https://ria.ru/20241217/dtp-1989667138.html

В Дагестане столкнулись два автомобиля, один человек погиб

В Дагестане столкнулись два автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 17.12.2024

В Дагестане столкнулись два автомобиля, один человек погиб

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:12

2024-12-17T13:12

2024-12-17T13:12

происшествия

табасаранский район

дербентский район

дербент

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МАХАЧКАЛА, 17 дек — РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции республики. ДТП произошло в ночь на вторник на федеральной автодороге "Кавказ" в Дербентском районе. "Жительница Дербента, управляя автомобилем Hyundai Elantra, при совершении разворота не предоставила преимущество транспортному средству, движущемуся в попутном направлении, и столкнулась с автомобилем LADA Priora под управлением 26-летнего жителя Табасаранского района. В результате ДТП пассажир LADA Priora, 44-летний житель Табасаранского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении госавтоинспекции республики. С различными травмами в больницу доставлены оба водителя, три пассажира Priora и один пассажир иномарки. Детей среди них нет.

табасаранский район

дербентский район

дербент

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, табасаранский район, дербентский район, дербент