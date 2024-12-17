https://ria.ru/20241217/prazdnik-1989417723.html

17 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 17 декабря в России и в мире по календарю

17 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

17 декабря 2024 года в России празднуют День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. Свой профессиональный праздник отмечают и сотрудники... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T06:00

2024-12-17T06:00

2024-12-17T06:00

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. 17 декабря 2024 года в России празднуют День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. Свой профессиональный праздник отмечают и сотрудники Государственной фельдъегерской службы России. Какие еще международные, религиозные праздники отмечают сегодня, важные исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииЕжегодно 17 декабря в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается памятный день – День Ракетных войск стратегического назначения. На эту дату приходится ещё один профессиональный праздник – День сотрудников Государственной фельдъегерской службы.Профессиональный праздник17 декабря в России профессиональный праздник отмечают военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Установлен указом президента России от 10 декабря 1995 года "Об установлении Дня Ракетных войск стратегического назначения и Дня Военно-космических сил". Этот род войск находится в постоянной боевой готовности для сдерживания возможной агрессии противника и поражения врага массированными или одиночными ракетно-ядерными ударами.День сотрудников Государственной фельдъегерской службы приурочен к дате создания такой службы в 1796 году. Фельдъегерь – военный курьер по доставке важнейших секретных государственных документов. Сегодня основной задачей фельдъегерской службы является оперативная доставка корреспонденции за рубеж и сохранность особо важных отправлений, а также поручения и отправления от первых лиц зарубежных государств.Церковный праздник сегодняПравославные верующие чтут память великомученицы Варвары Илиопольской и мученицы Иулиании 17 декабря. Варвара была дочерью богатого язычника, который не стерпел ее обращения к христианству и предал пыткам, а после – казнил вместе с христианкой Иулианией. Погибшая от рук отца Варвара является заступницей от внезапной смерти всех, кто обращается к ней с молитвой.В этот день отмечается праздник в честь богослова, гимнографа Преподобного Иоанна Дамаскина, а также день памяти Новгородского архиепископа Геннадия.Народный праздникПо народному календарю 17 декабря на Руси именовали по-разному: Варварин день, Варварины морозы, Бабий праздник. Наши предки были уверены, что именно с этого дня начинаются самые трескучие морозы. Женщинам и девушкам в этом день не рекомендовалось наводить красоту. Принято было оставаться дома и готовить сладости, печь пироги, маковое печенье и пряники, а мужчинам варить мед и пиво. Нельзя сквернословить, устраивать ссоры и скандалы.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно в Белоруссии 17 декабря проходит День белорусского кино. Этот культурный праздник посвящен дате создания в 1924 году при Наркомпросе БССР госуправления по делам кинематографии и фотографии – “Белгоскино”. Этот день традиционно объединяет как создателей, так и ценителей отечественного кино.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 17 декабря в разные годы:1837 – пожар в Зимнем Дворце в Санкт-Петербурге. В результате здание главной императорской резиденции было полностью уничтожено.1865 – первое исполнение Неоконченной симфонии Франца Шуберта.1892 – вышел первый номер журнала Vogue.1903 – первый полёт самоходного самолёта братьев Орвилл и Уилбур Райт.1926 – проведена первая всесоюзная перепись населения.1957 – США успешно запустили первую межконтинентальную баллистическую ракету “Атлас”.1959 – в СССР созданы Ракетные войска стратегического назначения.1962 – введена в действие конституция Монако.1974 – открылся Молодёжный театр. Премьера пьесы “Старший сын” (Вампилов)1989 – на телеканале FOX (США) показана первая серия мультсериала “Симпсоны”.1992 – США, Канада и Мексика подписали соглашение НАФТА о создании Североамериканской зоны свободной торговли.1993 – в Северной Америке образована Major League Soccer.1995 – состоялись выборы в Государственную думу Российской Федерации второго созыва.1998 – США и Великобритания начали военную операцию против Ирака “Лиса пустыни”.2003 – SpaceShipOne, пилотируемый Брайаном Бинни, совершает свой первый сверхзвуковой полет.2014 – США и Куба заявили о восстановлении дипломатических отношений, которые были разорваны в 1961 году (официально были восстановлены 20 июля 2015 года).Именины17 декабря именины отмечают: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Ульяна, Юлиана, Ян.

https://ria.ru/20241216/rvsn-1838840146.html

https://ria.ru/20201217/svyaz-1589281732.html

https://ria.ru/20241215/tserkovnyy-1907967065.html

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праздники, религиозные праздники, россия, общество