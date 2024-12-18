https://ria.ru/20241218/aliev-1989842779.html

Алиев предупредил о последствиях явного противостояния России и НАТО

Алиев предупредил о последствиях явного противостояния России и НАТО - РИА Новости, 18.12.2024

Алиев предупредил о последствиях явного противостояния России и НАТО

Явного противостояния РФ-НАТО быть не должно, так как последствия были бы катастрофическими, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам РИА Новости, 18.12.2024

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Явного противостояния РФ-НАТО быть не должно, так как последствия были бы катастрофическими, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Я все-таки хочу выразить надежду, что до такого явного противостояния между НАТО и Россией дело не дойдет", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По словам Алиева, "все понимают катастрофические последствия этого для всего мира, для всех стран и, конечно же, для тех стран, которые граничат с регионом". Россия ранее заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Президент Азербайджана о противостоянии России и НАТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости выразил надежду, что до горячего противостояния России и НАТО дело не дойдет. 2024-12-18T10:10 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий киселев, владимир путин, нато, вгтрк, в мире