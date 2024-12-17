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Евросоюз намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями, заявили в ЕК - РИА Новости, 17.12.2024
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15:16 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/khtsh-1989712131.html
Евросоюз намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями, заявили в ЕК
Евросоюз намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями, заявили в ЕК - РИА Новости, 17.12.2024
Евросоюз намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями, заявили в ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник, что ЕС, долгие годы бойкотировавший сирийские власти во главе с Башаром Асадом, теперь намерен... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:16
2024-12-17T15:16
в мире
дамаск (город)
сирия
анкара (провинция)
урсула фон дер ляйен
башар асад
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник, что ЕС, долгие годы бойкотировавший сирийские власти во главе с Башаром Асадом, теперь намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями, том числе с "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ). "Наш высокопоставленный дипломат вернулся в Дамаск. Мы уже в Дамаске. Мы всегда присутствовали в Сирии, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается, не контактируя, не сотрудничая, и не предоставляя финансирования режиму Асада. Но теперь нам надо активизироваться, продолжить прямое взаимодействие с "Хайат Тахрир аш-Шам" и другими фракциями", - сказала фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Анкаре, где она находится с визитом. Видео пресс-конференции опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988012551.html
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в мире, дамаск (город), сирия, анкара (провинция), урсула фон дер ляйен, башар асад, еврокомиссия, евросоюз, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Дамаск (город), Сирия, Анкара (провинция), Урсула фон дер Ляйен, Башар Асад, Еврокомиссия, Евросоюз, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Евросоюз намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями, заявили в ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник, что ЕС, долгие годы бойкотировавший сирийские власти во главе с Башаром Асадом, теперь намерен сотрудничать со всеми сирийскими фракциями, том числе с "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ).
"Наш высокопоставленный дипломат вернулся в Дамаск. Мы уже в Дамаске. Мы всегда присутствовали в Сирии, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается, не контактируя, не сотрудничая, и не предоставляя финансирования режиму Асада. Но теперь нам надо активизироваться, продолжить прямое взаимодействие с "Хайат Тахрир аш-Шам" и другими фракциями", - сказала фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Анкаре, где она находится с визитом.
Видео пресс-конференции опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
8 декабря, 15:35
 
В миреДамаск (город)СирияАнкара (провинция)Урсула фон дер ЛяйенБашар АсадЕврокомиссияЕвросоюзОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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