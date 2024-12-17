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Чиновника, незаконно присвоившего сотни миллионов долларов, казнили в Китае - РИА Новости, 17.12.2024
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07:58 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kitay-1989595447.html
Чиновника, незаконно присвоившего сотни миллионов долларов, казнили в Китае
Чиновника, незаконно присвоившего сотни миллионов долларов, казнили в Китае - РИА Новости, 17.12.2024
Чиновника, незаконно присвоившего сотни миллионов долларов, казнили в Китае
Бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина казнили за... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:58
2024-12-17T07:58
в мире
хух-хото
внутренняя монголия
китай
си цзиньпин
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ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина казнили за коррупционные преступления, передает Центральное телевидение Китая. "По решению Верховного народного суда, утром 17 декабря 2024 года народный суд средней ступени округа Хинган автономного района Внутренняя Монголия осуществил казнь Ли Цзяньпина в соответствии с законом", - говорится в сообщении. Ранее следствие установило, что Ли Цзяньпин, занимая различные должности, незаконно присвоил более 1,43 миллиарда юаней (более 199 миллионов долларов по курсу на сегодняшний день) государственных средств. Кроме того, он получил финансовые и материальные ценности от других лиц на сумму 577 миллионов юаней (более 80 миллионов долларов), а также не по назначению использовал более 1,05 миллиарда юаней (более 146 миллионов долларов) государственных средств. Суд в Китае приговорил Ли Цзяньпина к смертной казни в 2022 году, после чего он подал апелляцию. В августе 2024 года по итогам второй инстанции смертный приговор был оставлен в силе. Отмечается, что перед казнью Ли Цзяньпин встретился со своими близкими родственниками. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция — это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Как подчеркнул китайский лидер, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
https://ria.ru/20241216/vzyatka-1989561694.html
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в мире, хух-хото, внутренняя монголия, китай, си цзиньпин
В мире, Хух-Хото, Внутренняя Монголия, Китай, Си Цзиньпин
Чиновника, незаконно присвоившего сотни миллионов долларов, казнили в Китае

В Китае казнили чиновника, незаконно присвоившего сотни миллионов долларов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина казнили за коррупционные преступления, передает Центральное телевидение Китая.
"По решению Верховного народного суда, утром 17 декабря 2024 года народный суд средней ступени округа Хинган автономного района Внутренняя Монголия осуществил казнь Ли Цзяньпина в соответствии с законом", - говорится в сообщении.
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Вчера, 21:46
Ранее следствие установило, что Ли Цзяньпин, занимая различные должности, незаконно присвоил более 1,43 миллиарда юаней (более 199 миллионов долларов по курсу на сегодняшний день) государственных средств. Кроме того, он получил финансовые и материальные ценности от других лиц на сумму 577 миллионов юаней (более 80 миллионов долларов), а также не по назначению использовал более 1,05 миллиарда юаней (более 146 миллионов долларов) государственных средств.
Суд в Китае приговорил Ли Цзяньпина к смертной казни в 2022 году, после чего он подал апелляцию. В августе 2024 года по итогам второй инстанции смертный приговор был оставлен в силе.
Отмечается, что перед казнью Ли Цзяньпин встретился со своими близкими родственниками.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция — это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Как подчеркнул китайский лидер, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
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В миреХух-ХотоВнутренняя МонголияКитайСи Цзиньпин
 
 
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