https://ria.ru/20241217/rossija-1989659366.html

В России в ноябре сократилось число выданных автокредитов

В России в ноябре сократилось число выданных автокредитов - РИА Новости, 17.12.2024

В России в ноябре сократилось число выданных автокредитов

В России число выданных за ноябрь автокредитов уменьшилось на 30,4% к октябрю — до 82,9 тысячи, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:49

2024-12-17T12:49

2024-12-17T13:26

экономика

москва

санкт-петербург

россия

национальное бюро кредитных историй

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России число выданных за ноябрь автокредитов уменьшилось на 30,4% к октябрю — до 82,9 тысячи, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов <...> количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2024 года составило 82,9 тысячи единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 30,4% (в октябре 2024 года — 119,2 тысячи единиц)", — заявили в бюро. Выдача автокредитов за октябрь и ноябрь уменьшилась более чем на половину – на 51,3% (в сентябре 2024 года – 170,2 тысячи единиц), а по сравнению с тем же периодом прошлого года число выданных автокредитов в ноябре снизилось на 15,4% (в ноябре 2023 года – 97,9 тысячи кредитов), уточнили в НБКИ.Объем выданных автокредитов также уменьшился в ноябре по сравнению с октябрем —на 33,5% до 110,1 миллиарда рублей (в октябре 2024 года — 165,6 миллиарда рублей). Уточняется, что за октябрь и ноябрь данный показатель снизился на 54,8% (в сентябре 2024 года – 243,7 миллиарда рублей), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 24,7% (в ноябре 2023 года — 146,2 миллиарда рублей). "После "рекордного" сентября, в последующие два месяца выдача автокредитов упала более чем на половину", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Данное явление связано с введением в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, а также с тем фактом, что наиболее закредитованные заемщики начали покидать автокредитование, считает Алексей Волков.Самое большое число автокредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в ноябре выдали в Москве (4,33 тысячи единиц), Республике Татарстан (4,12 тысячи единиц), Московской области (4,00 тысячи единиц), Краснодарском крае (3,74 тысячи единиц) и Санкт-Петербурге (3,36 тысячи единиц). Наиболее активная динамика сокращения выдачи автокредитов в ноябре по сравнению с октябрем отмечалась в Новосибирской области (-40,3%), Ханты-Мансийском АО (-35,2%), Пермском крае (-34,9%), а также в Свердловской (-34,8%) и Волгоградской (-34,8%) областях. В Москве число выданных автокредитов за месяц уменьшилось на 32,2%, а в Санкт-Петербурге — на 29,3%.

https://ria.ru/20241030/kredit-1980812163.html

https://ria.ru/20240411/avtokredity-1939236092.html

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экономика, москва, санкт-петербург, россия, национальное бюро кредитных историй