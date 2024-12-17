https://ria.ru/20241217/kirillov-1989611643.html

Кадры с места убийства начальника войск РХБЗ России Кириллова

Кадры с места убийства начальника войск РХБЗ России Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Кадры с места убийства начальника войск РХБЗ России Кириллова

Начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.12.2024

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2024-12-17T12:32

2024-12-17T19:53

фото

москва

игорь кириллов

войска рхбз

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Начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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