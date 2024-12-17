https://ria.ru/20241217/ntsfm-1989780478.html

Более 80 человек стали участниками научной школы НЦФМ по матмоделированию

Более 80 человек стали участниками научной школы НЦФМ по матмоделированию - РИА Новости, 17.12.2024

Более 80 человек стали участниками научной школы НЦФМ по матмоделированию

Более 80 студентов и молодых ученых узнали на научной школе НЦФМ о цифровых суперкомпьютерных двойниках элементов высокотехнологичных изделий промышленности:... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T21:57

2024-12-17T21:57

2024-12-17T21:57

россия

саров

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

национальный центр физики и математики (нцфм)

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Более 80 студентов и молодых ученых узнали на научной школе НЦФМ о цифровых суперкомпьютерных двойниках элементов высокотехнологичных изделий промышленности: летательных аппаратов, автомобильной техники, химических и ядерных реакторов, новых численных экспериментах и развитии высокопроизводительных вычислений, сообщает пресс-служба НЦФМ.Мероприятие состоялось при поддержке Госкорпорации "Росатом", РФЯЦ-ВНИИЭФ и институтов РАН в рамках Десятилетия науки и технологий."Сегодня то время, когда вызовы в области математического моделирования растут и усложняются. Все больше выдвигается на передний план создание мощнейшего математического аппарата, который позволит проводить компьютерные испытания для решения задач разных областей науки и отраслей промышленности", – сказал участникам член-корреспондент РАН, cопредседатель направления НЦФМ "Математическое моделирование на суперЭВМ экса- и зеттапроизводительности" Рашит Шагалиев, его слова приводит пресс-служба.Отмечается, что пять дней школы-семинара включали 23 лекции, мастер-классы, а также интеллектуальные и спортивные игры, литературный вечер и квиз, организованный с участием студентов МГУ Саров.Лекторами школы стали ученые институтов РАН, отраслевых научных организаций, ведущих университетов, специалисты высокотехнологичных компаний. Разработчики РФЯЦ-ВНИИЭФ также провели мастер-классы по решению задач с помощью российской системы инженерного анализа "Логос".Участники школы-семинара из 13 городов России представили более 30 устных и 20 стендовых докладов, тезисы которых опубликованы в сборнике.Кроме того, лекции и фотографии школы выложены в плейлисте и альбоме.В материале уточняется, что Национальный центр физики и математики (НЦФМ) является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получение новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – МГУ Саров. Учредители НЦФМ – Госкорпорация "Росатом", МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ "Курчатовский институт" и ОИЯИ.Среди задач тематического Десятилетия – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России.

https://ria.ru/20241203/ntsfm-1987086147.html

https://ria.ru/20240904/klimat-1970616423.html

россия

саров

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россия, саров, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный центр физики и математики (нцфм)