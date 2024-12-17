https://ria.ru/20241217/msp-1989707899.html
Количество субъектов МСП выросло в Подмосковье на 21 тысячу
Количество субъектов МСП выросло в Подмосковье на 21 тысячу - РИА Новости, 17.12.2024
Количество субъектов МСП выросло в Подмосковье на 21 тысячу
На территории Московской области число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось почти на 21 тысячу за год, сообщила зампредседателя... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:56
2024-12-17T14:56
2024-12-17T14:56
новости подмосковья
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865400_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_761d1cf7a0dacc9bff35eeb274c6a8c9.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На территории Московской области число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось почти на 21 тысячу за год, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "По итогам 11 месяцев этого года число предпринимателей и компаний в подмосковном секторе МСП превысило 457 тысяч, более 323 тысяч из которых — индивидуальные предприниматели. Таким образом, за год реестр МСП у нас в регионе пополнился на 21 тысячу субъектов", — приводит пресс-служба министерства слова Зиновьевой. Она добавила, что доля МСП в экономике региона составляет около 30%. В министерстве напомнили, что в целях поддержки бизнеса в Подмосковье работает широкий перечень мер поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, можно получить субсидии на покупку и лизинг оборудования размером до 5 миллионов рублей, компенсировать до 50% затрат при выходе на маркетплейсы и возместить до 2 миллионов рублей затрат при развитии бизнеса по франшизе. Для соцпредпринимателей в регионе работает субсидия, позволяющая возместить до 85% затрат на развитие социального бизнеса.
https://ria.ru/20241217/velikhovskiy-1989693099.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865400_57:0:1194:853_1920x0_80_0_0_ea151c24cb4f6a6ae554b94be6cd49bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Количество субъектов МСП выросло в Подмосковье на 21 тысячу
В Подмосковье число субъектов МСП за 2024 год выросло на 21 тысячу
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На территории Московской области число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось почти на 21 тысячу за год, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"По итогам 11 месяцев этого года число предпринимателей и компаний в подмосковном секторе МСП превысило 457 тысяч, более 323 тысяч из которых — индивидуальные предприниматели. Таким образом, за год реестр МСП у нас в регионе пополнился на 21 тысячу субъектов", — приводит пресс-служба министерства слова Зиновьевой.
Она добавила, что доля МСП в экономике региона составляет около 30%.
В министерстве напомнили, что в целях поддержки бизнеса в Подмосковье работает широкий перечень мер поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, можно получить субсидии на покупку и лизинг оборудования размером до 5 миллионов рублей, компенсировать до 50% затрат при выходе на маркетплейсы и возместить до 2 миллионов рублей затрат при развитии бизнеса по франшизе. Для соцпредпринимателей в регионе работает субсидия, позволяющая возместить до 85% затрат на развитие социального бизнеса.