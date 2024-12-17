https://ria.ru/20241217/kosachev-1989582488.html

Косачев прокомментировал предложение Трампа разместить войска на Украине

Косачев прокомментировал предложение Трампа разместить войска на Украине - РИА Новости, 17.12.2024

Косачев прокомментировал предложение Трампа разместить войска на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп будет жестко продвигать линию размещения вооруженных сил стран Европы на Украине, чтобы перевести часть бремени расходов... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T04:36

2024-12-17T04:36

2024-12-17T06:23

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константин косачев

сергей лавров

евросоюз

нато

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп будет жестко продвигать линию размещения вооруженных сил стран Европы на Украине, чтобы перевести часть бремени расходов на союзников, однако среди последних эта позиция не будет принята единодушно, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Трамп предложил разместить войска Европейского союза (ЕС) на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие. "Позиция Трампа известна, она была таковой и в ходе его и предыдущего президентства – перевести значительную часть бремени расходов США на союзников в Европе… И тут я не сомневаюсь ни секунды, что Трамп, как человек, который знает цену деньгам, обязательно будет эту линию проводить весьма жестко. А уже внутри НАТО, внутри ЕС, я уверен, на этот счет будут самые разные точки зрения", — сказал РИА Новости Косачев. По его словам, настроенные против России страны Европы могут поддержать предложения о размещении войск на Украине в ущерб собственным национальным интересам, даже за счет урезания каких-то других экономических и социальных программ внутри соответствующих стран. "Но я удивлюсь, если эта позиция окажется единодушной для стран ЕС. Вот этого не будет совершенно точно. В Евросоюзе тоже умеют считать деньги, это умеет делать не только господин Трамп, поэтому я предполагаю, что дискуссии на этот счет будут весьма и весьма оживленными, а конечный результат скорее всего будет не консенсусным", — считает Косачев. По его мнению, вопрос потенциального размещения своих вооруженных сил на Украине будет "отдан на откуп" самим странам Европы. "Это будет отдано на откуп странам ЕС, каждая из которых после этого будет либо демонстрировать свою лояльность к США с тем, чтобы сохранить американцев внутри НАТО, либо посчитают, что этого делать не обязательно, потому что, что называется, овчинка выделки не стоит", — добавил сенатор. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988918742.html

https://ria.ru/20241217/territorii-1989575108.html

https://ria.ru/20241031/es-1981034135.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, константин косачев, сергей лавров, евросоюз, нато, совет федерации рф