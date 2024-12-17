https://ria.ru/20241217/ntsfm-1989780478.html
Более 80 человек стали участниками научной школы НЦФМ по матмоделированию
Более 80 человек стали участниками научной школы НЦФМ по матмоделированию - РИА Новости, 17.12.2024
Более 80 человек стали участниками научной школы НЦФМ по матмоделированию
Более 80 студентов и молодых ученых узнали на научной школе НЦФМ о цифровых суперкомпьютерных двойниках элементов высокотехнологичных изделий промышленности:... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T21:57
2024-12-17T21:57
2024-12-17T21:57
россия
саров
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
национальный центр физики и математики (нцфм)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989779427_0:48:1600:948_1920x0_80_0_0_ce813912092dcbbbf901356a5062fbb3.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Более 80 студентов и молодых ученых узнали на научной школе НЦФМ о цифровых суперкомпьютерных двойниках элементов высокотехнологичных изделий промышленности: летательных аппаратов, автомобильной техники, химических и ядерных реакторов, новых численных экспериментах и развитии высокопроизводительных вычислений, сообщает пресс-служба НЦФМ.Мероприятие состоялось при поддержке Госкорпорации "Росатом", РФЯЦ-ВНИИЭФ и институтов РАН в рамках Десятилетия науки и технологий."Сегодня то время, когда вызовы в области математического моделирования растут и усложняются. Все больше выдвигается на передний план создание мощнейшего математического аппарата, который позволит проводить компьютерные испытания для решения задач разных областей науки и отраслей промышленности", – сказал участникам член-корреспондент РАН, cопредседатель направления НЦФМ "Математическое моделирование на суперЭВМ экса- и зеттапроизводительности" Рашит Шагалиев, его слова приводит пресс-служба.Отмечается, что пять дней школы-семинара включали 23 лекции, мастер-классы, а также интеллектуальные и спортивные игры, литературный вечер и квиз, организованный с участием студентов МГУ Саров.Лекторами школы стали ученые институтов РАН, отраслевых научных организаций, ведущих университетов, специалисты высокотехнологичных компаний. Разработчики РФЯЦ-ВНИИЭФ также провели мастер-классы по решению задач с помощью российской системы инженерного анализа "Логос".Участники школы-семинара из 13 городов России представили более 30 устных и 20 стендовых докладов, тезисы которых опубликованы в сборнике.Кроме того, лекции и фотографии школы выложены в плейлисте и альбоме.В материале уточняется, что Национальный центр физики и математики (НЦФМ) является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получение новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – МГУ Саров. Учредители НЦФМ – Госкорпорация "Росатом", МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ "Курчатовский институт" и ОИЯИ.Среди задач тематического Десятилетия – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России.
https://ria.ru/20241203/ntsfm-1987086147.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саров, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный центр физики и математики (нцфм)
Россия, Саров, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Национальный центр физики и математики (НЦФМ)
Более 80 человек стали участниками научной школы НЦФМ по матмоделированию
НЦФМ: более 80 участников посетили научную школу по матмоделированию
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Более 80 студентов и молодых ученых узнали на научной школе НЦФМ о цифровых суперкомпьютерных двойниках элементов высокотехнологичных изделий промышленности: летательных аппаратов, автомобильной техники, химических и ядерных реакторов, новых численных экспериментах и развитии высокопроизводительных вычислений, сообщает пресс-служба НЦФМ.
Мероприятие состоялось при поддержке Госкорпорации "Росатом
", РФЯЦ-ВНИИЭФ и институтов РАН
в рамках Десятилетия науки и технологий.
"Сегодня то время, когда вызовы в области математического моделирования растут и усложняются. Все больше выдвигается на передний план создание мощнейшего математического аппарата, который позволит проводить компьютерные испытания для решения задач разных областей науки и отраслей промышленности", – сказал участникам член-корреспондент РАН, cопредседатель направления НЦФМ "Математическое моделирование на суперЭВМ экса- и зеттапроизводительности" Рашит Шагалиев, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что пять дней школы-семинара включали 23 лекции, мастер-классы, а также интеллектуальные и спортивные игры, литературный вечер и квиз, организованный с участием студентов МГУ Саров
.
Лекторами школы стали ученые институтов РАН, отраслевых научных организаций, ведущих университетов, специалисты высокотехнологичных компаний. Разработчики РФЯЦ-ВНИИЭФ также провели мастер-классы по решению задач с помощью российской системы инженерного анализа "Логос".
Участники школы-семинара из 13 городов России
представили более 30 устных и 20 стендовых докладов, тезисы которых опубликованы в сборнике.
Кроме того, лекции и фотографии школы выложены в плейлисте и альбоме.
В материале уточняется, что Национальный центр физики и математики (НЦФМ)
является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получение новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – МГУ Саров. Учредители НЦФМ – Госкорпорация "Росатом", МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ "Курчатовский институт
" и ОИЯИ
.
Среди задач тематического Десятилетия – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России.