https://ria.ru/20241218/aliev-1989847952.html

Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном, заявил Алиев

Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024

Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном, заявил Алиев

Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ, заявил в интервью ВГТРК и... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:23:00+03:00

2024-12-18T10:23:00+03:00

2024-12-18T10:32:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

баку

ильхам алиев

никол пашинян

обсе

вгтрк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582530418_0:177:1899:1246_1920x0_80_0_0_bcb1df3dd62967efa43734cd8551db62.jpg

БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Еще два момента, которые армянская сторона должна сделать. Первое – это изменить свою конституцию. Потому что в конституции существует ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая Нагорно-Карабахская автономная область объявляется частью Армении. Поэтому изменение конституции – это не наша прихоть, это просто объективные условия", - заявил Алиев. Второе условие Баку, добавил он, это ликвидация Минской группы ОБСЕ. "Поскольку этот вопрос решается консенсусом, без согласия Армении это сделать формально невозможно. Хотя Минская группа ОБСЕ уже давно не функциональна, но формально она существует. И наш вопрос заключается в том, что если Армения признала Карабах частью Азербайджана, а минская группа была создана для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна? Нежелание Армении ликвидировать (Минскую группу ОБСЕ – ред.), вместе с нами обратиться в ОБСЕ по ликвидации Минской группы ОБСЕ, говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны", - указал президент Азербайджана. В 2022 году Ереван и Баку приступили к обсуждению будущего мирного договора. По заверению сторон, уже согласованы 15 из 17 статей будущего договора. В прошлом году премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

армения

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, азербайджан, баку, ильхам алиев, никол пашинян, обсе, вгтрк