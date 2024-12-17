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В Карелии задержали женщину, ударившую мужчину ножом из-за собаки - РИА Новости, 17.12.2024
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11:13 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/sobaka-1989630679.html
В Карелии задержали женщину, ударившую мужчину ножом из-за собаки
В Карелии задержали женщину, ударившую мужчину ножом из-за собаки - РИА Новости, 17.12.2024
В Карелии задержали женщину, ударившую мужчину ножом из-за собаки
Полиция задержала в Карелии владелицу собаки, ударившую ножом в живот жителя Ленинградской области, который хотел погладить животное, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:13
2024-12-17T11:13
происшествия
россия
всеволожский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Полиция задержала в Карелии владелицу собаки, ударившую ножом в живот жителя Ленинградской области, который хотел погладить животное, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее ведомство информировало, что в минувшую субботу в поселке Кузьмоловское Всеволожского района Ленобласти местный житель получил ножевое ранение в живот от владелицы собаки, с которой он повздорил после попытки погладить ее питомца. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "Пятнадцатого декабря... у дома 12 по Песочной улице в селе Нурмойло Олонецкого района республики Карелия сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району по подозрению в совершении данного преступления задержана женщина 1978 года рождения", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241216/kaliningrad-1989413262.html
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россия
всеволожский район
ленинградская область
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происшествия, россия, всеволожский район, ленинградская область
Происшествия, Россия, Всеволожский район, Ленинградская область
В Карелии задержали женщину, ударившую мужчину ножом из-за собаки

В Карелии задержали женщину, ударившую мужчину ножом за попытку погладить собаку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Полиция задержала в Карелии владелицу собаки, ударившую ножом в живот жителя Ленинградской области, который хотел погладить животное, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее ведомство информировало, что в минувшую субботу в поселке Кузьмоловское Всеволожского района Ленобласти местный житель получил ножевое ранение в живот от владелицы собаки, с которой он повздорил после попытки погладить ее питомца. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Уголовное дело возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
"Пятнадцатого декабря... у дома 12 по Песочной улице в селе Нурмойло Олонецкого района республики Карелия сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району по подозрению в совершении данного преступления задержана женщина 1978 года рождения", – говорится в сообщении.
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