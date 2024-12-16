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Биография Акылбека Жапарова

Биография Акылбека Жапарова - РИА Новости, 16.12.2024

Биография Акылбека Жапарова

Киргизский государственный деятель Акылбек Усенбекович Жапаров родился 14 сентября 1964 года в городе Рыбачье Киргизской ССР (ныне город Балыкчы Киргизии). РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:45

2024-12-16T09:45

2024-12-16T12:06

справки

киргизия

акылбек жапаров

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Киргизский государственный деятель Акылбек Усенбекович Жапаров родился 14 сентября 1964 года в городе Рыбачье Киргизской ССР (ныне город Балыкчы Киргизии). В 1986 году окончил факультет "Автомобильные дороги" Фрунзенского политехнического института (ныне Киргизский государственный технический университет имени И. Раззакова) по специальности "инженер-строитель", в 2002 году – факультет "Менеджмент организаций" Бишкекской финансово-экономической академии (ныне Университет АДАМ) по специальности "финансовые налоговые системы, менеджмент организаций", в 2011 году – Киргизскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция". Доктор экономических наук (2009). Профессор.В 1986-1987 годах работал младшим научным сотрудником, преподавателем кафедры "Автомобильные дороги" Фрунзенского политехнического института.В 1987-1991 годах – секретарь комитета комсомола факультета "Инженерия-строительство" того же учебного заведения.В 1991-1992 годах занимал должность заместителя генерального директора ООО "Толкун".В 1992-1993 годах являлся заведующим отделом по вопросам молодежной политики аппарата президент Киргизской Республики, затем аппарата правительства Киргизской Республики.В 1993-1995 годах – ответственный секретарь, руководитель аппарата Социал-демократической партии Киргизии.В 1995-1996 годах являлся помощником первого вице-премьер-министра Киргизии.В 1996-1997 годах – член Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при президенте Киргизской Республики.В 1997-2000 годах работал главным государственным налоговым инспектором, начальником управления по взысканию платежей Государственной налоговой инспекции при министерстве финансов Киргизии.В 2000-2005 годах – депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша (верхней палаты парламента) Киргизской Республики II созыва. Возглавлял комитет по налогам, таможенным и другим сборам.В 2005-2007 годах занимал посты исполняющего обязанности министра финансов, министра экономики и финансов, затем министра экономики Киргизии.В 2007-2009 годах возглавил министерство экономического развития и торговли Киргизской Республики.В 2009-2010 годах – первый вице-премьер-министр Киргизской Республики.В 2010-2011 годах – депутат Жогорку кенеша Киргизской Республики V созыва от партии "Ар-Намыс". Являлся председателем комитета по бюджету и финансам.В 2011-2012 годах возглавил министерство финансов Киргизии.В 2011-2015 годах был профессором, заведующим кафедрой финансов и кредита Киргизского экономического университета имени Т. Рыскулова.В 2015-2021 годах – депутат Жогорку кенеша Киргизской Республики VI созыва от партии "Бир Бол".С 1 июня по 12 октября 2021 года – заместитель председателя кабинета министров – министр экономики и финансов Киргизской Республики.13 октября 2021 года указом главы государства был назначен председателем кабинета министров – руководителем Администрации президента Киргизской Республики. 16 декабря 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отставке премьера Акылбека Жапарова. Акылбек Жапаров является заслуженным экономистом Киргизской Республики (2002), академиком РАЕН РФ. Имеет классный чин государственного советника государственной службы 2-го класса.Награжден российским орденом Дружбы (2024).Помимо родного киргизского языка, владеет русским, английским и турецким.Женат, в семье трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, киргизия, акылбек жапаров