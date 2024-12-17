https://ria.ru/20241217/zakon-1989697818.html

Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления

Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления - РИА Новости, 17.12.2024

Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:25

2024-12-17T14:25

2024-12-17T14:41

общество

госдума рф

россия

дети

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений.Законопроектом ужесточается ответственность за вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних, предусмотрев за такие преступления максимальный срок лишения свободы 9 лет.За деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего: в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести, в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы предусматривается максимальный срок лишения свободы 10 лет.За вовлечение в совершение антиобщественных действий лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних устанавливается максимальный срок лишения свободы 8 лет.Также предусматривается уголовная ответственность за указанные преступления, совершенные с использованием интернета.

https://ria.ru/20241031/sud-1981204304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия, дети