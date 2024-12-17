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В Госдуме предложили штрафовать россиян, которые дарят алкоголь - РИА Новости, 17.12.2024
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12:32 17.12.2024 (обновлено: 17:05 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/alkogol-1989652228.html
В Госдуме предложили штрафовать россиян, которые дарят алкоголь
В Госдуме предложили штрафовать россиян, которые дарят алкоголь - РИА Новости, 17.12.2024
В Госдуме предложили штрафовать россиян, которые дарят алкоголь
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил штрафовать на сто тысяч рублей за дарение алкоголя. Об этом он написал в Telegram-канале. "Дарение алкогольной... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:32
2024-12-17T17:05
общество
россия
андрей свинцов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил штрафовать на сто тысяч рублей за дарение алкоголя. Об этом он написал в Telegram-канале. "Дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц — в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — сто тысяч рублей", — написал он. Депутат отметил, что нужно вести жесткую борьбу с алкоголем, и предложил дарить книги или абонемент в спортзал.На прошлой неделе Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос запрета скидок на алкоголь. Согласно этому документу, Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны изучить практику применения таких скидок с цены на алкоголь и предложить меры по их возможному запрету до 15 апреля 2025 года.
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общество, россия, андрей свинцов, госдума рф
Общество, Россия, Андрей Свинцов, Госдума РФ
В Госдуме предложили штрафовать россиян, которые дарят алкоголь

Депутат Госдумы от ЛДПР Свинцов предложил штрафовать за дарение алкоголя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у стенда с вином
Мужчина у стенда с вином - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил штрафовать на сто тысяч рублей за дарение алкоголя. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц — в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — сто тысяч рублей", — написал он.

Депутат отметил, что нужно вести жесткую борьбу с алкоголем, и предложил дарить книги или абонемент в спортзал.

На прошлой неделе Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос запрета скидок на алкоголь. Согласно этому документу, Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны изучить практику применения таких скидок с цены на алкоголь и предложить меры по их возможному запрету до 15 апреля 2025 года.
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