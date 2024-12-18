Баку готов внести вклад в разрядку напряженности между Москвой и НАТО
Алиев: Азербайджан готов внести свой вклад в разрядку напряженности РФ с НАТО
Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Азербайджан готов в случае необходимости внести свой вклад в дело разрядки напряженности между РФ и НАТО, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы готовы в случае, если будет такая потребность, внести свой вклад в дело разрядки напряженности", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По словам Алиева, Баку на Западе и на Востоке воспринимается как самостоятельный игрок, также Азербайджан - единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции, члена НАТО. "Поэтому если идти дальше в логической цепи по нашим обязательствам, у нас союзнические обязательства диверсифицированы. И мы, естественно, будем исходить из реальной ситуации на земле. И опять же хочу сказать, что, может быть, на каком-то этапе усилия Азербайджана будут востребованы. Здесь проходила серия встреч на уровне начальника генштаба российской армии и начальника военного комитета НАТО. Также военное руководство Соединенных Штатов и России встречались в Баку. Ведь это было выбрано не случайно. Не так много стран, которым доверяют и на Западе, и в России, и на Востоке. И не так много стран, которые не ангажированы формальным или неформальным членством в военно-политических структурах", - отметил президент.
Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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