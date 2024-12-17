В Белом доме заявили, что считают Турцию важным игроком в Сирии
Кирби: США считают Турцию важным игроком, влияющим на исход событий в Сирии
© AP Photo / Alex BrandonДжон Кирби
© AP Photo / Alex Brandon
Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США считают Турцию важным игроком, способным повлиять на исход событий в Сирии, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя слова избранного главы государства Дональда Трампа.
В понедельник Трамп сообщил на пресс-конференции, что считает Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за недавними событиями в Сирии, которые привели к падению правительства ныне бывшего президента Башара Асада.
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"Нет никаких сомнений в том, что турки являются важными игроками, которые могут повлиять на исход событий в Сирии, как это было на протяжении последних четырнадцати лет", - сказал Кирби журналистам.
По словам представителя Белого дома, именно по этой причине госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе посещал Турцию, и Вашингтон продолжает обсуждения с Анкарой на различных уровнях о том, что делают турецкие власти.
"У них имеется обоснованное беспокойство в связи с террористической угрозой вдоль границы с Сирией. Турецкие граждане становились жертвами действий террористов. Вы не можете сильно осуждать турков за то, что они беспокоятся из-за этой угрозы", - добавил Кирби.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.