https://ria.ru/20241217/podzhog-1989639916.html

В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты

В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты - РИА Новости, 17.12.2024

В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты

Полиция задержала подростка при попытке поджога здания почты в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:42

2024-12-17T11:42

2024-12-17T11:42

происшествия

тихвинский район

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Полиция задержала подростка при попытке поджога здания почты в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "В полицию Тихвинского района поступило сообщение о том, что в 1-м микрорайоне города Тихвина молодой человек пытается поджечь здание почты. Прибывшие полицейские задержали на месте 16-летнего ученика 9-го класса одной из местных школ, который, по предварительным данным, пытался поджечь здание почты", - говорится в сообщении. С места происшествия изъяты спички и 5-литровая канистра с горючей жидкостью. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества).

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947229833.html

тихвинский район

россия

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тихвинский район, россия, ленинградская область