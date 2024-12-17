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Матвиенко раскритиковала "мусорную реформу" - РИА Новости, 17.12.2024
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14:20 17.12.2024 (обновлено: 15:34 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/matvienko-1989695871.html
Матвиенко раскритиковала "мусорную реформу"
Матвиенко раскритиковала "мусорную реформу" - РИА Новости, 17.12.2024
Матвиенко раскритиковала "мусорную реформу"
"Мусорная реформа" оказалась похожа на деградацию и регресс из-за неподотчетности региональных операторов, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:20
2024-12-17T15:34
общество
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валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. "Мусорная реформа" оказалась похожа на деградацию и регресс из-за неподотчетности региональных операторов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей, которое было посвящено вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. "Эти темы тесно связаны между собой. От них напрямую зависит качество жизни каждого гражданина нашей страны", - заявила Матвиенко.Она отметила, что трудности в этих сферах копились десятилетиями, и теперь у России есть политическая воля и возможности, чтобы разгрести эти "авгиевы конюшни".Матвиенко напомнила, что изначально большие надежды возлагали на "мусорную реформу", которая должна была позволить создать четкую систему по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов. "Однако на деле всё забуксовало", - продолжила политик. Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны, заявила Матвиенко. В итоге, по ее словам, реформа оказалась больше похожа на деградацию и регресс. Она добавила, что на данный момент в России не хватает 172 тысячи контейнерных площадок, 423 тысячи контейнеров и более полутора тысяч единиц спецтехники."Работы много. Но первые важные шаги уже сделаны", - констатировала председатель СФ. По ее словам, сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находятся разработанные парламентариями законопроекты о спецтранспорте для вывоза отходов, о контейнерных площадках, а также об обращении со строительными отходами.Матвиенко также заявила о работе над законодательными инициативами по решению проблемы несанкционированных свалок и обеспечению регионов инфраструктурой обращения с отходами, подчеркнув при этом, что сам закон об обращении с отходами тоже нуждается в серьезном анализе.
https://ria.ru/20241217/patrushev-1989644212.html
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко раскритиковала "мусорную реформу"

Матвиенко подвергла критике мусорную реформу

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. "Мусорная реформа" оказалась похожа на деградацию и регресс из-за неподотчетности региональных операторов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей, которое было посвящено вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.
"Эти темы тесно связаны между собой. От них напрямую зависит качество жизни каждого гражданина нашей страны", - заявила Матвиенко.
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Она отметила, что трудности в этих сферах копились десятилетиями, и теперь у России есть политическая воля и возможности, чтобы разгрести эти "авгиевы конюшни".
Матвиенко напомнила, что изначально большие надежды возлагали на "мусорную реформу", которая должна была позволить создать четкую систему по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов.
"Однако на деле всё забуксовало", - продолжила политик.
Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны, заявила Матвиенко. В итоге, по ее словам, реформа оказалась больше похожа на деградацию и регресс. Она добавила, что на данный момент в России не хватает 172 тысячи контейнерных площадок, 423 тысячи контейнеров и более полутора тысяч единиц спецтехники.
"Работы много. Но первые важные шаги уже сделаны", - констатировала председатель СФ. По ее словам, сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находятся разработанные парламентариями законопроекты о спецтранспорте для вывоза отходов, о контейнерных площадках, а также об обращении со строительными отходами.
Матвиенко также заявила о работе над законодательными инициативами по решению проблемы несанкционированных свалок и обеспечению регионов инфраструктурой обращения с отходами, подчеркнув при этом, что сам закон об обращении с отходами тоже нуждается в серьезном анализе.
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