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На Кубани завели дело после убийства полицейского и его жены

На Кубани завели дело после убийства полицейского и его жены - РИА Новости, 17.12.2024

На Кубани завели дело после убийства полицейского и его жены

Уголовное дело заведено по факту убийства полицейского и его жены, чьи тела были найдены зарезанными во время тушения пожара в квартире в Белореченске, сообщили РИА Новости, 17.12.2024

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2024-12-17T11:11

2024-12-17T11:11

происшествия

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россия

белореченский район

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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту убийства полицейского и его жены, чьи тела были найдены зарезанными во время тушения пожара в квартире в Белореченске, сообщили в прокуратуре Кубани. Установлено, что утром 16 декабря в полицию сообщили об обнаружении при тушении пожара в квартире на улице Ленина в Белореченске двух тел с признаками насильственной смерти. Ими оказались 23-летний сотрудник ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летняя жена. Предварительной причиной смерти являются ножевые ранения. "Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), организовано предварительное расследование. Предполагаемый подозреваемый объявлен в розыск", - говорится в сообщении. По данным СУСК региона, установлена причастность к убийству 29-летнего местного жителя.

https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html

белореченск

россия

белореченский район

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происшествия, белореченск, россия, белореченский район