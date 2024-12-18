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Баку готов внести вклад в разрядку напряженности между Москвой и НАТО - РИА Новости, 18.12.2024
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10:12 18.12.2024 (обновлено: 10:35 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/aliev-1989843682.html
Баку готов внести вклад в разрядку напряженности между Москвой и НАТО
Баку готов внести вклад в разрядку напряженности между Москвой и НАТО - РИА Новости, 18.12.2024
Баку готов внести вклад в разрядку напряженности между Москвой и НАТО
Азербайджан готов в случае необходимости внести свой вклад в дело разрядки напряженности между РФ и НАТО, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:12:00+03:00
2024-12-18T10:35:00+03:00
россия
азербайджан
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ильхам алиев
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Азербайджан готов в случае необходимости внести свой вклад в дело разрядки напряженности между РФ и НАТО, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы готовы в случае, если будет такая потребность, внести свой вклад в дело разрядки напряженности", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По словам Алиева, Баку на Западе и на Востоке воспринимается как самостоятельный игрок, также Азербайджан - единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции, члена НАТО. "Поэтому если идти дальше в логической цепи по нашим обязательствам, у нас союзнические обязательства диверсифицированы. И мы, естественно, будем исходить из реальной ситуации на земле. И опять же хочу сказать, что, может быть, на каком-то этапе усилия Азербайджана будут востребованы. Здесь проходила серия встреч на уровне начальника генштаба российской армии и начальника военного комитета НАТО. Также военное руководство Соединенных Штатов и России встречались в Баку. Ведь это было выбрано не случайно. Не так много стран, которым доверяют и на Западе, и в России, и на Востоке. И не так много стран, которые не ангажированы формальным или неформальным членством в военно-политических структурах", - отметил президент. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html
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россия, азербайджан, баку, ильхам алиев, дмитрий киселев, владимир путин, нато, вгтрк, в мире
Россия, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, НАТО, ВГТРК, В мире
Баку готов внести вклад в разрядку напряженности между Москвой и НАТО

Алиев: Азербайджан готов внести свой вклад в разрядку напряженности РФ с НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Азербайджан готов в случае необходимости внести свой вклад в дело разрядки напряженности между РФ и НАТО, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы готовы в случае, если будет такая потребность, внести свой вклад в дело разрядки напряженности", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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По словам Алиева, Баку на Западе и на Востоке воспринимается как самостоятельный игрок, также Азербайджан - единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции, члена НАТО. "Поэтому если идти дальше в логической цепи по нашим обязательствам, у нас союзнические обязательства диверсифицированы. И мы, естественно, будем исходить из реальной ситуации на земле. И опять же хочу сказать, что, может быть, на каком-то этапе усилия Азербайджана будут востребованы. Здесь проходила серия встреч на уровне начальника генштаба российской армии и начальника военного комитета НАТО. Также военное руководство Соединенных Штатов и России встречались в Баку. Ведь это было выбрано не случайно. Не так много стран, которым доверяют и на Западе, и в России, и на Востоке. И не так много стран, которые не ангажированы формальным или неформальным членством в военно-политических структурах", - отметил президент.
Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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РоссияАзербайджанБакуИльхам АлиевДмитрий КиселевВладимир ПутинНАТОВГТРКВ мире
 
 
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