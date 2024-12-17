https://ria.ru/20241217/krym-1989737292.html

Крымские татары пригласили Эрдогана посетить полуостров

Крымские татары пригласили Эрдогана посетить полуостров - РИА Новости, 17.12.2024

Крымские татары пригласили Эрдогана посетить полуостров

Крымские татары пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым и отметить положительные изменения, произошедшие за последние десять лет,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:56

2024-12-17T16:56

2024-12-17T23:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Крымские татары пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым и отметить положительные изменения, произошедшие за последние десять лет, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде. В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимает участие около 400 делегатов, из которых 250 — депутаты различных уровней, а также представители диаспор из многих стран мира. "Мы приглашаем вас посетить Крым и лично увидеть жизнь крымчан на родной земле, их развитие и процветание, а также те положительные изменения, которые происходят в Крыму. В свою очередь, мы готовы приехать к вам и лично рассказать о том, как развивается российский Крым и как живут крымские татары на своей Родине", — говорится в обращении, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости. В обращении, которое также было зачитано на съезде, отмечается, что в Крыму особое внимание уделяется развитию крымскотатарского языка и национальной культуры, строятся новые мечети, мусульмане получили возможность совершать хадж, отмечаются традиционные мусульманские праздники. Также продолжается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае, работает Общественная крымскотатарская телерадиокомпания, крымские татары занимают должности в законодательной, исполнительной и муниципальной ветвях власти. "Воссоединение Крыма с Россией открыло новую страницу в истории Крыма и всей страны. С вхождением в состав России наш полуостров получил мощнейший импульс и кардинально преобразился", — говорится в обращении. С аналогичным приглашением посетить регион крымские татары обратились и к депутатам Национального собрания Турции. "Мы настоятельно просим вас уважать и принять результаты крымского референдума, когда в 2014 году в ходе свободного волеизъявления мы, крымские татары, совместно с крымчанами разных национальностей сделали выбор за воссоединение Крыма с Россией", — подчеркивается в обращении. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию киевского режима. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241217/krym-1989726469.html

https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html

https://ria.ru/20241217/krym-1989727975.html

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бахчисарай (крым)

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россия, украина, бахчисарай (крым), реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, политика