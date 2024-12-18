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Алиев предупредил о последствиях явного противостояния России и НАТО - РИА Новости, 18.12.2024
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10:10 18.12.2024 (обновлено: 10:35 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/aliev-1989842779.html
Алиев предупредил о последствиях явного противостояния России и НАТО
Алиев предупредил о последствиях явного противостояния России и НАТО - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев предупредил о последствиях явного противостояния России и НАТО
Явного противостояния РФ-НАТО быть не должно, так как последствия были бы катастрофическими, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам РИА Новости, 18.12.2024
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россия
москва
азербайджан
ильхам алиев
дмитрий киселев
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нато
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Явного противостояния РФ-НАТО быть не должно, так как последствия были бы катастрофическими, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Я все-таки хочу выразить надежду, что до такого явного противостояния между НАТО и Россией дело не дойдет", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По словам Алиева, "все понимают катастрофические последствия этого для всего мира, для всех стран и, конечно же, для тех стран, которые граничат с регионом". Россия ранее заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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Президент Азербайджана о противостоянии России и НАТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости выразил надежду, что до горячего противостояния России и НАТО дело не дойдет.
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россия, москва, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий киселев, владимир путин, нато, вгтрк, в мире
Россия, Москва, Азербайджан, Ильхам Алиев, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, НАТО, ВГТРК, В мире
Алиев предупредил о последствиях явного противостояния России и НАТО

Алиев: последствиях явного противостояния России и НАТО будут катастрофическими

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Явного противостояния РФ-НАТО быть не должно, так как последствия были бы катастрофическими, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Я все-таки хочу выразить надежду, что до такого явного противостояния между НАТО и Россией дело не дойдет", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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По словам Алиева, "все понимают катастрофические последствия этого для всего мира, для всех стран и, конечно же, для тех стран, которые граничат с регионом".
Россия ранее заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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РоссияМоскваАзербайджанИльхам АлиевДмитрий КиселевВладимир ПутинНАТОВГТРКВ мире
 
 
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