https://ria.ru/20241218/aliev-1989843682.html

Баку готов внести вклад в разрядку напряженности между Москвой и НАТО

Баку готов внести вклад в разрядку напряженности между Москвой и НАТО - РИА Новости, 18.12.2024

Баку готов внести вклад в разрядку напряженности между Москвой и НАТО

Азербайджан готов в случае необходимости внести свой вклад в дело разрядки напряженности между РФ и НАТО, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:12:00+03:00

2024-12-18T10:12:00+03:00

2024-12-18T10:35:00+03:00

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азербайджан

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Азербайджан готов в случае необходимости внести свой вклад в дело разрядки напряженности между РФ и НАТО, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы готовы в случае, если будет такая потребность, внести свой вклад в дело разрядки напряженности", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По словам Алиева, Баку на Западе и на Востоке воспринимается как самостоятельный игрок, также Азербайджан - единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции, члена НАТО. "Поэтому если идти дальше в логической цепи по нашим обязательствам, у нас союзнические обязательства диверсифицированы. И мы, естественно, будем исходить из реальной ситуации на земле. И опять же хочу сказать, что, может быть, на каком-то этапе усилия Азербайджана будут востребованы. Здесь проходила серия встреч на уровне начальника генштаба российской армии и начальника военного комитета НАТО. Также военное руководство Соединенных Штатов и России встречались в Баку. Ведь это было выбрано не случайно. Не так много стран, которым доверяют и на Западе, и в России, и на Востоке. И не так много стран, которые не ангажированы формальным или неформальным членством в военно-политических структурах", - отметил президент. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, баку, ильхам алиев, дмитрий киселев, владимир путин, нато, вгтрк, в мире