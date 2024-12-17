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В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты
В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты - РИА Новости, 17.12.2024
В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты
Полиция задержала подростка при попытке поджога здания почты в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:42
2024-12-17T11:42
2024-12-17T11:42
происшествия
тихвинский район
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Полиция задержала подростка при попытке поджога здания почты в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "В полицию Тихвинского района поступило сообщение о том, что в 1-м микрорайоне города Тихвина молодой человек пытается поджечь здание почты. Прибывшие полицейские задержали на месте 16-летнего ученика 9-го класса одной из местных школ, который, по предварительным данным, пытался поджечь здание почты", - говорится в сообщении. С места происшествия изъяты спички и 5-литровая канистра с горючей жидкостью. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества).
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947229833.html
тихвинский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тихвинский район, россия, ленинградская область
Происшествия, Тихвинский район, Россия, Ленинградская область
В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты
Полиция задержала девятиклассника при попытке поджечь почту в Тихвинском районе