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Льготный налоговый режим будет у владельцев ульяновской бизнес-недвижимости

Льготный налоговый режим будет у владельцев ульяновской бизнес-недвижимости - РИА Новости, 17.12.2024

Льготный налоговый режим будет у владельцев ульяновской бизнес-недвижимости

В Ульяновской области устанавливают льготный налоговый режим для собственников объектов недвижимости коммерческого назначения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T20:00

2024-12-17T20:00

2024-12-17T20:00

ульяновская область

поддержка бизнеса

ульяновская область

ульяновск

димитровград

алексей русских

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Ульяновской области устанавливают льготный налоговый режим для собственников объектов недвижимости коммерческого назначения, сообщает пресс-служба регионального правительства. О процессе принятия представительными органами муниципалитетов нормативно-правовых актов доложила губернатору Алексею Русских бизнес-омбудсмен Екатерина Толчина на заседании штаба по комплексному развитию региона. С 1 января 2025 года в Ульяновской области вступят в силу изменения в областной закон, согласно которым для организаций (юридических лиц) до 2027 года предоставляются льготы по уплате налога на недвижимое имущество, который рассчитается исходя из кадастровой стоимости. Ежегодный рост не превысит 15%. Также от уплаты налога освобождены на три года предприниматели, объекты которых находятся в границах населенных пунктов с численностью населения менее 500 человек. Законопроект разработан по поручению губернатора и принят Законодательным Собранием региона в октябре этого года. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц), владеющих объектами недвижимости, расчет налога по которым определяется исходя из кадастровой стоимости, ограничение ежегодного роста налога законодательством не было предусмотрено. Устанавливать такие льготы вправе представительные органы муниципалитетов, приняв соответствующие нормативно-правовые акты. Губернатор рекомендовал главам администраций муниципальных районов и городских округов Ульяновской области разработать и принять такие НПА. Как сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Екатерина Толчина, на сегодняшний день НПА приняты в Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, а также во всех городских и сельских поселениях Базарносызганского, Барышского, Вешкамского, Инзенского, Карсунского, Кузоватовского, Майнского, Мелекесского, Николаевского, Новомалыклинского, Павловского, Радищевского, Сенгилеевского, Старокулаткинского, Старомайнского, Сурского, Ульяновского, Чердаклинского районов. Практически во всех поселениях льгота утверждена в Новоспасском и Цильнинском районах. В Тереньгульском районе планируется принять НПА до конца года. "Благодаря слаженной работе с депутатами регионального парламента, муниципалитетов, коллегами из правительства области и деловых объединений мы смогли найти баланс: для собственников объектов коммерческой недвижимости гарантирован плавный рост налоговой нагрузки — не более чем на 15% в год, а для регионального бюджета обеспечен рост ежегодных поступлений от налога на имущество", — подчеркнула Толчина. В течение года аппаратом уполномоченного совместно с ОГБУ "Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки" проводились встречи с местным предпринимательским сообществом в муниципалитетах региона, где обсуждались вопросы, связанные с повышением кадастровой стоимости объектов недвижимости. В настоящее время видны результаты данной разъяснительной работы: по итогам перерасчета стоимость многих объектов снизилась. Благодаря этому предприниматели смогли сохранить бизнес, а жители и дальше получать необходимые услуги в шаговой доступности.

https://ria.ru/20241217/profproekty-1989784958.html

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поддержка бизнеса , ульяновская область, ульяновск, димитровград, алексей русских