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В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты - РИА Новости, 17.12.2024
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11:42 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/podzhog-1989639916.html
В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты
В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты - РИА Новости, 17.12.2024
В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты
Полиция задержала подростка при попытке поджога здания почты в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:42
2024-12-17T11:42
происшествия
тихвинский район
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Полиция задержала подростка при попытке поджога здания почты в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "В полицию Тихвинского района поступило сообщение о том, что в 1-м микрорайоне города Тихвина молодой человек пытается поджечь здание почты. Прибывшие полицейские задержали на месте 16-летнего ученика 9-го класса одной из местных школ, который, по предварительным данным, пытался поджечь здание почты", - говорится в сообщении. С места происшествия изъяты спички и 5-литровая канистра с горючей жидкостью. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества).
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тихвинский район
россия
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происшествия, тихвинский район, россия, ленинградская область
Происшествия, Тихвинский район, Россия, Ленинградская область
В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты

Полиция задержала девятиклассника при попытке поджечь почту в Тихвинском районе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Полиция задержала подростка при попытке поджога здания почты в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"В полицию Тихвинского района поступило сообщение о том, что в 1-м микрорайоне города Тихвина молодой человек пытается поджечь здание почты. Прибывшие полицейские задержали на месте 16-летнего ученика 9-го класса одной из местных школ, который, по предварительным данным, пытался поджечь здание почты", - говорится в сообщении.
С места происшествия изъяты спички и 5-литровая канистра с горючей жидкостью.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества).
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ПроисшествияТихвинский районРоссияЛенинградская область
 
 
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