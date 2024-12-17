https://ria.ru/20241217/khtsh-1989712131.html

Евросоюз намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями, заявили в ЕК

Евросоюз намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями, заявили в ЕК - РИА Новости, 17.12.2024

Евросоюз намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями, заявили в ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник, что ЕС, долгие годы бойкотировавший сирийские власти во главе с Башаром Асадом, теперь намерен... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:16

2024-12-17T15:16

2024-12-17T15:16

в мире

дамаск (город)

сирия

анкара (провинция)

урсула фон дер ляйен

башар асад

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник, что ЕС, долгие годы бойкотировавший сирийские власти во главе с Башаром Асадом, теперь намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями, том числе с "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ). "Наш высокопоставленный дипломат вернулся в Дамаск. Мы уже в Дамаске. Мы всегда присутствовали в Сирии, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается, не контактируя, не сотрудничая, и не предоставляя финансирования режиму Асада. Но теперь нам надо активизироваться, продолжить прямое взаимодействие с "Хайат Тахрир аш-Шам" и другими фракциями", - сказала фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Анкаре, где она находится с визитом. Видео пресс-конференции опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988012551.html

дамаск (город)

сирия

анкара (провинция)

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в мире, дамаск (город), сирия, анкара (провинция), урсула фон дер ляйен, башар асад, еврокомиссия, евросоюз, обострение ситуации в сирии — 2024