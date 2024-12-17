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Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления - РИА Новости, 17.12.2024
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14:25 17.12.2024 (обновлено: 14:41 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/zakon-1989697818.html
Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления
Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления - РИА Новости, 17.12.2024
Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:25
2024-12-17T14:41
общество
госдума рф
россия
дети
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений.Законопроектом ужесточается ответственность за вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних, предусмотрев за такие преступления максимальный срок лишения свободы 9 лет.За деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего: в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести, в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы предусматривается максимальный срок лишения свободы 10 лет.За вовлечение в совершение антиобщественных действий лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних устанавливается максимальный срок лишения свободы 8 лет.Также предусматривается уголовная ответственность за указанные преступления, совершенные с использованием интернета.
https://ria.ru/20241031/sud-1981204304.html
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общество, госдума рф, россия, дети
Общество, Госдума РФ, Россия, Дети
Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления

Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в совершение преступлений

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений.
Законопроектом ужесточается ответственность за вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних, предусмотрев за такие преступления максимальный срок лишения свободы 9 лет.
Перед зданием суда - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В Ярославле будут судить отца, заставившего сыновей побить мальчика
31 октября, 18:03
За деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего: в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести, в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы предусматривается максимальный срок лишения свободы 10 лет.
За вовлечение в совершение антиобщественных действий лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних устанавливается максимальный срок лишения свободы 8 лет.
Также предусматривается уголовная ответственность за указанные преступления, совершенные с использованием интернета.
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Чувашии полицейские нашли подстрекателей детей к мотогонкам
13 сентября, 22:33
 
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