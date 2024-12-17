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Свыше пяти тысяч тонн сыра приобрели жители Подмосковья - РИА Новости, 17.12.2024
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Новости Подмосковья
 
12:47 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/zhiteli-1989658364.html
Свыше пяти тысяч тонн сыра приобрели жители Подмосковья
Свыше пяти тысяч тонн сыра приобрели жители Подмосковья - РИА Новости, 17.12.2024
Свыше пяти тысяч тонн сыра приобрели жители Подмосковья
Более 5,3 тысячи тонн сыра приобрели в Подмосковье в ноябре, это около 176 тонн в день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:47
2024-12-17T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 5,3 тысячи тонн сыра приобрели в Подмосковье в ноябре, это около 176 тонн в день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Жители региона приобретали сыры на прилавках розничных супермаркетов, рынках и ярмарках. В Подмосковье представлен широкий выбор различных видов сыров, в том числе от региональных производителей. В ведомстве отметили, что за 10 месяцев этого года в Подмосковье было выпущено более 143,6 тысячи тонн, что на 12,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В ассортименте – как твердые сорта, например, Parmente и Palermo, полутвердые, так и мягкие: "Камамбер", "Бюш", "Гранд Крема" и другие. Производством сыра в регионе занимаются более 50 промышленных предприятий.
https://ria.ru/20241217/podmoskove-1989656367.html
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московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Свыше пяти тысяч тонн сыра приобрели жители Подмосковья

Минсельхоз МО: более 5 тысяч тонн сыра приобрели жители Подмосковья

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сыр
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 5,3 тысячи тонн сыра приобрели в Подмосковье в ноябре, это около 176 тонн в день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Жители региона приобретали сыры на прилавках розничных супермаркетов, рынках и ярмарках. В Подмосковье представлен широкий выбор различных видов сыров, в том числе от региональных производителей.
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В ведомстве отметили, что за 10 месяцев этого года в Подмосковье было выпущено более 143,6 тысячи тонн, что на 12,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
В ассортименте – как твердые сорта, например, Parmente и Palermo, полутвердые, так и мягкие: "Камамбер", "Бюш", "Гранд Крема" и другие. Производством сыра в регионе занимаются более 50 промышленных предприятий.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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