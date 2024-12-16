https://ria.ru/20241216/kirgiziya-1989362610.html

Президент Киргизии отправил в отставку премьера страны, сообщил источник

Президент Киргизии отправил в отставку премьера страны, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2024

Президент Киргизии отправил в отставку премьера страны, сообщил источник

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отставке премьера Акылбека Жапарова, сообщил РИА Новости источник в администрации главы государства. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T07:59

2024-12-16T07:59

2024-12-16T11:37

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БИШКЕК, 16 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отставке премьера Акылбека Жапарова, сообщил РИА Новости источник в администрации главы государства."Да, указ об отставке Акылбека Усенбековича подписан", - заявил собеседник агентства.Подробности пока не разглашаются. Также пока нет официального сообщения об отставке. По информации ряда местных СМИ, глава кабмина написал заявление по собственному желанию.Согласно законодательству Киргизии, отставка премьера не влечет за собой сложение полномочий других членов кабмина. Временно исполнять обязанности главы кабмина будет первый вице-премьер Адылбек Касымалиев.Акылбек Жапаров возглавляет правительство Киргизии с 2021 года. За это время его правления в республике сохранялся уверенный рост ВВП и фиксировалось значительное сокращение бедности.

https://ria.ru/20241206/putin-1987652094.html

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в мире, киргизия, садыр жапаров, акылбек жапаров