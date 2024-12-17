https://ria.ru/20241217/krym-1989737292.html
Крымские татары пригласили Эрдогана посетить полуостров
Крымские татары пригласили Эрдогана посетить полуостров - РИА Новости, 17.12.2024
Крымские татары пригласили Эрдогана посетить полуостров
Крымские татары пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым и отметить положительные изменения, произошедшие за последние десять лет,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:56
2024-12-17T16:56
2024-12-17T23:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Крымские татары пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым и отметить положительные изменения, произошедшие за последние десять лет, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде. В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимает участие около 400 делегатов, из которых 250 — депутаты различных уровней, а также представители диаспор из многих стран мира. "Мы приглашаем вас посетить Крым и лично увидеть жизнь крымчан на родной земле, их развитие и процветание, а также те положительные изменения, которые происходят в Крыму. В свою очередь, мы готовы приехать к вам и лично рассказать о том, как развивается российский Крым и как живут крымские татары на своей Родине", — говорится в обращении, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости. В обращении, которое также было зачитано на съезде, отмечается, что в Крыму особое внимание уделяется развитию крымскотатарского языка и национальной культуры, строятся новые мечети, мусульмане получили возможность совершать хадж, отмечаются традиционные мусульманские праздники. Также продолжается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае, работает Общественная крымскотатарская телерадиокомпания, крымские татары занимают должности в законодательной, исполнительной и муниципальной ветвях власти. "Воссоединение Крыма с Россией открыло новую страницу в истории Крыма и всей страны. С вхождением в состав России наш полуостров получил мощнейший импульс и кардинально преобразился", — говорится в обращении. С аналогичным приглашением посетить регион крымские татары обратились и к депутатам Национального собрания Турции. "Мы настоятельно просим вас уважать и принять результаты крымского референдума, когда в 2014 году в ходе свободного волеизъявления мы, крымские татары, совместно с крымчанами разных национальностей сделали выбор за воссоединение Крыма с Россией", — подчеркивается в обращении. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию киевского режима. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241217/krym-1989726469.html
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россия, украина, бахчисарай (крым), реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, политика
Россия, Украина, Бахчисарай (Крым), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН, Политика
Крымские татары пригласили Эрдогана посетить полуостров
Крымские татары пригласили Эрдогана оценить изменения на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Крымские татары пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым и отметить положительные изменения, произошедшие за последние десять лет, соответствующее обращение принято на общекрымском съезде.
В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимает участие около 400 делегатов, из которых 250 — депутаты различных уровней, а также представители диаспор из многих стран мира.
"Мы приглашаем вас посетить Крым и лично увидеть жизнь крымчан на родной земле, их развитие и процветание, а также те положительные изменения, которые происходят в Крыму. В свою очередь, мы готовы приехать к вам и лично рассказать о том, как развивается российский Крым и как живут крымские татары на своей Родине", — говорится в обращении, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.
В обращении, которое также было зачитано на съезде, отмечается, что в Крыму особое внимание уделяется развитию крымскотатарского языка и национальной культуры, строятся новые мечети, мусульмане получили возможность совершать хадж, отмечаются традиционные мусульманские праздники. Также продолжается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
, работает Общественная крымскотатарская телерадиокомпания, крымские татары занимают должности в законодательной, исполнительной и муниципальной ветвях власти.
"Воссоединение Крыма с Россией
открыло новую страницу в истории Крыма и всей страны. С вхождением в состав России наш полуостров получил мощнейший импульс и кардинально преобразился", — говорится в обращении.
С аналогичным приглашением посетить регион крымские татары обратились и к депутатам Национального собрания Турции
.
"Мы настоятельно просим вас уважать и принять результаты крымского референдума, когда в 2014 году в ходе свободного волеизъявления мы, крымские татары, совместно с крымчанами разных национальностей сделали выбор за воссоединение Крыма с Россией", — подчеркивается в обращении.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию киевского режима. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента России Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".