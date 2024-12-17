https://ria.ru/20241217/zhiteli-1989658364.html

Свыше пяти тысяч тонн сыра приобрели жители Подмосковья

Свыше пяти тысяч тонн сыра приобрели жители Подмосковья - РИА Новости, 17.12.2024

Свыше пяти тысяч тонн сыра приобрели жители Подмосковья

Более 5,3 тысячи тонн сыра приобрели в Подмосковье в ноябре, это около 176 тонн в день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:47

2024-12-17T12:47

2024-12-17T12:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 5,3 тысячи тонн сыра приобрели в Подмосковье в ноябре, это около 176 тонн в день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Жители региона приобретали сыры на прилавках розничных супермаркетов, рынках и ярмарках. В Подмосковье представлен широкий выбор различных видов сыров, в том числе от региональных производителей. В ведомстве отметили, что за 10 месяцев этого года в Подмосковье было выпущено более 143,6 тысячи тонн, что на 12,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В ассортименте – как твердые сорта, например, Parmente и Palermo, полутвердые, так и мягкие: "Камамбер", "Бюш", "Гранд Крема" и другие. Производством сыра в регионе занимаются более 50 промышленных предприятий.

https://ria.ru/20241217/podmoskove-1989656367.html

московская область (подмосковье)

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)