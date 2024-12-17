https://ria.ru/20241217/kirillov-1989794522.html

МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова

МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова

Убийство начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова стало результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T21:12

2024-12-17T21:12

2024-12-17T23:01

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

войска рхбз

игорь кириллов

происшествия

вооруженные силы украины

взрыв на рязанском проспекте в москве

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Убийство начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова стало результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале."Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы", — написала она.Дипломат напомнила, что два с половиной года назад Кириллова внесли в базу украинского сайта "Миротворец", где "неонацисты вывешивают цели для покушений". В частности, туда попали журналистка Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский, писатель Захар Прилепин и другие."Мы бьем об этом в набат уже который год. Но сателлиты Америки молчат. А сайт "Миротворец" поддерживается США. Как в свое время сайты террористов, орудовавших на Северном Кавказе, располагались в Северной Европе", — отметила представитель министерства.Она также обратила внимание, что день почти закончился, а со стороны "цивилизованного и объективного" Запада так и не последовало какой-либо реакции на произошедшее."Все, кто приветствует теракты или намеренно замалчивает их, — соучастники", — резюмировала Захарова.Убийство генерала КирилловаОфицеры Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и разработке планов создания "грязной" бомбы для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.Помимо этого, генерал был одним из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html

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Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва на Рязанском проспекте Сотрудники правоохранительных органов во вторник 11 часов работали на месте взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-17T21:12 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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