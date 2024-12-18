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Азербайджану не нужна турецкая военная база, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
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06:01 18.12.2024 (обновлено: 06:10 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/aliev-1989821845.html
Азербайджану не нужна турецкая военная база, заявил Алиев
Азербайджану не нужна турецкая военная база, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
Азербайджану не нужна турецкая военная база, заявил Алиев
Сообщения СМИ о мнимых планах Турции создать военную базу в Азербайджане представляют собой политические спекуляции, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:01:00+03:00
2024-12-18T06:10:00+03:00
азербайджан
ильхам алиев
вгтрк
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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Сообщения СМИ о мнимых планах Турции создать военную базу в Азербайджане представляют собой политические спекуляции, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев."Если коротко — не нужна. Если чуть-чуть расширить мой ответ с учетом того, что время от времени такая информация появляется в определенных медиа, то я должен сказать, что потребности в этом нет", — сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Президент назвал информационными вбросами сообщения о планах разместить турецкую военную базу в Азербайджане, так как сегодня практически невозможно скрыть ни одну военную базу ни в одной точке мира. По словам Алиева, эта информация носит характер политических спекуляций.В Шушинской декларации о союзнических отношениях Азербайджана и Турции есть пункт, который предполагает взаимную военную помощь в случае угрозы и в случае агрессии, напомнил он."Это обязательство и Азербайджана, и Турции прийти на помощь в случае, если та или другая страна столкнется с внешней угрозой, внешней агрессией. Поэтому этот пункт декларации, по существу, делает абсолютно ненужным создание постоянных военных инфраструктур на той или иной территории", — пояснил президент.Алиев указал, что за более чем 30 лет военного сотрудничества стран Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии и приведении ее к высоким стандартам по боеспособности, планированию операций, анализу ситуации, потенциалу военной разведки. Он подчеркнул, что Баку благодаря Анкаре добился "высокой степени операбельности военных операций"."Мы очень благодарны нашим турецким друзьям за такое содействие", — заключил президент.
https://ria.ru/20241212/mid-1988715186.html
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азербайджан
турция
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Алиев: Азербайджану не нужна турецкая военная база
Азербайджану не нужна турецкая военная база, в этом нет потребности – президент Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азербайджан, ильхам алиев, вгтрк, турция, дмитрий киселев, баку, в мире
Азербайджан, Ильхам Алиев, ВГТРК, Турция, Дмитрий Киселев, Баку, В мире
Азербайджану не нужна турецкая военная база, заявил Алиев

Глава Азербайджана Алиев: стране не нужна турецкая военная база

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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Сообщения СМИ о мнимых планах Турции создать военную базу в Азербайджане представляют собой политические спекуляции, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Если коротко — не нужна. Если чуть-чуть расширить мой ответ с учетом того, что время от времени такая информация появляется в определенных медиа, то я должен сказать, что потребности в этом нет", — сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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Президент назвал информационными вбросами сообщения о планах разместить турецкую военную базу в Азербайджане, так как сегодня практически невозможно скрыть ни одну военную базу ни в одной точке мира. По словам Алиева, эта информация носит характер политических спекуляций.
В Шушинской декларации о союзнических отношениях Азербайджана и Турции есть пункт, который предполагает взаимную военную помощь в случае угрозы и в случае агрессии, напомнил он.
"Это обязательство и Азербайджана, и Турции прийти на помощь в случае, если та или другая страна столкнется с внешней угрозой, внешней агрессией. Поэтому этот пункт декларации, по существу, делает абсолютно ненужным создание постоянных военных инфраструктур на той или иной территории", — пояснил президент.
Алиев указал, что за более чем 30 лет военного сотрудничества стран Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии и приведении ее к высоким стандартам по боеспособности, планированию операций, анализу ситуации, потенциалу военной разведки. Он подчеркнул, что Баку благодаря Анкаре добился "высокой степени операбельности военных операций".
"Мы очень благодарны нашим турецким друзьям за такое содействие", — заключил президент.
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АзербайджанИльхам АлиевВГТРКТурцияДмитрий КиселевБакуВ мире
 
 
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