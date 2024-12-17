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Минсельхоз рассказал о важности ГОСТ по винным картам - РИА Новости, 17.12.2024
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12:13 17.12.2024 (обновлено: 12:19 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/gost-1989647704.html
Минсельхоз рассказал о важности ГОСТ по винным картам
Минсельхоз рассказал о важности ГОСТ по винным картам - РИА Новости, 17.12.2024
Минсельхоз рассказал о важности ГОСТ по винным картам
ГОСТ по составлению винных карт для ресторанов, баров и кафе, утвержденный в ноябре и содержащий рекомендацию о 20%-ной доле отечественной продукции, позволит... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:13
2024-12-17T12:19
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ГОСТ по составлению винных карт для ресторанов, баров и кафе, утвержденный в ноябре и содержащий рекомендацию о 20%-ной доле отечественной продукции, позволит укрепить позиции российского вина и позиционировать его как качественную альтернативу импортным напиткам, считают в Минсельхозе. "Стандартом установлены рекомендации для ресторанов, кафе, баров по составлению винных карт, в том числе по размещению российской продукции в начале списка и ее сопровождению специальными пометками. Кроме того, ГОСТ содержит рекомендацию о 20%-ной доле отечественной винодельческой продукции в винной карте. По оценке Минсельхоза России, принятие ГОСТ является важным шагом для позиционирования российских вин в качестве достойной альтернативы продукции из других стран", - говорится в релизе министерства. Кроме этого, министерство рассчитывает, что рекомендации, заложенные национальным стандартом, позволят сделать удобную навигацию в винных картах для знакомства потребителей с отечественными напитками - это будет способствовать развитию винной культуры в России. Стандарт вступит в силу 1 апреля 2025 года. По мнению участников рынка, ГОСТ для винных карт позволит повысить уровень знания потребителей о винах российского производства. Так, например, по мнению генерального директора ООО "Дербентская винодельческая компания" Эмиля Омарова, введение нового ГОСТ позволит отечественным производителям расширить географию присутствия и занять более прочные позиции относительно импортных вин на рынке. А севастопольский винодел Андрюс Юцис считает, что изменения в винных картах станут стимулом в том, что поддерживать производство продукции на высоком уровне. Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников добавил, что публикация информации об отечественном продукте будет напоминать посетителям о высоком качестве вина - однако более серьезное влияние на ресторанную и торговую отрасль окажет принятие и вступление в силу закона, в котором на первом этапе должна быть зафиксирована доля 20% от общего числа наименований на полке торговой сети и в ресторанной винной карте. В ноябре Росстандарт утвердил разработанный в Роскачестве ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах - доля российских вин в них должна быть не меньше 20%. Уточняется, что в ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции. В винной карте рекомендуется указывать наименование алкоголя - обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции. Также в ноябре председатель правления АВВР Дмитрий Киселев в ходе Российского винодельческого форума заявил, что доля 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев, в свою очередь, отмечал, что по ассортименту отечественная продукция в целом пока занимает всего 12%, а Минсельхозом было предложено установить долю российского вина в ассортименте магазинов и ресторанов на уровне 20%.
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Минсельхоз рассказал о важности ГОСТ по винным картам

Минсельхоз: ГОСТ по винным картам укрепит позиции российского вина

© Fotolia / rupbilderБутылки с вином
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Fotolia / rupbilder
Бутылки с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ГОСТ по составлению винных карт для ресторанов, баров и кафе, утвержденный в ноябре и содержащий рекомендацию о 20%-ной доле отечественной продукции, позволит укрепить позиции российского вина и позиционировать его как качественную альтернативу импортным напиткам, считают в Минсельхозе.
"Стандартом установлены рекомендации для ресторанов, кафе, баров по составлению винных карт, в том числе по размещению российской продукции в начале списка и ее сопровождению специальными пометками. Кроме того, ГОСТ содержит рекомендацию о 20%-ной доле отечественной винодельческой продукции в винной карте. По оценке Минсельхоза России, принятие ГОСТ является важным шагом для позиционирования российских вин в качестве достойной альтернативы продукции из других стран", - говорится в релизе министерства.
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Кроме этого, министерство рассчитывает, что рекомендации, заложенные национальным стандартом, позволят сделать удобную навигацию в винных картах для знакомства потребителей с отечественными напитками - это будет способствовать развитию винной культуры в России.
Стандарт вступит в силу 1 апреля 2025 года. По мнению участников рынка, ГОСТ для винных карт позволит повысить уровень знания потребителей о винах российского производства. Так, например, по мнению генерального директора ООО "Дербентская винодельческая компания" Эмиля Омарова, введение нового ГОСТ позволит отечественным производителям расширить географию присутствия и занять более прочные позиции относительно импортных вин на рынке. А севастопольский винодел Андрюс Юцис считает, что изменения в винных картах станут стимулом в том, что поддерживать производство продукции на высоком уровне.
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Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников добавил, что публикация информации об отечественном продукте будет напоминать посетителям о высоком качестве вина - однако более серьезное влияние на ресторанную и торговую отрасль окажет принятие и вступление в силу закона, в котором на первом этапе должна быть зафиксирована доля 20% от общего числа наименований на полке торговой сети и в ресторанной винной карте.
В ноябре Росстандарт утвердил разработанный в Роскачестве ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах - доля российских вин в них должна быть не меньше 20%. Уточняется, что в ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции. В винной карте рекомендуется указывать наименование алкоголя - обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции.
Также в ноябре председатель правления АВВР Дмитрий Киселев в ходе Российского винодельческого форума заявил, что доля 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев, в свою очередь, отмечал, что по ассортименту отечественная продукция в целом пока занимает всего 12%, а Минсельхозом было предложено установить долю российского вина в ассортименте магазинов и ресторанов на уровне 20%.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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