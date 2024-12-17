https://ria.ru/20241217/matvienko-1989695871.html

Матвиенко раскритиковала "мусорную реформу"

Матвиенко раскритиковала "мусорную реформу" - РИА Новости, 17.12.2024

Матвиенко раскритиковала "мусорную реформу"

"Мусорная реформа" оказалась похожа на деградацию и регресс из-за неподотчетности региональных операторов, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:20

2024-12-17T14:20

2024-12-17T15:34

общество

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валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. "Мусорная реформа" оказалась похожа на деградацию и регресс из-за неподотчетности региональных операторов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей, которое было посвящено вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. "Эти темы тесно связаны между собой. От них напрямую зависит качество жизни каждого гражданина нашей страны", - заявила Матвиенко.Она отметила, что трудности в этих сферах копились десятилетиями, и теперь у России есть политическая воля и возможности, чтобы разгрести эти "авгиевы конюшни".Матвиенко напомнила, что изначально большие надежды возлагали на "мусорную реформу", которая должна была позволить создать четкую систему по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов. "Однако на деле всё забуксовало", - продолжила политик. Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны, заявила Матвиенко. В итоге, по ее словам, реформа оказалась больше похожа на деградацию и регресс. Она добавила, что на данный момент в России не хватает 172 тысячи контейнерных площадок, 423 тысячи контейнеров и более полутора тысяч единиц спецтехники."Работы много. Но первые важные шаги уже сделаны", - констатировала председатель СФ. По ее словам, сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находятся разработанные парламентариями законопроекты о спецтранспорте для вывоза отходов, о контейнерных площадках, а также об обращении со строительными отходами.Матвиенко также заявила о работе над законодательными инициативами по решению проблемы несанкционированных свалок и обеспечению регионов инфраструктурой обращения с отходами, подчеркнув при этом, что сам закон об обращении с отходами тоже нуждается в серьезном анализе.

https://ria.ru/20241217/patrushev-1989644212.html

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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф