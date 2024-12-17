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Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт - РИА Новости, 17.12.2024
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06:29 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/ekspert-1989587997.html
Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт
Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт - РИА Новости, 17.12.2024
Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт
Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться, поскольку чрезвычайно высок индекс ее национальной силы, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:29
2024-12-17T06:29
россия
китай
индия
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
российская академия наук
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться, поскольку чрезвычайно высок индекс ее национальной силы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Согласно исследованию, проведенному ЦЭМИ РАН совместно с Институтом демографической политики имени Менделеева и Федеральной службой охраны РФ, Россия по индексу национальной силы заняла третье место в мире из 193 стран",- сказал он. На первом месте, по его словам, стоит Китай, следом идут США, четвертая строчка принадлежит Индии. Индекс национальной силы, добавил Бахтизин, характеризует совокупный потенциал страны – и экономический, и научный, и военный, "позволяющий сравнивать уровень её мощи и социально-экономического развития с другими государствами". "Даже, проигрывая, допустим, Китаю и Индии по численности населения, мы компенсируем это своей огромной территорией и значительными природными ресурсами. По запасам газа, например, РФ идет на первом месте в мире, нефти – восьмом, золота – пятом, пресной воды, наконец, втором, после Бразилии",- заметил собеседник агентства. "В результате наше исследование показало, что Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться",- заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241111/kovalchuk-1982688363.html
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россия, китай, индия, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук
Россия, Китай, Индия, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), Российская академия наук
Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт

Глава ЦЭМИ РАН Бахтизин: Россия имеет все необходимое для роста и развития

© Фото из личного архива Альберта БахтизинаАльберт Бахтизин
Альберт Бахтизин - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото из личного архива Альберта Бахтизина
Альберт Бахтизин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться, поскольку чрезвычайно высок индекс ее национальной силы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Согласно исследованию, проведенному ЦЭМИ РАН совместно с Институтом демографической политики имени Менделеева и Федеральной службой охраны РФ, Россия по индексу национальной силы заняла третье место в мире из 193 стран",- сказал он.
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На первом месте, по его словам, стоит Китай, следом идут США, четвертая строчка принадлежит Индии.
Индекс национальной силы, добавил Бахтизин, характеризует совокупный потенциал страны – и экономический, и научный, и военный, "позволяющий сравнивать уровень её мощи и социально-экономического развития с другими государствами".
"Даже, проигрывая, допустим, Китаю и Индии по численности населения, мы компенсируем это своей огромной территорией и значительными природными ресурсами. По запасам газа, например, РФ идет на первом месте в мире, нефти – восьмом, золота – пятом, пресной воды, наконец, втором, после Бразилии",- заметил собеседник агентства.
"В результате наше исследование показало, что Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться",- заключил собеседник агентства.
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РоссияКитайИндияАльберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук )Российская академия наук
 
 
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