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МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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21:12 17.12.2024 (обновлено: 23:01 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989794522.html
МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова
МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова
Убийство начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова стало результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T21:12
2024-12-17T23:01
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
войска рхбз
игорь кириллов
происшествия
вооруженные силы украины
взрыв на рязанском проспекте в москве
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Убийство начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова стало результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале."Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы", — написала она.Дипломат напомнила, что два с половиной года назад Кириллова внесли в базу украинского сайта "Миротворец", где "неонацисты вывешивают цели для покушений". В частности, туда попали журналистка Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский, писатель Захар Прилепин и другие."Мы бьем об этом в набат уже который год. Но сателлиты Америки молчат. А сайт "Миротворец" поддерживается США. Как в свое время сайты террористов, орудовавших на Северном Кавказе, располагались в Северной Европе", — отметила представитель министерства.Она также обратила внимание, что день почти закончился, а со стороны "цивилизованного и объективного" Запада так и не последовало какой-либо реакции на произошедшее."Все, кто приветствует теракты или намеренно замалчивает их, — соучастники", — резюмировала Захарова.Убийство генерала КирилловаОфицеры Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и разработке планов создания "грязной" бомбы для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.Помимо этого, генерал был одним из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html
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Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва на Рязанском проспекте
Сотрудники правоохранительных органов во вторник 11 часов работали на месте взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), войска рхбз, игорь кириллов, происшествия, вооруженные силы украины, взрыв на рязанском проспекте в москве, следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, сша, москва, дарья дугина
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Следственный комитет России (СК РФ), Мария Захарова, США, Москва, Дарья Дугина
МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова

МИД РФ: убийство Кириллова стало следствием одобрения Западом преступлений Киева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Убийство начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова стало результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
"Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы", — написала она.
Дипломат напомнила, что два с половиной года назад Кириллова внесли в базу украинского сайта "Миротворец", где "неонацисты вывешивают цели для покушений". В частности, туда попали журналистка Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский, писатель Захар Прилепин и другие.
"Мы бьем об этом в набат уже который год. Но сателлиты Америки молчат. А сайт "Миротворец" поддерживается США. Как в свое время сайты террористов, орудовавших на Северном Кавказе, располагались в Северной Европе", — отметила представитель министерства.
Она также обратила внимание, что день почти закончился, а со стороны "цивилизованного и объективного" Запада так и не последовало какой-либо реакции на произошедшее.
"Все, кто приветствует теракты или намеренно замалчивает их, — соучастники", — резюмировала Захарова.
Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Вчера, 11:22

Убийство генерала Кириллова

Офицеры Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и разработке планов создания "грязной" бомбы для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.
Помимо этого, генерал был одним из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса.
Кадры с места убийства начальника войск РХБЗ России Кириллова
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

Робот-сапер на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

Стекла дома, выбитые взрывной волной на Рязанском проспекте

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 9

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 9

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 9

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 9

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Войска РХБЗИгорь КирилловПроисшествияВооруженные силы УкраиныВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеСледственный комитет России (СК РФ)Мария ЗахароваСШАМоскваДарья Дугина
 
 
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