https://ria.ru/20241217/gost-1989647704.html

Минсельхоз рассказал о важности ГОСТ по винным картам

Минсельхоз рассказал о важности ГОСТ по винным картам - РИА Новости, 17.12.2024

Минсельхоз рассказал о важности ГОСТ по винным картам

ГОСТ по составлению винных карт для ресторанов, баров и кафе, утвержденный в ноябре и содержащий рекомендацию о 20%-ной доле отечественной продукции, позволит... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:13

2024-12-17T12:13

2024-12-17T12:19

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/116233/70/1162337035_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6a9d87a08601fcdcfd29ecbde7bf00bf.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ГОСТ по составлению винных карт для ресторанов, баров и кафе, утвержденный в ноябре и содержащий рекомендацию о 20%-ной доле отечественной продукции, позволит укрепить позиции российского вина и позиционировать его как качественную альтернативу импортным напиткам, считают в Минсельхозе. "Стандартом установлены рекомендации для ресторанов, кафе, баров по составлению винных карт, в том числе по размещению российской продукции в начале списка и ее сопровождению специальными пометками. Кроме того, ГОСТ содержит рекомендацию о 20%-ной доле отечественной винодельческой продукции в винной карте. По оценке Минсельхоза России, принятие ГОСТ является важным шагом для позиционирования российских вин в качестве достойной альтернативы продукции из других стран", - говорится в релизе министерства. Кроме этого, министерство рассчитывает, что рекомендации, заложенные национальным стандартом, позволят сделать удобную навигацию в винных картах для знакомства потребителей с отечественными напитками - это будет способствовать развитию винной культуры в России. Стандарт вступит в силу 1 апреля 2025 года. По мнению участников рынка, ГОСТ для винных карт позволит повысить уровень знания потребителей о винах российского производства. Так, например, по мнению генерального директора ООО "Дербентская винодельческая компания" Эмиля Омарова, введение нового ГОСТ позволит отечественным производителям расширить географию присутствия и занять более прочные позиции относительно импортных вин на рынке. А севастопольский винодел Андрюс Юцис считает, что изменения в винных картах станут стимулом в том, что поддерживать производство продукции на высоком уровне. Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников добавил, что публикация информации об отечественном продукте будет напоминать посетителям о высоком качестве вина - однако более серьезное влияние на ресторанную и торговую отрасль окажет принятие и вступление в силу закона, в котором на первом этапе должна быть зафиксирована доля 20% от общего числа наименований на полке торговой сети и в ресторанной винной карте. В ноябре Росстандарт утвердил разработанный в Роскачестве ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах - доля российских вин в них должна быть не меньше 20%. Уточняется, что в ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции. В винной карте рекомендуется указывать наименование алкоголя - обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции. Также в ноябре председатель правления АВВР Дмитрий Киселев в ходе Российского винодельческого форума заявил, что доля 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев, в свою очередь, отмечал, что по ассортименту отечественная продукция в целом пока занимает всего 12%, а Минсельхозом было предложено установить долю российского вина в ассортименте магазинов и ресторанов на уровне 20%.

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

https://ria.ru/20241217/roskachestvo-1989583410.html

https://ria.ru/20241213/vino-1989108851.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)