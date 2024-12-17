https://ria.ru/20241217/marochko-1989594687.html

ВС России закрепились на участке шириной 8 км вдоль Оскола, заявил Марочко

ВС России закрепились на участке шириной 8 км вдоль Оскола, заявил Марочко - РИА Новости, 17.12.2024

ВС России закрепились на участке шириной 8 км вдоль Оскола, заявил Марочко

ВС РФ закрепились на широком участке вдоль реки Оскол в 8 километров на купянском направлении, войска выстроили там оборону, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:50

2024-12-17T07:50

2024-12-17T07:50

специальная военная операция на украине

харьковская область

волчанск

андрей марочко

виталий ганчев

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. ВС РФ закрепились на широком участке вдоль реки Оскол в 8 километров на купянском направлении, войска выстроили там оборону, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После продвижения наших войск западнее населенного пункта Масютовка (село в Харьковской области – ред.) передовым подразделениям удалось закрепиться на широком участке фронта вдоль реки Оскол - порядка 8 км. После разминирования береговой зоны были созданы долговременные огневые точки и наблюдательные посты", - сообщил Марочко, ссылаясь на свои источники. С его слов, на многих участках ВС РФ нарастили силы, средства и создали стабильные логистические цепочки снабжения. Он отметил, что у российских войск на данный момент существует возможность быстро форсировать водную преграду - реку Оскол – на участке между селами Гряниковка и северо-западом Синьковки. Как объяснил Марочко, в совокупности это порядка 20 километров береговой линии. В минувший понедельник Минобороны РФ заявило, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 500 военнослужащих. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.

https://ria.ru/20241216/vsu-1989358196.html

https://ria.ru/20241212/vsu-1988734535.html

харьковская область

волчанск

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харьковская область, волчанск, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф