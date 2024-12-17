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В Дагестане столкнулись два автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 17.12.2024
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13:12 17.12.2024
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В Дагестане столкнулись два автомобиля, один человек погиб
В Дагестане столкнулись два автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 17.12.2024
В Дагестане столкнулись два автомобиля, один человек погиб
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:12
2024-12-17T13:12
происшествия
табасаранский район
дербентский район
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МАХАЧКАЛА, 17 дек — РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции республики. ДТП произошло в ночь на вторник на федеральной автодороге "Кавказ" в Дербентском районе. "Жительница Дербента, управляя автомобилем Hyundai Elantra, при совершении разворота не предоставила преимущество транспортному средству, движущемуся в попутном направлении, и столкнулась с автомобилем LADA Priora под управлением 26-летнего жителя Табасаранского района. В результате ДТП пассажир LADA Priora, 44-летний житель Табасаранского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении госавтоинспекции республики. С различными травмами в больницу доставлены оба водителя, три пассажира Priora и один пассажир иномарки. Детей среди них нет.
табасаранский район
дербентский район
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происшествия, табасаранский район, дербентский район, дербент
Происшествия, Табасаранский район, Дербентский район, Дербент
В Дагестане столкнулись два автомобиля, один человек погиб

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Дагестане

© Фото : Госавтоинспекция ДагестанаНа месте ДТП в Дербентском районе Дагестана
На месте ДТП в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Госавтоинспекция Дагестана
На месте ДТП в Дербентском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 17 дек — РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции республики.
ДТП произошло в ночь на вторник на федеральной автодороге "Кавказ" в Дербентском районе.
© Фото : Госавтоинспекция ДагестанаНа месте ДТП в Дербентском районе Дагестана
На месте ДТП в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Госавтоинспекция Дагестана
На месте ДТП в Дербентском районе Дагестана
"Жительница Дербента, управляя автомобилем Hyundai Elantra, при совершении разворота не предоставила преимущество транспортному средству, движущемуся в попутном направлении, и столкнулась с автомобилем LADA Priora под управлением 26-летнего жителя Табасаранского района. В результате ДТП пассажир LADA Priora, 44-летний житель Табасаранского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении госавтоинспекции республики.
С различными травмами в больницу доставлены оба водителя, три пассажира Priora и один пассажир иномарки. Детей среди них нет.
© Фото : Госавтоинспекция ДагестанаНа месте ДТП в Дербентском районе Дагестана
На месте ДТП в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Госавтоинспекция Дагестана
На месте ДТП в Дербентском районе Дагестана
 
ПроисшествияТабасаранский районДербентский районДербент
 
 
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