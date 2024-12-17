https://ria.ru/20241217/brechalov-1989784170.html

Бречалов назвал новую птицефабрику в Удмуртии инвестицией в село

Бречалов назвал новую птицефабрику в Удмуртии инвестицией в село - РИА Новости, 17.12.2024

Бречалов назвал новую птицефабрику в Удмуртии инвестицией в село

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал возведение новой птицефабрики в Сарапульском районе инвестицией в село и его инфраструктуру, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:50

2024-12-17T19:50

2024-12-17T19:50

удмуртская республика

александр бречалов

владимир путин

комос групп

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

сарапульский район

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УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал возведение новой птицефабрики в Сарапульском районе инвестицией в село и его инфраструктуру, сообщает пресс-служба руководителя республики. "Птицефабрику по производству яиц возведут в Сарапульском районе республики. В торжественной церемонии закладки первого камня недалеко от деревни Юрино приняли участие Глава Удмуртии Александр Бречалов и управляющий акционер агрохолдинга "Комос Групп" Андрей Шутов",- говорится в релизе. Инвестиционный проект предполагает строительство двух филиалов птицефабрики "Вараксино", проектная мощность которых составит 340 миллионов и 157 миллионов штук яиц в год. Кроме того, запланировано возведение еще одного объекта – репродуктора, который обеспечит птицефабрики суточной курочкой, информирует пресс-служба. "Страна живет и развивается, когда работают предприятия, когда живет деревня, и когда появляются такие амбициозные и очень важные проекты. Удмуртия уже сейчас занимает ведущие позиции по производству молока и яиц. Новые проекты сделают нас ещё более конкурентоспособными на рынке, обеспечат продовольственную безопасность страны. Конечно, это еще рабочие места и налоги. Развивается бизнес – развивается инфраструктура, улучшается качество жизни селян. Когда есть все эти составляющие, люди приезжают в деревню, создают семьи", – приводятся слова Бречалова. По его словам, правительство Удмуртии поддержит этот проект своими инвестициями в инфраструктуру. "Благодаря решениям президента России Владимира Владимировича Путина, появилась возможность часть госдолга направлять на поддержку таких инвестпроектов – провести газ, свет, водоснабжение, построить дороги. Поэтому мы подготовим соответствующие заявки в правительство России и думаю, что в 2025 году поддержим одно из крупнейших предприятий Удмуртии и страны", – добавил Бречалов. По данным пресс-службы, общий объем инвестиций агрохолдинга в проект составит более 10 миллиарда рублей. Программа отобрана Министерством сельского хозяйства России для финансирования за счет средств льготного инвестиционного кредита. Сейчас агрохолдинг разрабатывает проектную документацию. К строительству объектов планируется приступить не позднее первого квартала 2025 года. "Все объекты птицефабрики спроектируют с учетом санитарно-ветеринарных требований. Расстояние от филиалов до населенных пунктов будет соответствовать всем правилам. Для каждой производственной площадки предусмотрят санитарно-защитные зоны. Продукты жизнедеятельности кур, получаемые на производстве, местное сельхозпредприятие будет использовать в качестве удобрения", - отметили в пресс-службе. На новой птицефабрике будет создано более 350 рабочих мест. Поэтому компания прорабатывает вопрос строительства десяти сблокированных домов по четыре блок-секции каждый с полным набором коммуникаций и инфраструктуры, включая уличное освещение и дороги. Сейчас "Комос Групп" совместно с районом готовит заявку для участия в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Опыт участия в программе у компании уже есть. "Комос Групп" обеспечил внебюджетную часть финансирования не одного проекта по ней. В конце прошлого года в Кигбаево, недалеко от места возведения новой птицефабрики, построили целый микрорайон для 37 семей работников предприятия, говорится в сообщении. "Комплексное развитие сельских территорий" одна из самых эффективных федеральных программ. Важно, что она позволяет поддерживать такие инвестпроекты, в том числе через строительство домов для сельхозработников. Для человека, у которого есть семья, помимо хорошей работы и заработной платы ключевым фактором является еще и жилье. Поэтому поддержим агрохолдинг, направим заявку на строительство домов по социальному найму в Минсельхоз России", – отметил глава региона и поблагодарил федеральное Министерство за реализацию очень нужной для сельских территорий программы. В агломерации трех деревень Юрино, Шадрино и Пентеги, недалеко от которых планируется строительство филиалов предприятия, проживает порядка 1600 человек. Для детей работников птицефабрики есть места и в школах, и в детских садах. Юринская школа рассчитана на 100 человек, сейчас там обучаются всего 40 школьников. Местный детский сад посещают 12 воспитанников, он рассчитан на 40 детей. Подобные резервы есть и в школе, и в детском саду в Шадрино, сообщают региональные власти. "Работники новой птицефабрики, их семьи и в целом жители этой территории смогут посещать новую амбулаторию в Кигбаево. Он заработал в этом году по нацпроекту "Здравоохранение", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина. Там же благоустроили центральную площадь. В юринском доме культуры прошел небольшой ремонт. За последние годы в Шадрино благоустроили территорию школы, обновили котельные и поставили ограждения в школах в Шадрино и Юрино", - отметили в пресс-службе. Отмечается, что Удмуртия полностью обеспечена куриным яйцом собственных производителей. Уровень самообеспеченности – 235%. В прошлом году в республике произвели больше миллиарда яиц – это 5 место в рейтинге регионов ПФО и 17 – по стране. Большую часть из них получили на производственных площадках птицефабрики "Вараксино" – 702 млн штук. Агрохолдинг в топ-5 регионов России по объему производства куриного яйца. "Из года в год жители страны живут лучше. Доходы населения растут, и это факт. Мы видим, как увеличивается спрос и на продукты питания. Например, потребление молочной продукции в стране увеличилось на 9%, растет интерес к мясу птицы и свинине. Поэтому наша задача – обеспечить жителей вкусной и качественной продукцией", - цитирует пресс-служба управляющего акционера "Комос Групп" Андрея Шутова.

https://ria.ru/20241217/brechalov-1989748705.html

https://ria.ru/20241214/kalashnikov-1989187338.html

https://ria.ru/20241210/brechalov-1988448275.html

сарапульский район

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александр бречалов, владимир путин, комос групп, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сарапульский район