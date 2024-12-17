https://ria.ru/20241217/msp-1989707899.html

Количество субъектов МСП выросло в Подмосковье на 21 тысячу

Количество субъектов МСП выросло в Подмосковье на 21 тысячу - РИА Новости, 17.12.2024

Количество субъектов МСП выросло в Подмосковье на 21 тысячу

На территории Московской области число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось почти на 21 тысячу за год, сообщила зампредседателя... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:56

2024-12-17T14:56

2024-12-17T14:56

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На территории Московской области число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось почти на 21 тысячу за год, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "По итогам 11 месяцев этого года число предпринимателей и компаний в подмосковном секторе МСП превысило 457 тысяч, более 323 тысяч из которых — индивидуальные предприниматели. Таким образом, за год реестр МСП у нас в регионе пополнился на 21 тысячу субъектов", — приводит пресс-служба министерства слова Зиновьевой. Она добавила, что доля МСП в экономике региона составляет около 30%. В министерстве напомнили, что в целях поддержки бизнеса в Подмосковье работает широкий перечень мер поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, можно получить субсидии на покупку и лизинг оборудования размером до 5 миллионов рублей, компенсировать до 50% затрат при выходе на маркетплейсы и возместить до 2 миллионов рублей затрат при развитии бизнеса по франшизе. Для соцпредпринимателей в регионе работает субсидия, позволяющая возместить до 85% затрат на развитие социального бизнеса.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)