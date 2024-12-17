https://ria.ru/20241217/profproekty-1989784958.html
Около 6 тысяч ульяновских школьников присоединились к профпроектам
Около 6 тысяч ульяновских школьников присоединились к профпроектам - РИА Новости, 17.12.2024
Около 6 тысяч ульяновских школьников присоединились к профпроектам
Порядка шести тысяч школьников Ульяновской области присоединились к профориентационным проектам в текущем учебном году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:59
2024-12-17T19:59
2024-12-17T19:59
ульяновская область
ульяновская область
алексей русских
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Порядка шести тысяч школьников Ульяновской области присоединились к профориентационным проектам в текущем учебном году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Информацию об этом доложили губернатору Алексею Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона. "Мы уделяем особое внимание ранней профориентации учащихся. В регионе реализуются масштабные проекты, такие как "Билет в будущее", который помогает школьникам сделать выбор карьеры понятным и интересным. Профориентационные уроки, психологическая диагностика, экскурсии, мастер-классы и профессиональные пробы дают возможность ребятам познакомиться с будущими работодателями и реальной спецификой профессий. Продолжение этой работы в следующем году крайне важно для успешной адаптации выпускников к современному рынку труда", - подчеркнул глава региона. Один из флагманских профориентационных проектов "Билет в будущее" нацпроекта "Образование" реализуется в Ульяновской области с 2018 года. За время действия проекта его участниками стали более 10 тысяч обучающихся 6-11 классов из 200 школ региона. В 2024 году возросло количество предприятий, ставших партнерами профориентационных проектов. "Благодаря прямому взаимодействию с предприятиями нашего региона, ребята могут ближе познакомиться с самыми востребованными профессиями и найти среди них свою. В этом учебном году к проекту присоединились порядка шести тысяч детей. Отмечу, что наиболее востребованными направлениями у школьников стали радиоэлектроника, авиационное и инженерное направления", - поделилась министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова. Руководитель профильного ведомства отметила, что в прошлом году в образовательных организациях введена Единая модель профориентации, которая направлена на осознанный выбор выпускников будущей профессии. В рамках профминимума в 6-11 классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам проходят занятия по профориентации "Россия - мои горизонты". Также министр подчеркнула, что Единая модель профориентации будет включена в качестве показателя и результатов в национальный проект "Молодежь и дети" и федеральный проект "Профессионалитет" в 2025 году.
https://ria.ru/20241217/trudoustroystvo-1989784495.html
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ульяновская область, алексей русских
Ульяновская область, Ульяновская область, Алексей Русских
Около 6 тысяч ульяновских школьников присоединились к профпроектам
В Ульяновской области 6 тыс школьников присоединились к проектам профориентации
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Порядка шести тысяч школьников Ульяновской области присоединились к профориентационным проектам в текущем учебном году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Информацию об этом доложили губернатору Алексею Русских
на заседании штаба по комплексному развитию региона.
"Мы уделяем особое внимание ранней профориентации учащихся. В регионе реализуются масштабные проекты, такие как "Билет в будущее", который помогает школьникам сделать выбор карьеры понятным и интересным. Профориентационные уроки, психологическая диагностика, экскурсии, мастер-классы и профессиональные пробы дают возможность ребятам познакомиться с будущими работодателями и реальной спецификой профессий. Продолжение этой работы в следующем году крайне важно для успешной адаптации выпускников к современному рынку труда", - подчеркнул глава региона.
Один из флагманских профориентационных проектов "Билет в будущее" нацпроекта "Образование" реализуется в Ульяновской области
с 2018 года. За время действия проекта его участниками стали более 10 тысяч обучающихся 6-11 классов из 200 школ региона.
В 2024 году возросло количество предприятий, ставших партнерами профориентационных проектов.
"Благодаря прямому взаимодействию с предприятиями нашего региона, ребята могут ближе познакомиться с самыми востребованными профессиями и найти среди них свою. В этом учебном году к проекту присоединились порядка шести тысяч детей. Отмечу, что наиболее востребованными направлениями у школьников стали радиоэлектроника, авиационное и инженерное направления", - поделилась министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова.
Руководитель профильного ведомства отметила, что в прошлом году в образовательных организациях введена Единая модель профориентации, которая направлена на осознанный выбор выпускников будущей профессии. В рамках профминимума в 6-11 классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам проходят занятия по профориентации "Россия - мои горизонты". Также министр подчеркнула, что Единая модель профориентации будет включена в качестве показателя и результатов в национальный проект "Молодежь и дети" и федеральный проект "Профессионалитет" в 2025 году.