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Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления
Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления - РИА Новости, 17.12.2024
Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:25
2024-12-17T14:25
2024-12-17T14:41
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений.Законопроектом ужесточается ответственность за вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних, предусмотрев за такие преступления максимальный срок лишения свободы 9 лет.За деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего: в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести, в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы предусматривается максимальный срок лишения свободы 10 лет.За вовлечение в совершение антиобщественных действий лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних устанавливается максимальный срок лишения свободы 8 лет.Также предусматривается уголовная ответственность за указанные преступления, совершенные с использованием интернета.
https://ria.ru/20241031/sud-1981204304.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, госдума рф, россия, дети
Общество, Госдума РФ, Россия, Дети
Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в преступления
Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в совершение преступлений
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений.
Законопроектом ужесточается ответственность за вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних, предусмотрев за такие преступления максимальный срок лишения свободы 9 лет.
За деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего: в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести, в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы предусматривается максимальный срок лишения свободы 10 лет.
За вовлечение в совершение антиобщественных действий лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних устанавливается максимальный срок лишения свободы 8 лет.
Также предусматривается уголовная ответственность за указанные преступления, совершенные с использованием интернета.