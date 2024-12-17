https://ria.ru/20241217/brechalov-1989784170.html
Бречалов назвал новую птицефабрику в Удмуртии инвестицией в село
Бречалов назвал новую птицефабрику в Удмуртии инвестицией в село - РИА Новости, 17.12.2024
Бречалов назвал новую птицефабрику в Удмуртии инвестицией в село
Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал возведение новой птицефабрики в Сарапульском районе инвестицией в село и его инфраструктуру, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:50
2024-12-17T19:50
2024-12-17T19:50
удмуртская республика
александр бречалов
владимир путин
комос групп
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сарапульский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:40:3258:1873_1920x0_80_0_0_091a24e10a4bf1a69e81fb25bbc92f55.jpg
УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал возведение новой птицефабрики в Сарапульском районе инвестицией в село и его инфраструктуру, сообщает пресс-служба руководителя республики. "Птицефабрику по производству яиц возведут в Сарапульском районе республики. В торжественной церемонии закладки первого камня недалеко от деревни Юрино приняли участие Глава Удмуртии Александр Бречалов и управляющий акционер агрохолдинга "Комос Групп" Андрей Шутов",- говорится в релизе. Инвестиционный проект предполагает строительство двух филиалов птицефабрики "Вараксино", проектная мощность которых составит 340 миллионов и 157 миллионов штук яиц в год. Кроме того, запланировано возведение еще одного объекта – репродуктора, который обеспечит птицефабрики суточной курочкой, информирует пресс-служба. "Страна живет и развивается, когда работают предприятия, когда живет деревня, и когда появляются такие амбициозные и очень важные проекты. Удмуртия уже сейчас занимает ведущие позиции по производству молока и яиц. Новые проекты сделают нас ещё более конкурентоспособными на рынке, обеспечат продовольственную безопасность страны. Конечно, это еще рабочие места и налоги. Развивается бизнес – развивается инфраструктура, улучшается качество жизни селян. Когда есть все эти составляющие, люди приезжают в деревню, создают семьи", – приводятся слова Бречалова. По его словам, правительство Удмуртии поддержит этот проект своими инвестициями в инфраструктуру. "Благодаря решениям президента России Владимира Владимировича Путина, появилась возможность часть госдолга направлять на поддержку таких инвестпроектов – провести газ, свет, водоснабжение, построить дороги. Поэтому мы подготовим соответствующие заявки в правительство России и думаю, что в 2025 году поддержим одно из крупнейших предприятий Удмуртии и страны", – добавил Бречалов. По данным пресс-службы, общий объем инвестиций агрохолдинга в проект составит более 10 миллиарда рублей. Программа отобрана Министерством сельского хозяйства России для финансирования за счет средств льготного инвестиционного кредита. Сейчас агрохолдинг разрабатывает проектную документацию. К строительству объектов планируется приступить не позднее первого квартала 2025 года. "Все объекты птицефабрики спроектируют с учетом санитарно-ветеринарных требований. Расстояние от филиалов до населенных пунктов будет соответствовать всем правилам. Для каждой производственной площадки предусмотрят санитарно-защитные зоны. Продукты жизнедеятельности кур, получаемые на производстве, местное сельхозпредприятие будет использовать в качестве удобрения", - отметили в пресс-службе. На новой птицефабрике будет создано более 350 рабочих мест. Поэтому компания прорабатывает вопрос строительства десяти сблокированных домов по четыре блок-секции каждый с полным набором коммуникаций и инфраструктуры, включая уличное освещение и дороги. Сейчас "Комос Групп" совместно с районом готовит заявку для участия в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Опыт участия в программе у компании уже есть. "Комос Групп" обеспечил внебюджетную часть финансирования не одного проекта по ней. В конце прошлого года в Кигбаево, недалеко от места возведения новой птицефабрики, построили целый микрорайон для 37 семей работников предприятия, говорится в сообщении. "Комплексное развитие сельских территорий" одна из самых эффективных федеральных программ. Важно, что она позволяет поддерживать такие инвестпроекты, в том числе через строительство домов для сельхозработников. Для человека, у которого есть семья, помимо хорошей работы и заработной платы ключевым фактором является еще и жилье. Поэтому поддержим агрохолдинг, направим заявку на строительство домов по социальному найму в Минсельхоз России", – отметил глава региона и поблагодарил федеральное Министерство за реализацию очень нужной для сельских территорий программы. В агломерации трех деревень Юрино, Шадрино и Пентеги, недалеко от которых планируется строительство филиалов предприятия, проживает порядка 1600 человек. Для детей работников птицефабрики есть места и в школах, и в детских садах. Юринская школа рассчитана на 100 человек, сейчас там обучаются всего 40 школьников. Местный детский сад посещают 12 воспитанников, он рассчитан на 40 детей. Подобные резервы есть и в школе, и в детском саду в Шадрино, сообщают региональные власти. "Работники новой птицефабрики, их семьи и в целом жители этой территории смогут посещать новую амбулаторию в Кигбаево. Он заработал в этом году по нацпроекту "Здравоохранение", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина. Там же благоустроили центральную площадь. В юринском доме культуры прошел небольшой ремонт. За последние годы в Шадрино благоустроили территорию школы, обновили котельные и поставили ограждения в школах в Шадрино и Юрино", - отметили в пресс-службе. Отмечается, что Удмуртия полностью обеспечена куриным яйцом собственных производителей. Уровень самообеспеченности – 235%. В прошлом году в республике произвели больше миллиарда яиц – это 5 место в рейтинге регионов ПФО и 17 – по стране. Большую часть из них получили на производственных площадках птицефабрики "Вараксино" – 702 млн штук. Агрохолдинг в топ-5 регионов России по объему производства куриного яйца. "Из года в год жители страны живут лучше. Доходы населения растут, и это факт. Мы видим, как увеличивается спрос и на продукты питания. Например, потребление молочной продукции в стране увеличилось на 9%, растет интерес к мясу птицы и свинине. Поэтому наша задача – обеспечить жителей вкусной и качественной продукцией", - цитирует пресс-служба управляющего акционера "Комос Групп" Андрея Шутова.
https://ria.ru/20241217/brechalov-1989748705.html
https://ria.ru/20241214/kalashnikov-1989187338.html
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александр бречалов, владимир путин, комос групп, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сарапульский район
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Владимир Путин, Комос Групп, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Сарапульский район
УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал возведение новой птицефабрики в Сарапульском районе инвестицией в село и его инфраструктуру, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"Птицефабрику по производству яиц возведут в Сарапульском районе
республики. В торжественной церемонии закладки первого камня недалеко от деревни Юрино приняли участие Глава Удмуртии Александр Бречалов
и управляющий акционер агрохолдинга "Комос Групп
" Андрей Шутов",- говорится в релизе.
Инвестиционный проект предполагает строительство двух филиалов птицефабрики "Вараксино", проектная мощность которых составит 340 миллионов и 157 миллионов штук яиц в год. Кроме того, запланировано возведение еще одного объекта – репродуктора, который обеспечит птицефабрики суточной курочкой, информирует пресс-служба.
"Страна живет и развивается, когда работают предприятия, когда живет деревня, и когда появляются такие амбициозные и очень важные проекты. Удмуртия уже сейчас занимает ведущие позиции по производству молока и яиц. Новые проекты сделают нас ещё более конкурентоспособными на рынке, обеспечат продовольственную безопасность страны. Конечно, это еще рабочие места и налоги. Развивается бизнес – развивается инфраструктура, улучшается качество жизни селян. Когда есть все эти составляющие, люди приезжают в деревню, создают семьи", – приводятся слова Бречалова.
По его словам, правительство Удмуртии поддержит этот проект своими инвестициями в инфраструктуру. "Благодаря решениям президента России Владимира Владимировича Путина
, появилась возможность часть госдолга направлять на поддержку таких инвестпроектов – провести газ, свет, водоснабжение, построить дороги. Поэтому мы подготовим соответствующие заявки в правительство России и думаю, что в 2025 году поддержим одно из крупнейших предприятий Удмуртии и страны", – добавил Бречалов.
По данным пресс-службы, общий объем инвестиций агрохолдинга в проект составит более 10 миллиарда рублей. Программа отобрана Министерством сельского хозяйства России для финансирования за счет средств льготного инвестиционного кредита. Сейчас агрохолдинг разрабатывает проектную документацию. К строительству объектов планируется приступить не позднее первого квартала 2025 года.
"Все объекты птицефабрики спроектируют с учетом санитарно-ветеринарных требований. Расстояние от филиалов до населенных пунктов будет соответствовать всем правилам. Для каждой производственной площадки предусмотрят санитарно-защитные зоны. Продукты жизнедеятельности кур, получаемые на производстве, местное сельхозпредприятие будет использовать в качестве удобрения", - отметили в пресс-службе.
На новой птицефабрике будет создано более 350 рабочих мест. Поэтому компания прорабатывает вопрос строительства десяти сблокированных домов по четыре блок-секции каждый с полным набором коммуникаций и инфраструктуры, включая уличное освещение и дороги. Сейчас "Комос Групп" совместно с районом готовит заявку для участия в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Опыт участия в программе у компании уже есть. "Комос Групп" обеспечил внебюджетную часть финансирования не одного проекта по ней. В конце прошлого года в Кигбаево, недалеко от места возведения новой птицефабрики, построили целый микрорайон для 37 семей работников предприятия, говорится в сообщении.
"Комплексное развитие сельских территорий" одна из самых эффективных федеральных программ. Важно, что она позволяет поддерживать такие инвестпроекты, в том числе через строительство домов для сельхозработников. Для человека, у которого есть семья, помимо хорошей работы и заработной платы ключевым фактором является еще и жилье. Поэтому поддержим агрохолдинг, направим заявку на строительство домов по социальному найму в Минсельхоз
России", – отметил глава региона и поблагодарил федеральное Министерство за реализацию очень нужной для сельских территорий программы.
В агломерации трех деревень Юрино, Шадрино и Пентеги, недалеко от которых планируется строительство филиалов предприятия, проживает порядка 1600 человек. Для детей работников птицефабрики есть места и в школах, и в детских садах. Юринская школа рассчитана на 100 человек, сейчас там обучаются всего 40 школьников. Местный детский сад посещают 12 воспитанников, он рассчитан на 40 детей. Подобные резервы есть и в школе, и в детском саду в Шадрино, сообщают региональные власти.
"Работники новой птицефабрики, их семьи и в целом жители этой территории смогут посещать новую амбулаторию в Кигбаево. Он заработал в этом году по нацпроекту "Здравоохранение", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина. Там же благоустроили центральную площадь. В юринском доме культуры прошел небольшой ремонт. За последние годы в Шадрино благоустроили территорию школы, обновили котельные и поставили ограждения в школах в Шадрино и Юрино", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что Удмуртия полностью обеспечена куриным яйцом собственных производителей. Уровень самообеспеченности – 235%. В прошлом году в республике произвели больше миллиарда яиц – это 5 место в рейтинге регионов ПФО и 17 – по стране. Большую часть из них получили на производственных площадках птицефабрики "Вараксино" – 702 млн штук. Агрохолдинг в топ-5 регионов России по объему производства куриного яйца.
"Из года в год жители страны живут лучше. Доходы населения растут, и это факт. Мы видим, как увеличивается спрос и на продукты питания. Например, потребление молочной продукции в стране увеличилось на 9%, растет интерес к мясу птицы и свинине. Поэтому наша задача – обеспечить жителей вкусной и качественной продукцией", - цитирует пресс-служба управляющего акционера "Комос Групп" Андрея Шутова.