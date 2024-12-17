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На Кубани завели дело после убийства полицейского и его жены - РИА Новости, 17.12.2024
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11:11 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kuban-1989629108.html
На Кубани завели дело после убийства полицейского и его жены
На Кубани завели дело после убийства полицейского и его жены - РИА Новости, 17.12.2024
На Кубани завели дело после убийства полицейского и его жены
Уголовное дело заведено по факту убийства полицейского и его жены, чьи тела были найдены зарезанными во время тушения пожара в квартире в Белореченске, сообщили РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:11
2024-12-17T11:11
происшествия
белореченск
россия
белореченский район
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту убийства полицейского и его жены, чьи тела были найдены зарезанными во время тушения пожара в квартире в Белореченске, сообщили в прокуратуре Кубани. Установлено, что утром 16 декабря в полицию сообщили об обнаружении при тушении пожара в квартире на улице Ленина в Белореченске двух тел с признаками насильственной смерти. Ими оказались 23-летний сотрудник ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летняя жена. Предварительной причиной смерти являются ножевые ранения. "Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), организовано предварительное расследование. Предполагаемый подозреваемый объявлен в розыск", - говорится в сообщении. По данным СУСК региона, установлена причастность к убийству 29-летнего местного жителя.
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
белореченск
россия
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происшествия, белореченск, россия, белореченский район
Происшествия, Белореченск, Россия, Белореченский район
На Кубани завели дело после убийства полицейского и его жены

На Кубани завели дело после убийства полицейского и его жены при тушении пожара

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту убийства полицейского и его жены, чьи тела были найдены зарезанными во время тушения пожара в квартире в Белореченске, сообщили в прокуратуре Кубани.
Установлено, что утром 16 декабря в полицию сообщили об обнаружении при тушении пожара в квартире на улице Ленина в Белореченске двух тел с признаками насильственной смерти. Ими оказались 23-летний сотрудник ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летняя жена. Предварительной причиной смерти являются ножевые ранения.
"Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), организовано предварительное расследование. Предполагаемый подозреваемый объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
По данным СУСК региона, установлена причастность к убийству 29-летнего местного жителя.
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