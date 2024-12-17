https://ria.ru/20241217/ekspert-1989587997.html
Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт
Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт - РИА Новости, 17.12.2024
Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт
Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться, поскольку чрезвычайно высок индекс ее национальной силы, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:29
2024-12-17T06:29
2024-12-17T06:29
россия
китай
индия
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882339982_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd620bfa2e03586c9164992956630c4c.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться, поскольку чрезвычайно высок индекс ее национальной силы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Согласно исследованию, проведенному ЦЭМИ РАН совместно с Институтом демографической политики имени Менделеева и Федеральной службой охраны РФ, Россия по индексу национальной силы заняла третье место в мире из 193 стран",- сказал он. На первом месте, по его словам, стоит Китай, следом идут США, четвертая строчка принадлежит Индии. Индекс национальной силы, добавил Бахтизин, характеризует совокупный потенциал страны – и экономический, и научный, и военный, "позволяющий сравнивать уровень её мощи и социально-экономического развития с другими государствами". "Даже, проигрывая, допустим, Китаю и Индии по численности населения, мы компенсируем это своей огромной территорией и значительными природными ресурсами. По запасам газа, например, РФ идет на первом месте в мире, нефти – восьмом, золота – пятом, пресной воды, наконец, втором, после Бразилии",- заметил собеседник агентства. "В результате наше исследование показало, что Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться",- заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241111/kovalchuk-1982688363.html
https://ria.ru/20241211/indija-1988560266.html
россия
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882339982_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_95b830fb4fa56f9536e4f12d7939eea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, индия, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук
Россия, Китай, Индия, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), Российская академия наук
Россия имеет все необходимое для развития, считает эксперт
Глава ЦЭМИ РАН Бахтизин: Россия имеет все необходимое для роста и развития