https://ria.ru/20241217/kitay-1989585592.html
Китай и Россия будут поддерживать друг друга, заявил глава МИД КНР
Китай и Россия будут поддерживать друг друга, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 17.12.2024
Китай и Россия будут поддерживать друг друга, заявил глава МИД КНР
Китай и Россия будут поддерживать друг друга и совместно обеспечивать глобальную стратегическую стабильность, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:38
2024-12-17T05:38
2024-12-17T05:54
в мире
китай
россия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай и Россия будут поддерживать друг друга и совместно обеспечивать глобальную стратегическую стабильность, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. Глава МИД КНР на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии, заявил, что в условиях серьезных изменений в мире, "Россия и Китай будут поддерживать друг друга в развитии и возрождении, а также совместно защищать глобальную стратегическую стабильность"."Сталкиваясь с серьезными изменениями международной ситуации Китай и Россия будут поддерживать высокую степень стратегического взаимного доверия", — добавил Ван И.При этом министр подчеркнул, что отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству."Китай и Россия придерживаются диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования союзов, они способствуют общему стабильному и сбалансированному развитию отношений между крупными странами", — заявил глава МИД.Ван И констатировал, что отношения Москвы и Пекина, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, становятся все более зрелыми, стабильными и независимыми.Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани отмечал, что сотрудничество двух стран — образец того, как должны строиться отношения между странами, оно носит равноправный и неконъюнктурный характер.
https://ria.ru/20241213/kitay-1988944233.html
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в мире, китай, россия, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик)
Китай и Россия будут поддерживать друг друга, заявил глава МИД КНР
Ван И: Китай и Россия будут совместно обеспечивать стратегическую стабильность
ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай и Россия будут поддерживать друг друга и совместно обеспечивать глобальную стратегическую стабильность, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
Глава МИД КНР на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии, заявил, что в условиях серьезных изменений в мире, "Россия и Китай
будут поддерживать друг друга в развитии и возрождении, а также совместно защищать глобальную стратегическую стабильность".
«
"Сталкиваясь с серьезными изменениями международной ситуации Китай и Россия будут поддерживать высокую степень стратегического взаимного доверия", — добавил Ван И.
При этом министр подчеркнул, что отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству.
"Китай и Россия придерживаются диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования союзов, они способствуют общему стабильному и сбалансированному развитию отношений между крупными странами", — заявил глава МИД.
Ван И констатировал, что отношения Москвы и Пекина, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, становятся все более зрелыми, стабильными и независимыми.
Президент России Владимир Путин
на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином
на полях саммита БРИКС
в Казани
отмечал, что сотрудничество двух стран — образец того, как должны строиться отношения между странами, оно носит равноправный и неконъюнктурный характер.