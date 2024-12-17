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ВС России закрепились на участке шириной 8 км вдоль Оскола, заявил Марочко - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/marochko-1989594687.html
ВС России закрепились на участке шириной 8 км вдоль Оскола, заявил Марочко
ВС России закрепились на участке шириной 8 км вдоль Оскола, заявил Марочко - РИА Новости, 17.12.2024
ВС России закрепились на участке шириной 8 км вдоль Оскола, заявил Марочко
ВС РФ закрепились на широком участке вдоль реки Оскол в 8 километров на купянском направлении, войска выстроили там оборону, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:50
2024-12-17T07:50
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. ВС РФ закрепились на широком участке вдоль реки Оскол в 8 километров на купянском направлении, войска выстроили там оборону, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После продвижения наших войск западнее населенного пункта Масютовка (село в Харьковской области – ред.) передовым подразделениям удалось закрепиться на широком участке фронта вдоль реки Оскол - порядка 8 км. После разминирования береговой зоны были созданы долговременные огневые точки и наблюдательные посты", - сообщил Марочко, ссылаясь на свои источники. С его слов, на многих участках ВС РФ нарастили силы, средства и создали стабильные логистические цепочки снабжения. Он отметил, что у российских войск на данный момент существует возможность быстро форсировать водную преграду - реку Оскол – на участке между селами Гряниковка и северо-западом Синьковки. Как объяснил Марочко, в совокупности это порядка 20 километров береговой линии. В минувший понедельник Минобороны РФ заявило, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 500 военнослужащих. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.
https://ria.ru/20241216/vsu-1989358196.html
https://ria.ru/20241212/vsu-1988734535.html
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харьковская область, волчанск, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
ВС России закрепились на участке шириной 8 км вдоль Оскола, заявил Марочко

Марочко: ВС России закрепились на участке шириной 8 км вдоль Оскола

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. ВС РФ закрепились на широком участке вдоль реки Оскол в 8 километров на купянском направлении, войска выстроили там оборону, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После продвижения наших войск западнее населенного пункта Масютовка (село в Харьковской области – ред.) передовым подразделениям удалось закрепиться на широком участке фронта вдоль реки Оскол - порядка 8 км. После разминирования береговой зоны были созданы долговременные огневые точки и наблюдательные посты", - сообщил Марочко, ссылаясь на свои источники.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко
Вчера, 06:04
С его слов, на многих участках ВС РФ нарастили силы, средства и создали стабильные логистические цепочки снабжения. Он отметил, что у российских войск на данный момент существует возможность быстро форсировать водную преграду - реку Оскол – на участке между селами Гряниковка и северо-западом Синьковки. Как объяснил Марочко, в совокупности это порядка 20 километров береговой линии.
В минувший понедельник Минобороны РФ заявило, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 500 военнослужащих.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской областиВолчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ВСУ пытаются стянуть резервы в Харьковской области, заявил Марочко
12 декабря, 08:13
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВолчанскАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы РФ
 
 
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