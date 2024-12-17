https://ria.ru/20241217/ukraine-1989795024.html

"Глобальная операция". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский

"Глобальная операция". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 17.12.2024

"Глобальная операция". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский

Киевский режим пытается отвлечь внимание от территориальных и людских потерь, написал в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T21:16

2024-12-17T21:16

2024-12-17T21:16

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александр дубинский

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Киевский режим пытается отвлечь внимание от территориальных и людских потерь, написал в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Происходит глобальная операция отвлечения внимания от масштабных людских и территориальных потерь", — написал он, комментируя украинский удар ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.Депутат добавил, что подобные атаки нужны "не для стратегических достижений в войне, а исключительно для "видосиков потужности”, с помощью которых глава киевского режима "отвлекает от проигранной войны".Утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS. Их целью был военный аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.В пятницу ВС России атаковали критически важные объекты ТЭК Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса. Массированный удар стал ответом на применение Киевом ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге. В Минобороны заявили, что все намеченные цели были поражены.Накануне Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России. Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция будущего президента США совпадает с российской.

https://ria.ru/20241217/peregovory-1989730023.html

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в мире, россия, таганрог, дональд трамп, александр дубинский, вооруженные силы украины