, вгтрк
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, ОБСЕ, ВГТРК
Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном, заявил Алиев

Алиев: Армения до подписания мира с Азербайджаном должна изменить конституцию

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Еще два момента, которые армянская сторона должна сделать. Первое – это изменить свою конституцию. Потому что в конституции существует ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая Нагорно-Карабахская автономная область объявляется частью Армении. Поэтому изменение конституции – это не наша прихоть, это просто объективные условия", - заявил Алиев.
Второе условие Баку, добавил он, это ликвидация Минской группы ОБСЕ. "Поскольку этот вопрос решается консенсусом, без согласия Армении это сделать формально невозможно. Хотя Минская группа ОБСЕ уже давно не функциональна, но формально она существует. И наш вопрос заключается в том, что если Армения признала Карабах частью Азербайджана, а минская группа была создана для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна? Нежелание Армении ликвидировать (Минскую группу ОБСЕ – ред.), вместе с нами обратиться в ОБСЕ по ликвидации Минской группы ОБСЕ, говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны", - указал президент Азербайджана.
В 2022 году Ереван и Баку приступили к обсуждению будущего мирного договора. По заверению сторон, уже согласованы 15 из 17 статей будущего договора. В прошлом году премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
 
В миреАрменияАзербайджанБакуИльхам АлиевНикол ПашинянОБСЕВГТРК
 
 
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