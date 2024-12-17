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В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T22:06
2024-12-17T22:06
2024-12-17T22:06
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в регионе объявлена в 21.59 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога на Украине расширилась на Киевскую область