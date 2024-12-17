https://ria.ru/20241217/ekspert-1989587997.html

Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт

Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт - РИА Новости, 17.12.2024

Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт

Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться, поскольку чрезвычайно высок индекс ее национальной силы, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T06:29

2024-12-17T06:29

2024-12-17T06:29

россия

китай

индия

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

российская академия наук

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться, поскольку чрезвычайно высок индекс ее национальной силы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Согласно исследованию, проведенному ЦЭМИ РАН совместно с Институтом демографической политики имени Менделеева и Федеральной службой охраны РФ, Россия по индексу национальной силы заняла третье место в мире из 193 стран",- сказал он. На первом месте, по его словам, стоит Китай, следом идут США, четвертая строчка принадлежит Индии. Индекс национальной силы, добавил Бахтизин, характеризует совокупный потенциал страны – и экономический, и научный, и военный, "позволяющий сравнивать уровень её мощи и социально-экономического развития с другими государствами". "Даже, проигрывая, допустим, Китаю и Индии по численности населения, мы компенсируем это своей огромной территорией и значительными природными ресурсами. По запасам газа, например, РФ идет на первом месте в мире, нефти – восьмом, золота – пятом, пресной воды, наконец, втором, после Бразилии",- заметил собеседник агентства. "В результате наше исследование показало, что Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться",- заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241111/kovalchuk-1982688363.html

https://ria.ru/20241211/indija-1988560266.html

россия

китай

индия

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россия, китай, индия, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук